Екатерина Климова: "Всей семьей любим лепить пельмени и читать пьесы по ролям"

- Екатерина, в новом проекте у вас - образ загадочной колдующей начальницы. Вам попадались такие в жизни? Про которых говорили: ну и ведьма...

- Конечно, такие люди есть. Я наблюдаю их и складываю определенные черты в актерскую "копилочку" в том числе для таких ролей. При встрече с этими людьми всегда задумываюсь: "Почему же они стали такими злыми? Что их сделало настолько несчастными?". Но поскольку актеры всегда адвокаты персонажей, мы стараемся даже самого неприятного героя оправдать в своих глазах, чтобы почувствовать эту боль и влезть в его шкуру. Не могу сказать, что в легком комедийном проекте проводится серьезная работа по психоанализу образа, но если взглянуть со стороны - все мы немного ведьмы, как писал Гоголь («Все бабы - ведьмы, а те, что постарше, - уж точно ведьмы». "Вий").

- Как верующему человеку не страшновато браться за такие роли? Некоторые артисты даже испрашивают благословения на подобное у духовников...

- Да, я человек верующий, православный и, разумеется, всегда задумываюсь над тем, что делаю на экране. Но что поделать: профессия наша пограничная, не случайно во времена Мольера актеров хоронили за оградой кладбища. Все мы это помним, и я даже понимаю, почему так происходило. Однако, если мы работаем во благо - чтобы каждая семья смогла вечером сесть перед экраном и посмотреть вместе фильм или сериал, получив удовольствие, если вкладываем в дело энергию созидания, все это имеет смысл.

Мы, артисты, получаем огромное удовольствие, когда люди смеются или плачут, видя нашу работу на сцене или в кино. Иногда даже для зрителей созданные персонажи становятся близкими - как родственники. Вот тогда, мне кажется, мы работаем не зря. Всерьез к образам ведьм я, конечно, не отношусь. "Жека Рассел" - не ужастик, не хоррор, а комедия. Тем более после образа Маргариты (в спектакле "Мастер и Маргарита" 16+ театра-музея "Булгаковский дом") ведьминская тема для меня была разблокирована.

- А как вы вообще относитесь к магическому мышлению и миру - он су лицо с обложкиществует? Или это сказки для мнительных людей и детишек.

- Ну как можно делать вид, что не знаешь, что такое мистика или не замечать ее?

Если есть Бог, есть и противоположная сторона. Иначе быть не может. Обо всем этом есть в Писании, тут я ничего не выдумываю. Соответственно, если я верю в Бога, то понимаю, с кем он в моей душе борется.

- В кадре вы говорите на латыни - это произвольный набор слов или, может, песня какая, афоризм, выданные за заклинание сценаристами-шутниками?

- Да, это настоящая латынь и настоящие заклинания, которые мне приходилось учить. Что было сущим адом: самым сложным, пожалуй, в этой роли. Для меня любой иностранный язык - непросто. Не дано мне это (смеется). Обычно вся эта учеба проходит через муки и сильное преодоление себя. И как назло эта история меня раз за разом настигает: то в одном проекте говорю на татарском, то в другом - на польском, то на латыни. Словом, мы не ищем легких путей. Ну ничего, говорят, что это полезно.

"Стараюсь фильтровать желания"

- Один из ключевых посылов сюжета - бойтесь своих желаний. У вас были аналогичные ситуации, когда очень СИЛЬНО хотелось чего бы то ни было, а при достижении цели наступало сильное разочарование?

- В жизни так всегда. Чего бы мы по-настоящему ни захотели, это сбудется. Знаю это по собственному опыту, потому стараюсь фильтровать желания. И зачастую в этом смысле полагаюсь на мнение людей, которых уважаю и к которым прислушиваюсь. И на Бога, конечно. И говорю это детям постоянно: часто бывает так, что мы чего-то как будто очень сильно хотим, бьемся, как мухи об стекло, стараясь этого достигнуть, а потом в итоге осознаем, что нам это и не нужно было совсем. Такова природа человека. Иногда это называют гордыней. И бывает сложно с этим справиться, когда захлестывают эмоции, когда человек молод и амбициозен, когда сильно любишь профессию и хочется добиться успеха. Поэтому нужно один раз прояснить для себя, что все сокровенные желания сбываются, мечты исполняются, и быть осторожным с этим процессом. Я недавно узнала, что мечтать - это грех.

- В сериале ваша героиня сталкивается с увяданием красоты. Вы лично задумывались над тем, что женское великолепие рано или поздно потускнеет (см. фильм "Субстанция" 18+).

- Конечно, задумывалась. Любая женщина, тем более актриса, всю жизнь следит за собой и всеми силами стремится сохранить молодость. У меня даже есть по этой теме театральное эссе «Манифест красивой женщины» (шоу-лекция, творческий вечер. - Авт.), которое находит отклик у аудитории: женщины приходят, мы общаемся по поводу красоты, предметно обсуждаем эту вечную тему. Возраст, внешний вид, обаяние - все это очень и очень важно для каждой женщины. Так что всех приглашаю на «Манифест красивой женщины» 18+: поговорим об этой важной теме на языке театра, музыки, поэзии и танца.

- В отношении вас довольно часто в различных публикациях упоминается слово «нестареющая». Эту характеристику можно соотносить с колдовскими талантами? Проще говоря: кому пришлось продать душу, чтобы всегда так потрясающе выглядеть?

- Никому. За каждой красивой женщиной стоит манифест - некий внутренний устав, свод правил. Это стиль жизни, который женщина выбрала: диеты, расписание, сон и прочее. Все это и дает результат. Без этого, особенно после 40 лет, не получится ничего. Никакие пластические операции не помогут, если регулярно не делать того, что нужно делать, чтобы выглядеть хорошо. В любом случае все это зиждется на фундаменте под названием «здоровье». Если человек заботится о нем, то всегда будет выглядеть лучше.

"Если бы я что-то поменяла, не было бы детей"

- В одном из роликов в соцсетях вы признавались, что часто бываете в одном из крутых московских отелей, чтобы в том числе и... отдохнуть от детей в спа. Часто такая перезагрузка требуется? И есть ли иные способа релакса?

- Безусловно, прибегаю к восстановительным процедурам и посещаю места, где можно заняться здоровьем, - в России таких очень много. Туда можно поехать и на три дня, и на недельку, чтобы позаботиться об аватаре - своем теле. Если нужна духовная прокачка, можно поехать в монастырь и побыть в тишине, в молитве. Это необходимо, как техосмотр у машины. Важно уметь остановиться, задуматься, посмотреть внутрь себя - все ли в порядке - и уже потом возвращаться во внешний мир. Чтобы были силы и энергия, чтобы организм давал возможность существовать в жестком ритме, иначе он долго не протянет. Для этого все средства хороши: и процедуры, и массажи, и любые анализы сейчас можно сдать при необходимости. Уважение, внимание и любовь к себе - залог любого успеха. Сначала нужно позаботиться о себе, тогда придет и остальное. Как техника безопасности в самолете: обеспечьте маской сначала себя, а потом ребенка.

- Если бы вам много лет назад предложили сделку - отказаться от многодетности в пользу умопомрачительной карьеры в Голливуде, что бы вы ответили?