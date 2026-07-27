Елизавета Арзамасова: «Когда у тебя где-то рядом маленький ребенок, ты больше думаешь о нем, чем о работе»

Елизавета Арзамасова. Фото: пресс-служба телеканала СТС

Актриса снимается в шестом сезоне сериала «Папины дочки. Новые».

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Актриса Елизавета Арзамасова признается, что уже брала старшего сына Льва на съемочную площадку. Однако не испытывает восторга от идеи пребывания детей за кулисами.

Об этом и не только Елизавета рассказала журналиста на съемках шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Сериал снимается для телеканала СТС и онлайн-кинотеатра START.

«Мне кажется, что мы растем вместе с нашими зрителями. Маленькие девочки вроде как не должны быть фанатами «Папиных дочек» в нашем представлении. Но здорово, что у сериала появляется новая юная аудитория, - пояснила Елизавета.

- Мы думали, что наши фанаты выросли вместе с нами. А оказывается, они смотрят и любят также нас, взрослых, как и юных «Папиных дочек». Это очень трогает, вдохновляет».

Елизавета Арзамасова: «Мы доверяем наших детей тем, кто будет их любить»

- А вы когда-нибудь приводили детей на съемки сериала?

- Я приводила старшего Леву. Он приезжал на съемочную площадку. Но все-таки у нас еще такие маленькие детки, и мы волнуемся. Знаете, невозможно в полной мере отдаться съемочному процессу.

Когда у тебя где-то рядом маленький ребенок, ты больше думаешь о нем, чем о работе. Но ознакомление – это, конечно, здорово.

- А оставили бы вы своих детей своим экранным «сестрам»?

- Мы доверяем наших детей тем, кто будет их любить.

Елизавета Арзамасова. Фото: пресс-служба телеканала СТС

Елизавета Арзамасова: «Мы могли бы процитировать Толстого, но не будем»

- Чего бы вы не простили в своей семье из того, что прощается в семье Васильевых?

- Мне кажется, близкие люди на то и близкие, чтобы находить выход из самых сложных ситуаций. В них можно найти опору.

Иногда самые правильные и мудрые решения принимают не взрослые. Часто дети оказываются гораздо умнее и рассудительнее и интуитивно действуют более правильно, чем родители.

Мне кажется, очень важно находить опору друг в друге, компромиссы, разговаривать друг с другом и иногда хулиганить. Почему нет?

- По сюжету нового сезона героиня Анастасии Сиваевой ревнует героя Филиппа Бледного. А в вашей семье есть место ревности?

- В каждой семье свои правила. Мы могли бы процитировать Толстого, но не будем.

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