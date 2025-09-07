Елена Панова: "Хотите узнать меня настоящую - посмотрите, как я танцую"

Обаятельная и привлекательная Елена Панова после блестящей роли в сериале "Граница. Таежный роман" 18+ (Госпремия, 2002 год) почему-то стала восприниматься режиссерами чаще всего как идеальная исполнительница острых социальных образов или наивных тетушек на фоне березок. А ведь актриса училась у самого Олега Ефремова! И умеет очень многое (создавала блестящую Серафиму Корзухину в "Беге" 18+ табаковского МХАТа). Хорошо, что в последнее время у Пановой есть пространство для ухода от шаблонов и более насыщенной реализации. В сериалах "Шифр" 12+ и "Спросите медсестру" (Первый канал) Елена виртуозно солирует, без стеснения являя зрителю широкий спектр профессиональных возможностей. В связи с чем журнал "Телепрограмма" решил обсудить с артисткой предстоящие премьеры, честный взгляд на мир и продолжение семейного дела любимыми дочками.
"Когда читала сценарий, были вопросы"
- Елена, в эфире второй сезон сериала «Спросите медсестру». Зрители уже посмотрели несколько серий, так что интриги не раскроем. Давайте поговорим о том, как ваша Валерия Тихомирова меняется, когда становится завотделением реанимации.
- В первом сезоне Валерия вела двойную игру: чтобы избежать проблем и угроз, выступала в роли рядовой медсестры, будучи при этом прекрасным врачом. Так сложились обстоятельства. Она спасалась. А во втором сезоне Тихомирова ведет открытую игру - получает новую должность. Конечно, это гораздо большая ответственность, героиня по-новому проявляет себя, исходя из обязательств. Когда я читала сценарий, у меня были вопросы по поводу решений и характера Валерии, поскольку после первого сезона у меня было четкое видение персонажа и его мотивации. А в новых сериях появились спорные моменты.
В новом сезоне проекта «Спросите медсестру» героиня Пановой станет заведующей отделением. Фото: кадр из фильма
- Например?
- Ну вот, к примеру, возвращается в больницу Иван Карлович (Валерий Кухарешин), предшественник Трофимовой на должности завотделением, и, забыв из-за деменции, что уже не работает там, начинает по привычке руководить. Моя героиня поступает с ним, скажем так, не как обычно - не как спасательница. Это неожиданное и спорное с точки зрения этики решение, ответственность за которое Валерия берет на себя. Для себя это противоречие я решила так: все-таки она прежде всего живой человек. И дело даже не в том, что может ошибаться, а в том, что иногда понимание ситуации приходит к нам исходя из обстоятельств.
- Приходилось ли вам лично сталкиваться с этим словом - "реанимация"?
- К счастью, не было моментов, связанных с семьей и близкими, но с хорошими знакомыми, друзьями семьи - да. Не могу сказать, что падала в обморок и не находила себе места, пыталась убежать. Просто, если нужна была помощь, сразу включалась в процесс. Ведь в таких ситуациях главное - человек, с которым это случилось. Он обязательно должен почувствовать, что не один, что рядом есть близкие. Вот что важно.
"Дочки растут"
С мужем Антоном Мегердичевым и дочками Марианной и Лидией. Фото: Николай Чепиков/Starface.ru
- Насколько вам близка и понятна коллизия в судьбе главной героини, при которой нужно поумерить аппетиты, гордыню и, стиснув зубы, продолжать работать и доказывать, что ты можешь и способна на многое?
- Вообще актерская работа лишена стабильности. Всегда находишься на звонке: пригласят или нет, утвердят или не утвердят. Конечно, случаются моменты простоя - переносы проектов, пандемия и так далее. Бывает, что рабочий график расписан, а потом буквально в первый съемочный день все отменяется или проект вовсе закрывается. Бывало и так. Поэтому, если говорить про аппетиты, я уже взрослый человек и иллюзий не питаю. Никогда нельзя думать, что сейчас все хорошо и так будет всегда. Научилась смотреть на такие ситуации с иронией. Можно быть более успешным актером, а можно - менее. Актерская природа в этом смысле ненасытная: сыграл роль и веришь, что это работа мечты, вот он, успех. А потом оказывается, что... нет (смеется).
- Это разочарование?
- Нет. Трезвый взгляд на вещи. Раньше вот как было: выходит новый проект - премьера, и ты ждешь, это прямо событие. А теперь ловлю себя на мысли, что не жду. Потому что осознаю: всего лишь определенный этап, а не судьбоносное событие, и ни о чем это не говорит. Сейчас выходит огромное число проектов - и кино, и сериалов, все не пересмотришь. Сыграл артист грандиозную роль, а увидела это лишь узкая прослойка аудитории. Должно сойтись очень много обстоятельств, чтобы сразу после премьеры случился грандиозный успех, актер проснулся знаменитым. Поэтому я рада, что мне есть где реализовывать себя, кроме профессии: у меня прекрасные дети (Марианна - 13 лет, Лидия - 9 лет), 1 сентября идут в школу, и мне крайне важно и интересно, что с ними происходит.
