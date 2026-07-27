Елизавета Арзамасова: «Когда у тебя где-то рядом маленький ребенок, ты больше думаешь о нем, чем о работе»

Актриса Елизавета Арзамасова признается, что уже брала старшего сына Льва на съемочную площадку. Однако не испытывает восторга от идеи пребывания детей за кулисами.

Об этом и не только Елизавета рассказала журналиста на съемках шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Сериал снимается для телеканала СТС и онлайн-кинотеатра START.

«Мне кажется, что мы растем вместе с нашими зрителями. Маленькие девочки вроде как не должны быть фанатами «Папиных дочек» в нашем представлении. Но здорово, что у сериала появляется новая юная аудитория, - пояснила Елизавета. - Мы думали, что наши фанаты выросли вместе с нами. А оказывается, они смотрят и любят также нас, взрослых, как и юных «Папиных дочек». Это очень трогает, вдохновляет».

Елизавета Арзамасова: «Мы доверяем наших детей тем, кто будет их любить»

- А вы когда-нибудь приводили детей на съемки сериала?

- Я приводила старшего Леву. Он приезжал на съемочную площадку. Но все-таки у нас еще такие маленькие детки, и мы волнуемся. Знаете, невозможно в полной мере отдаться съемочному процессу.

Когда у тебя где-то рядом маленький ребенок, ты больше думаешь о нем, чем о работе. Но ознакомление – это, конечно, здорово.

- А оставили бы вы своих детей своим экранным «сестрам»?

- Мы доверяем наших детей тем, кто будет их любить.