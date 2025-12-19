Екатерина Шкуро раскрыла, на сколько похудела после съемок 'Звезд в джунглях': "Первые дни ела все подряд"

Настоящей героиней прошлого выпуска шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" стала юмористка Екатерина Шкуро. Одно из заданий проекта заключалось в том, чтобы, находясь в прозрачном ящике, протолкнуть все звездочки в специальный отсек. В этом ящике артистам приходилось сгибаться в три погибели.
И чтоб уж совсем жизнь медом не казалась, к Рамилю Хамитову, Ирине Пинчук и Екатерине Шкуро запускали разную живность: крабов, игуану и змей. Мужественнее всех вела себя как раз Екатерина. Увидев рядом с собой пресмыкающихся, она не издала ни звука.
Некоторые в Интернете шутят, что сородичи признали в Кате свою. Может быть, на проекте "Звезды в джунглях" Екатерина и выглядела интриганкой, но вот корреспонденту Teleprogramma.org она показалась воспитанным и интеллигентным человеком.
Автор этих строк встретилась с Екатериной Шкуро на красной дорожке новогоднего мюзикла ТНТ "Невероятные приключения Шурика" и поговорила о голоде на шоу "Звезды в джунглях", дружбе с Ириной Пинчук и планах на Новый год.
Екатерина Шкуро о покупке иммунитета: "Мы начали суетиться, это чувствовалось по настроению"
— Екатерина, смотрите ли вы сейчас выпуски "Звезд в джунглях"? Читаете ли комментарии подписчиков? Увы, среди них не всегда попадаются доброжелательные отзывы о вас…
— Нет. Если первые выпуски я смотрела и читала комментарии, то потом поняла, что не могу объективно на себя смотреть, когда нахожусь в другом состоянии. Когда ты сытый, у тебя все хорошо, ты находишься дома, в безопасной обстановке, ты по-другому реагируешь на ситуации.
И, смотря на свою реакцию на какие-то эпизоды, я думаю, что в обычной жизни так бы себя не повела. Я перестала смотреть программу так пристально.
Я знаю, что там будет и чем все закончится. Поэтому стараюсь не вникать в суть, чтобы не заниматься самокопанием, анализировать, правильно ли я поступила, хотя надо было сказать или поступить вот так, а не иначе.
Екатерина Шкуро, Ирина Пинчук и Рамиль Хамитов готовятся к испытанию со змеями. Фото: телеканал ТНТ
— Например, не надо было покупать иммунитет и идти против команды?
— Нет, ни о каком своем поступке я не жалею. Но, например, я думаю, что вот здесь, при покупке иммунитета, надо было сказать вот так, а не так.
В любом случае мы запереживали о том, что сделали. Начали суетиться, это чувствовалось по настроению. Но если ты делаешь уверенный поступок, то и вести себя надо более уверенно.
Екатерина Шкуро об Ирине Пинчук: "Мы видимся чуть ли не каждый день"
— А с Ириной Пинчук вы сохранили дружбу? Сейчас с ней общаетесь?
— Конечно. Мы реально стали близкими друзьями и видимся чуть ли не каждый день.
— А с кем еще общаетесь после шоу?
— Сейчас мы в хороших отношениях с Анькой Цукановой-Котт, с Андреем Мининым.
Да на самом деле почти со всеми. Самые первые серии мы смотрели с Асей Резник, Сережей Романовичем.
— Ася не обижается на вас? Когда в одном из выпусков вы проголосовали против Аси Резник, она посчитала это чуть ли не предательством…
— Ну мы же все взрослые люди и прекрасно понимаем, что мы были в игре. А когда вышли из проекта, все остались в хороших отношениях.
Екатерина Шкуро на премьере проекта "Невероятные приключения Шурика". Фото: телеканал ТНТ
Екатерина Шкуро: "Дома меня встретили совершенно спокойно"
— На сколько вы похудели после проекта?
— На семь килограммов.
— А сейчас как относитесь к еде? После продолжительно голода едите все подряд?
— Нет. Первые дни ела все подряд. А сейчас уже успокоилась.
— А как вы общались с мужем и детьми во время съемок?
— Иногда выдавали телефон. Я смотрела на детей и разговаривала с ними.
На самом деле у меня не возникало ощущения, что я надолго уехала и меня забыли. Дома меня встретила совершенно спокойно — как будто я никуда не улетала.
— Как планируете встречать Новый год?
—Со своими родными и с Ириной Пинчук и ее семьей.
А вы болеете за Екатерину Шкуро в шоу "Звезды в джунглях"? Делитесь в комментариях!