- А что с ними происходит? Какими растут дочки?
- Классными (улыбается). Общаться с ними - радость. Это интересно: столько свежих идей и мыслей привносят в жизнь. Музыкой продолжают заниматься - Марьяше осталось учиться в музыкальной школе один год. Ходят в театральную студию - и им нравится, и мне. Причем не как артистке, а как маме: как их ведут, как преподают, как относятся. С точки зрения художественного вкуса, понимания процесса, вовлеченности все просто прекрасно! Радуюсь от того, что вижу и слышу. Дочки дорожат этим. У них классная компания - общаются даже вне занятий. А вообще хочется, чтобы дети росли в благоприятной атмосфере. Знания знаниями, но взрастить интерес к делу - это особо важная задача. Расхожая фраза о том, как нужно «научить учиться» правдива: только при наличии неподдельного интереса у детей будет получаться учеба. Это должно увлекать их.
- То есть мир гаджетов пока дочерей не поглотил?
- Да, в онлайн-вселенной полностью не утопают. Не приходится постоянно одергивать. Конечно, бывают выходные и отдых, когда мы можем зависнуть в интернете. Но это не самоцель. Дочки видят мир вокруг и интересуются, задают вопросы нам с мужем (режиссер Антон Мегердичев. - Авт.). Им интересно там, где нужно думать и трудиться. Это радует.
"Иду на курсы психологии"
Многим актриса запомнилась в роли Катерины Свиридовой в сериале "Шифр". Фото: кадр из фильма
- А ваш азарт и интерес к жизни, если возвращаться к теме ненасытности человеческой природы, сохранен? Удается его поддерживать со скидкой на актерскую и материнскую профессии?
- Меня это не утомляет. Я не выгораю. Наверное, потому что умею переключаться. Все-таки девчонки подросли, относятся с пониманием и не ежеминутно нуждаются в моем присутствии. Так что, наоборот, дочки дают энергию, стимулируют. Чтобы их растить, все время нужно быть в тонусе (смеется). Вот, например, сейчас новый виток интересов - иду на курсы "Основы психологии".
- О как!
- Да, эта тема всегда интересовала. Я уже училась по такой специальности, окончила школу воскресного дня. Сугубо для себя. Но это было давно. И вот теперь решила вернуться к теме - пройду курс у отличных педагогов, преподавателей МГУ им. Ломоносова. А потом посмотрю: может, пойду дальше в магистратуру, может, нет. А еще люблю танцы.
- Так...
- Да, и тоже периодами - люблю танцевать, хожу заниматься. Это тоже приносит мне удовольствие. Когда спрашивают про стиль, отвечаю, что называю его «бродячие танцы», потому что в рамках границ мне неинтересно: присутствуют элементы джаза, модерна, фьюжн и так далее. Но это не строгий формат. У меня вообще есть база по этому направлению: восемь лет входила в хореографический ансамбль. Поэтому нравится проявлять себя в танце творчески - иногда это помогает пережить эмоционально сложные моменты, в том числе и связанные с работой - присутствие или отсутствие ролей. Танцы для меня - сфера, где чувствую себя абсолютно всегда свободной. Так что, если захотите узнать, кто такая Лена Панова, посмотрите, как я танцую.
Конкретно
- Вопрос про один из любимых сериалов публики с вашим участием - "Шифр". Говорят, Первый канал подтвердил продолжение и работу над пятым и даже шестым сезоном. Что вам об этом известно?
- Да, об этом уже объявили официально, поэтому могу сказать, что мы всегда на связи с Верой Михайловной Сторожевой, режиссером проекта, но пока только идет работа над сценарием - я его не видела и не читала. Так что не знаю, в какую сторону развернутся сюжет (в финале 4-го сезона три из четырех героинь уволились из спецотдела ГРУ, а оставшаяся Катерина Свиридова, героиня Пановой, осталась обучать новых сотрудниц. - Авт.) и жизнь героев. Вообще мы выпускали сериал с 2016 года и, признаться, после четвертого сезона думали, что история исчерпала себя, поэтому пора закрывать. Ведь сложно столько времени поддерживать и историю, и зрительский интерес на высоком уровне. Острота ощущения новизны прошла, началось некое затирание. Лично у меня было такое ощущение. Но прошло время - и все соскучились (смеется). Захотелось продолжить и вернуться в старое, родное. Ведь эта история выходит за рамки профессионального: это большой этап жизни, связанный с рождением детей, их съемками. Дочки со мной были на площадке, даже немного снимались, поэтому, когда появились новости о закрытии проекта, они огорчились: "Очень жаль, мы бы хотели продолжения". Самое интересное, что Лида и Марьяша посмотрели "Шифр". И это не единичная история. Хотя у нас ограничение по возрасту 12+, зачастую на улице ко мне подходят дети и просят сфотографироваться, потому что любят наш сериал. Вроде бы серьезный детектив, а оказался отличным фильмом для семейного просмотра. Поэтому продолжения ждем все вместе!
