Елизавета Арзамасова о Мирославе Карпович: «Нас можно назвать кармическими сестрами»

Пока некоторые женщины утверждают, что страдают от материнского выгорания, актриса Елизавета Арзамасова признается, что счастлива быть мамой. И главнее этого женского предназначения в мире ничего нет.

Об этом и не только Елизавета рассказала журналистам в кулуарах премии канала «Муз-ТВ».

Елизавета Арзамасова: «У меня есть замечательный стилист Вера Маркина»

- Лиза, вам нравится ходить на такие мероприятия и отвлекаться от ваших рутинных материнских будней?

- Они прекрасные, счастливые. Самые лучшие и главные материнские будни. Главнее этого вообще ничего нет.

- Как выбираете образы на такие события?

- У меня есть замечательный стилист Вера Маркина, которая помогла мне подготовиться к премии.

- Вы слушаетесь ее беспрекословно во всем?

- Конечно, нет.

- А что для вас самое главное при выборе образа?

- Главное – чтобы было комфортно. Но премия канала «Муз-ТВ» интересна тем, что именно здесь проявляются самые яркие и экстравагантные образы.

На дорожках кино и театральных премий такого не увидишь.

- А если говорить о музыке, то вы будете фильтровать то, что слушают ваши дети?

- Мне кажется, что они сами будут выбирать. Что там можно проконтролировать уже? У них будут свои компании, друзья, своя музыка, может, уже непонятная нам. Мы будем ее критиковать с высоты собственного опыта.

Но, конечно, я бы хотела показать им, что мне нравится. Возможно, они вспомнят атмосферу любимых песен.

Например, я с сыном несколько раз посмотрела фильм «Мама». И все песни из этого кинофильма он знает наизусть. Ему все очень нравится.

И Лев уже чуть-чуть играет на фортепиано песни из советских кинофильмов. Посмотрим... Но, может, он пойдет куда-то в другую сторону, и музыка не будет его любимым занятием.