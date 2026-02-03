"Это внутреннее дело": Мерзликин прервал молчание в отношении Богомолова

Актер Андрей Мерзликин впервые высказался о своем разводе с психологом Анной Осокиной. Это случилось в кулуарах премии "Золотой орел", которая по традиции проходила в павильонах "Мосфильма". Как признался артист, у него произошла переоценка ценностей.

"Я получил один колоссальный, ужасный, тяжелый и трудно переносимый опыт. Я никогда в этом не сомневался, но сейчас кратно выше пришло осознание ценности семьи, взаимоотношений, - отметил Андрей Мерзликин. - В очередной раз я сказал: "Ты прав". Нужно беречь это, заниматься, делать все, чтобы сохранить семью".

Также артист рассказал представителям прессы, что его четверо детей сейчас живут вместе с ним, ответил на вопрос корреспондента Teleprogramma.org о феномене Юры Борисова и прокомментировал назначение Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Андрей Мерзликин: "Актер – это человек, который стремится к чему-то такому, что за ним может пойти простой народ"

- Андрей, что вас как актера больше всего поразило в игре ваших коллег? Можете назвать любое имя…

- Я не могу ответить на этот вопрос, потому что сейчас наступил такой момент, когда никакой отдельный актер как личность что-то такое нам не явил.

Раньше все строилось на индивидуальном подходе, узнаваемой харизматике. Сейчас есть тенденция некого правдивого существования в кадре, когда все на органике, тихонечко, без чего-то яркого, харизматичного, когда мы не видим чего-то нового, смелого. А в целом все ребята мне нравятся. Мужское кино.

- Вы упомянули, что на "Золотом Орле" вручаете премии в разных номинациях. А на ваш взгляд, справедливо ли то, что именно эти артисты номинированы на эти награды?

- Это интрига. Есть люди, которые мне симпатичны, нравятся и даже не тем, что они сыграли конкретную роль. Мы в том или ином актере часто выбираем не то, что они делают в ролях, а то, что я слышу в интервью, за кадром, как они живут, какое у них мировоззрение, какие книжки читают, какие песни поют, что декларируют своей жизнью.

Потому что в любом случае актер – это не тот, кто может сыграть многие тексты, а человек, который стремится к чему-то такому, что за ним может пойти простой народ.