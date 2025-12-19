Екатерина Шкуро раскрыла, на сколько похудела после съемок 'Звезд в джунглях': "Первые дни ела все подряд"

Настоящей героиней прошлого выпуска шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" стала юмористка Екатерина Шкуро. Одно из заданий проекта заключалось в том, чтобы, находясь в прозрачном ящике, протолкнуть все звездочки в специальный отсек. В этом ящике артистам приходилось сгибаться в три погибели.

И чтоб уж совсем жизнь медом не казалась, к Рамилю Хамитову, Ирине Пинчук и Екатерине Шкуро запускали разную живность: крабов, игуану и змей. Мужественнее всех вела себя как раз Екатерина. Увидев рядом с собой пресмыкающихся, она не издала ни звука.

Некоторые в Интернете шутят, что сородичи признали в Кате свою. Может быть, на проекте "Звезды в джунглях" Екатерина и выглядела интриганкой, но вот корреспонденту Teleprogramma.org она показалась воспитанным и интеллигентным человеком.

Автор этих строк встретилась с Екатериной Шкуро на красной дорожке новогоднего мюзикла ТНТ "Невероятные приключения Шурика" и поговорила о голоде на шоу "Звезды в джунглях", дружбе с Ириной Пинчук и планах на Новый год.

Екатерина Шкуро о покупке иммунитета: "Мы начали суетиться, это чувствовалось по настроению"

— Екатерина, смотрите ли вы сейчас выпуски "Звезд в джунглях"? Читаете ли комментарии подписчиков? Увы, среди них не всегда попадаются доброжелательные отзывы о вас…

— Нет. Если первые выпуски я смотрела и читала комментарии, то потом поняла, что не могу объективно на себя смотреть, когда нахожусь в другом состоянии. Когда ты сытый, у тебя все хорошо, ты находишься дома, в безопасной обстановке, ты по-другому реагируешь на ситуации.

И, смотря на свою реакцию на какие-то эпизоды, я думаю, что в обычной жизни так бы себя не повела. Я перестала смотреть программу так пристально.

Я знаю, что там будет и чем все закончится. Поэтому стараюсь не вникать в суть, чтобы не заниматься самокопанием, анализировать, правильно ли я поступила, хотя надо было сказать или поступить вот так, а не иначе.