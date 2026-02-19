Елена Захарова: "Я веду постоянную борьбу за то, чтобы дочь ела"

Актриса Елена Захарова признается, что пока не прибегает к косметической хирургии. А роскошно выглядеть ей помогает генетика и энергичный образ жизни.

При этом Елена переживает, что ее дочь Майя плохо ест. Майя – долгожданный и выстраданный ребенок актрисы.

Выстраданное счастье Елены Захаровой

В феврале 2011 года у Елены и ее возлюбленного, бизнесмена Сергея Мамотова, родилась дочь Анна-Мария.

Когда малышке было всего восемь месяцев, она серьезно заболела. У Маши резко поднялась температура, и семья вызвала врача. Как позже вспоминала Елена, тогда возник спор.

Ее мама предлагала вызвать государственную скорую помощь, но она сама настояла на платном детском враче, пояснив, что хочет для дочери самого лучшего ухода.

Медик платной скорой, осмотрев девочку, не увидел угрозы и уехал. Однако ей становилось все хуже. Елена вызывала его снова, но лишь после уговоров матери решилась позвонить в обычную скорую.

Там диагностировали опасный вирус и увезла ребенка в реанимацию, где ее ввели в искусственную кому. Девочка не проснулась.

После похорон Сергей выставил Елену за дверь, оставив одну с постигшим ее несчастьем. На девятый день Елена Захарова, чтобы справиться с горем, вышла на съемочную площадку. В 2017 году актриса вновь познала счастье материнства.

Дочку Майю она взяла с собой на красную дорожку фильма "Сказка о царе Салтане", где и пообщалась с журналистами.