Екатерина Волкова о новом назначении Константина Богомолова: "Это просто невозможно потянуть человеку физически!"

С 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION выходит сериал "Резервация". В его основу лег фантастический роман-антиутопия Станислава Гамадеева.
По сюжету сериала отставной полицейский Сергей приезжает в родные места и с ужасом обнаруживает, что они исчезли с карты. Теперь это — запретная "резервация", отгороженная от мира смертоносным барьером. Там нет связи, и не действуют привычные схемы.
Сергей пробирается внутрь, чтобы спасти своих родных и раскрыть тайну аномалии. Но то, что он там находит, оказывается лишь верхушкой леденящей душу тайны.
Жену Сергея сыграла актриса Екатерина Волкова. На премьере сериала она пообщалась с журналистами не только о съемках в проекте, но и на личные и актуальные темы.
Екатерина Волкова о съемках в "Резервации": "На нас было очень много одежды"
"Я первый раз играю врача. И моя героиня оказывается в сложной ситуации выбора. Нарушить клятву Гиппократа или спасти собственную дочь", - рассказала Екатерина журналистам.
- Возникали ли какие-то сложности на съемках сериала?
- На нас было очень много одежды. Придумка художника по костюмам – это многослойные одежды. Зимой мы говорили: "Огромное спасибо", а когда заходили в помещение, это был ад. Очень жарко!
Екатерина Волкова о Константине Богомолове: "Два театра для одного режиссера – это очень много"
- Поговорим на актуальную тему. Сейчас все обсуждают назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. А что вы об этом думаете?
- Я понимаю возмущения как нынешних, так и бывших студентов Школы-студии МХАТ. Но дело даже не в этом. Я просто считаю, что два театра для одного режиссера – это очень много. Это просто невозможно потянуть человеку физически!
Это внимание, это концентрация. Каждому нужно уделить внимание. Один театр – это целое государство. А уж два… Честно говоря, я не понимаю Министерство культуры.
Екатерина Волкова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
- Критики говорят, что Богомолов вообще далек от традиций Школы-студии МХАТ…
- Константин работал с Олегом Павловичем Табаковым. Но одно дело – ставить эксперименты на театральной сцене, я тоже участвовала в спектаклях Константина Юрьевича, а другое – руководить Школой-студией МХАТ.
- И как вам работалось с Константином Богомоловым?
- Очень интересно.
Екатерина Волкова: "Мне как-то мама сказала, что каждая женщина мечтает о домострое"
- В прошлом году вы говорили, что вам не разрешают видеться с внуком. Изменилась ли сейчас ситуация?
- Сепарация продолжается.
- С чем это связано?
- Мне как-то мама сказала, что каждая женщина мечтает о домострое. Наверное, у моей дочери сейчас такой период. И она слушается мужа. Но думаю, что это пройдет.
- И даже на Новый год не пригласили увидеться с внуком?
- Даже не поздравили.
- Почему так происходит?
- Потому что такой зять.
Екатерина Волкова. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press
- А как вы собираетесь отмечать 14 февраля? Не останетесь в одиночестве?
- Нет. Есть люди, которые меня поддерживают, помогают. Дружба – это путь.
- Что вообще нужно, чтобы вы влюбились в человека?
- Химия.
- А где, помимо театров и премьер, вас может встретить мужчина?
- У меня просто очень мало свободного времени. А свободное время я провожу на даче, у меня там собаки. Недавно моя питомица ощенилась, я только-только раздала щенков добрым людям, которые взяли их в свои семьи.
Но теперь я поеду ее стерилизовать. Так что вы можете встретить меня в ветеринарной клинике Звенигорода.
- О чем вы мечтаете?
- Хочу, чтобы мою музыку и песни узнало как можно больше людей.
А вы будете смотреть сериал "Резервация"? Делитесь в комментариях!