Елена Панова: "Хотите узнать меня настоящую - посмотрите, как я танцую"

- Насколько вам близка и понятна коллизия в судьбе главной героини, при которой нужно поумерить аппетиты, гордыню и, стиснув зубы, продолжать работать и доказывать, что ты можешь и способна на многое?

- Вообще актерская работа лишена стабильности. Всегда находишься на звонке: пригласят или нет, утвердят или не утвердят. Конечно, случаются моменты простоя - переносы проектов, пандемия и так далее. Бывает, что рабочий график расписан, а потом буквально в первый съемочный день все отменяется или проект вовсе закрывается. Бывало и так. Поэтому, если говорить про аппетиты, я уже взрослый человек и иллюзий не питаю. Никогда нельзя думать, что сейчас все хорошо и так будет всегда. Научилась смотреть на такие ситуации с иронией. Можно быть более успешным актером, а можно - менее. Актерская природа в этом смысле ненасытная: сыграл роль и веришь, что это работа мечты, вот он, успех. А потом оказывается, что... нет (смеется).

- Это разочарование?

- Нет. Трезвый взгляд на вещи. Раньше вот как было: выходит новый проект - премьера, и ты ждешь, это прямо событие. А теперь ловлю себя на мысли, что не жду. Потому что осознаю: всего лишь определенный этап, а не судьбоносное событие, и ни о чем это не говорит. Сейчас выходит огромное число проектов - и кино, и сериалов, все не пересмотришь. Сыграл артист грандиозную роль, а увидела это лишь узкая прослойка аудитории. Должно сойтись очень много обстоятельств, чтобы сразу после премьеры случился грандиозный успех, актер проснулся знаменитым. Поэтому я рада, что мне есть где реализовывать себя, кроме профессии: у меня прекрасные дети (Марианна - 13 лет, Лидия - 9 лет), 1 сентября идут в школу, и мне крайне важно и интересно, что с ними происходит.

- А что с ними происходит? Какими растут дочки?

- Классными (улыбается). Общаться с ними - радость. Это интересно: столько свежих идей и мыслей привносят в жизнь. Музыкой продолжают заниматься - Марьяше осталось учиться в музыкальной школе один год. Ходят в театральную студию - и им нравится, и мне. Причем не как артистке, а как маме: как их ведут, как преподают, как относятся. С точки зрения художественного вкуса, понимания процесса, вовлеченности все просто прекрасно! Радуюсь от того, что вижу и слышу. Дочки дорожат этим. У них классная компания - общаются даже вне занятий. А вообще хочется, чтобы дети росли в благоприятной атмосфере. Знания знаниями, но взрастить интерес к делу - это особо важная задача. Расхожая фраза о том, как нужно «научить учиться» правдива: только при наличии неподдельного интереса у детей будет получаться учеба. Это должно увлекать их.

- То есть мир гаджетов пока дочерей не поглотил?

- Да, в онлайн-вселенной полностью не утопают. Не приходится постоянно одергивать. Конечно, бывают выходные и отдых, когда мы можем зависнуть в интернете. Но это не самоцель. Дочки видят мир вокруг и интересуются, задают вопросы нам с мужем (режиссер Антон Мегердичев. - Авт.). Им интересно там, где нужно думать и трудиться. Это радует.

"Иду на курсы психологии"