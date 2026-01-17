Екатерина Климова: "Всей семьей любим лепить пельмени и читать пьесы по ролям"

Обаятельная и грациозная Екатерина Климова делает все возможное, чтобы зритель поверил в потусторонние силы. Кажется, актриса заключила страшную сделку и замедлила время, оставшись навечно молодой - сохранила легкость, грацию и стройность юной девушки, при этом обогатила весь набор качеств неповторимым опытом материнства. Так с кем была сделка?
Комедийный сериал "Жека Рассел" слегка проливает свет на ситуацию: Екатерина исполнила одну из главных ролей - вредной, но красивой начальницы Эльмиры Руслановны, обладающей паранормальными способностями. Сущая ведьма! Журнал "Телепрограмма", заинтересовавшись коллизией, воспользовался возможностью побеседовать с актрисой о новом образе, влиянии мистики и светлых сторонах жизни - пельменях, семье и Рождестве.
"Профессия наша пограничная"
В проекте "Жека Рассел" Екатерина сыграла начальницу с необычными способностями (на фото с Викторией Агалаковой). Фото: КИОН
- Екатерина, в новом проекте у вас - образ загадочной колдующей начальницы. Вам попадались такие в жизни? Про которых говорили: ну и ведьма...
- Конечно, такие люди есть. Я наблюдаю их и складываю определенные черты в актерскую "копилочку" в том числе для таких ролей. При встрече с этими людьми всегда задумываюсь: "Почему же они стали такими злыми? Что их сделало настолько несчастными?". Но поскольку актеры всегда адвокаты персонажей, мы стараемся даже самого неприятного героя оправдать в своих глазах, чтобы почувствовать эту боль и влезть в его шкуру. Не могу сказать, что в легком комедийном проекте проводится серьезная работа по психоанализу образа, но если взглянуть со стороны - все мы немного ведьмы, как писал Гоголь («Все бабы - ведьмы, а те, что постарше, - уж точно ведьмы». "Вий").
- Как верующему человеку не страшновато браться за такие роли? Некоторые артисты даже испрашивают благословения на подобное у духовников...
- Да, я человек верующий, православный и, разумеется, всегда задумываюсь над тем, что делаю на экране. Но что поделать: профессия наша пограничная, не случайно во времена Мольера актеров хоронили за оградой кладбища. Все мы это помним, и я даже понимаю, почему так происходило. Однако, если мы работаем во благо - чтобы каждая семья смогла вечером сесть перед экраном и посмотреть вместе фильм или сериал, получив удовольствие, если вкладываем в дело энергию созидания, все это имеет смысл.
Мы, артисты, получаем огромное удовольствие, когда люди смеются или плачут, видя нашу работу на сцене или в кино. Иногда даже для зрителей созданные персонажи становятся близкими - как родственники. Вот тогда, мне кажется, мы работаем не зря. Всерьез к образам ведьм я, конечно, не отношусь. "Жека Рассел" - не ужастик, не хоррор, а комедия. Тем более после образа Маргариты (в спектакле "Мастер и Маргарита" 16+ театра-музея "Булгаковский дом") ведьминская тема для меня была разблокирована.
- А как вы вообще относитесь к магическому мышлению и миру - он су лицо с обложкиществует? Или это сказки для мнительных людей и детишек.
- Ну как можно делать вид, что не знаешь, что такое мистика или не замечать ее?
Если есть Бог, есть и противоположная сторона. Иначе быть не может. Обо всем этом есть в Писании, тут я ничего не выдумываю. Соответственно, если я верю в Бога, то понимаю, с кем он в моей душе борется.
- В кадре вы говорите на латыни - это произвольный набор слов или, может, песня какая, афоризм, выданные за заклинание сценаристами-шутниками?
- Да, это настоящая латынь и настоящие заклинания, которые мне приходилось учить. Что было сущим адом: самым сложным, пожалуй, в этой роли. Для меня любой иностранный язык - непросто. Не дано мне это (смеется). Обычно вся эта учеба проходит через муки и сильное преодоление себя. И как назло эта история меня раз за разом настигает: то в одном проекте говорю на татарском, то в другом - на польском, то на латыни. Словом, мы не ищем легких путей. Ну ничего, говорят, что это полезно.
"Стараюсь фильтровать желания"
- Один из ключевых посылов сюжета - бойтесь своих желаний. У вас были аналогичные ситуации, когда очень СИЛЬНО хотелось чего бы то ни было, а при достижении цели наступало сильное разочарование?
