Елизавета Арзамасова о Мирославе Карпович: «Нас можно назвать кармическими сестрами»

Пока некоторые женщины утверждают, что страдают от материнского выгорания, актриса Елизавета Арзамасова признается, что счастлива быть мамой. И главнее этого женского предназначения в мире ничего нет.
Об этом и не только Елизавета рассказала журналистам в кулуарах премии канала «Муз-ТВ».
Елизавета Арзамасова: «У меня есть замечательный стилист Вера Маркина»
- Лиза, вам нравится ходить на такие мероприятия и отвлекаться от ваших рутинных материнских будней?
- Они прекрасные, счастливые. Самые лучшие и главные материнские будни. Главнее этого вообще ничего нет.
- Как выбираете образы на такие события?
- У меня есть замечательный стилист Вера Маркина, которая помогла мне подготовиться к премии.
- Вы слушаетесь ее беспрекословно во всем?
- Конечно, нет.
- А что для вас самое главное при выборе образа?
- Главное – чтобы было комфортно. Но премия канала «Муз-ТВ» интересна тем, что именно здесь проявляются самые яркие и экстравагантные образы.
На дорожках кино и театральных премий такого не увидишь.
- А если говорить о музыке, то вы будете фильтровать то, что слушают ваши дети?
- Мне кажется, что они сами будут выбирать. Что там можно проконтролировать уже? У них будут свои компании, друзья, своя музыка, может, уже непонятная нам. Мы будем ее критиковать с высоты собственного опыта.
Но, конечно, я бы хотела показать им, что мне нравится. Возможно, они вспомнят атмосферу любимых песен.
Например, я с сыном несколько раз посмотрела фильм «Мама». И все песни из этого кинофильма он знает наизусть. Ему все очень нравится.
И Лев уже чуть-чуть играет на фортепиано песни из советских кинофильмов. Посмотрим... Но, может, он пойдет куда-то в другую сторону, и музыка не будет его любимым занятием.
Елизавета Арзамасова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Елизавета Арзамасова: «У нас с Мирославой очень теплые нежные отношения на протяжении нескольких лет»
- Недавно ваша коллега по сериалу «Папины дочки» Мирослава Карпович вышла замуж…
- Хочется от всей души поздравить Мирославу. У нас очень нежные теплые отношения на протяжении стольких лет.
Мне кажется, что нас можно назвать уже каким-то кармическими сестрами — всех тех девчонок, с кем мы играли сестер в кадре.
Мы очень рады за Мирославу. Мы будем радоваться за нее и обнимать так крепко, как только сможем, при первой же встрече.