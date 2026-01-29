Екатерина Волкова о новом назначении Константина Богомолова: "Это просто невозможно потянуть человеку физически!"

С 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION выходит сериал "Резервация". В его основу лег фантастический роман-антиутопия Станислава Гамадеева.

По сюжету сериала отставной полицейский Сергей приезжает в родные места и с ужасом обнаруживает, что они исчезли с карты. Теперь это — запретная "резервация", отгороженная от мира смертоносным барьером. Там нет связи, и не действуют привычные схемы.

Сергей пробирается внутрь, чтобы спасти своих родных и раскрыть тайну аномалии. Но то, что он там находит, оказывается лишь верхушкой леденящей душу тайны.

Жену Сергея сыграла актриса Екатерина Волкова. На премьере сериала она пообщалась с журналистами не только о съемках в проекте, но и на личные и актуальные темы.

Екатерина Волкова о съемках в "Резервации": "На нас было очень много одежды"

"Я первый раз играю врача. И моя героиня оказывается в сложной ситуации выбора. Нарушить клятву Гиппократа или спасти собственную дочь", - рассказала Екатерина журналистам.

- Возникали ли какие-то сложности на съемках сериала?

- На нас было очень много одежды. Придумка художника по костюмам – это многослойные одежды. Зимой мы говорили: "Огромное спасибо", а когда заходили в помещение, это был ад. Очень жарко!

Екатерина Волкова о Константине Богомолове: "Два театра для одного режиссера – это очень много"

- Поговорим на актуальную тему. Сейчас все обсуждают назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. А что вы об этом думаете?

- Я понимаю возмущения как нынешних, так и бывших студентов Школы-студии МХАТ. Но дело даже не в этом. Я просто считаю, что два театра для одного режиссера – это очень много. Это просто невозможно потянуть человеку физически!

Это внимание, это концентрация. Каждому нужно уделить внимание. Один театр – это целое государство. А уж два… Честно говоря, я не понимаю Министерство культуры.