- В жизни так всегда. Чего бы мы по-настоящему ни захотели, это сбудется. Знаю это по собственному опыту, потому стараюсь фильтровать желания. И зачастую в этом смысле полагаюсь на мнение людей, которых уважаю и к которым прислушиваюсь. И на Бога, конечно. И говорю это детям постоянно: часто бывает так, что мы чего-то как будто очень сильно хотим, бьемся, как мухи об стекло, стараясь этого достигнуть, а потом в итоге осознаем, что нам это и не нужно было совсем. Такова природа человека. Иногда это называют гордыней. И бывает сложно с этим справиться, когда захлестывают эмоции, когда человек молод и амбициозен, когда сильно любишь профессию и хочется добиться успеха. Поэтому нужно один раз прояснить для себя, что все сокровенные желания сбываются, мечты исполняются, и быть осторожным с этим процессом. Я недавно узнала, что мечтать - это грех.
- В сериале ваша героиня сталкивается с увяданием красоты. Вы лично задумывались над тем, что женское великолепие рано или поздно потускнеет (см. фильм "Субстанция" 18+).
- Конечно, задумывалась. Любая женщина, тем более актриса, всю жизнь следит за собой и всеми силами стремится сохранить молодость. У меня даже есть по этой теме театральное эссе «Манифест красивой женщины» (шоу-лекция, творческий вечер. - Авт.), которое находит отклик у аудитории: женщины приходят, мы общаемся по поводу красоты, предметно обсуждаем эту вечную тему. Возраст, внешний вид, обаяние - все это очень и очень важно для каждой женщины. Так что всех приглашаю на «Манифест красивой женщины» 18+: поговорим об этой важной теме на языке театра, музыки, поэзии и танца.
- В отношении вас довольно часто в различных публикациях упоминается слово «нестареющая». Эту характеристику можно соотносить с колдовскими талантами? Проще говоря: кому пришлось продать душу, чтобы всегда так потрясающе выглядеть?
- Никому. За каждой красивой женщиной стоит манифест - некий внутренний устав, свод правил. Это стиль жизни, который женщина выбрала: диеты, расписание, сон и прочее. Все это и дает результат. Без этого, особенно после 40 лет, не получится ничего. Никакие пластические операции не помогут, если регулярно не делать того, что нужно делать, чтобы выглядеть хорошо. В любом случае все это зиждется на фундаменте под названием «здоровье». Если человек заботится о нем, то всегда будет выглядеть лучше.
"Если бы я что-то поменяла, не было бы детей"
- В одном из роликов в соцсетях вы признавались, что часто бываете в одном из крутых московских отелей, чтобы в том числе и... отдохнуть от детей в спа. Часто такая перезагрузка требуется? И есть ли иные способа релакса?
- Безусловно, прибегаю к восстановительным процедурам и посещаю места, где можно заняться здоровьем, - в России таких очень много. Туда можно поехать и на три дня, и на недельку, чтобы позаботиться об аватаре - своем теле. Если нужна духовная прокачка, можно поехать в монастырь и побыть в тишине, в молитве. Это необходимо, как техосмотр у машины. Важно уметь остановиться, задуматься, посмотреть внутрь себя - все ли в порядке - и уже потом возвращаться во внешний мир. Чтобы были силы и энергия, чтобы организм давал возможность существовать в жестком ритме, иначе он долго не протянет. Для этого все средства хороши: и процедуры, и массажи, и любые анализы сейчас можно сдать при необходимости. Уважение, внимание и любовь к себе - залог любого успеха. Сначала нужно позаботиться о себе, тогда придет и остальное. Как техника безопасности в самолете: обеспечьте маской сначала себя, а потом ребенка.
- Если бы вам много лет назад предложили сделку - отказаться от многодетности в пользу умопомрачительной карьеры в Голливуде, что бы вы ответили?
Со старшей дочерью Елизаветой. Фото: Максим Мирный
- Глобально я ничего не хочу менять в своей жизни. Я реалист: понимаю, что на будущее повлиять можно, но на прошлое - нет. Эффект бабочки. Если бы я поменяла что-то там, у меня не было бы таких замечательных детей (Елизавета, 23 года, Матвей, 19 лет, Корней, 17 лет,
Изабелла, 10 лет) и всего того, что я сейчас очень сильно люблю в жизни. Я довольна судьбой.
Актриса с сыновьями Матвеем, Корнеем и младшей дочерью Изабеллой. Фото: личный архив Екатерины Климовой
- Год Огненной Лошади сулит (согласно прогнозам ведьм, конечно!) прилив сил и карьерный рывок. Какие у вас надежды на этот год? И есть ли ключевая мечта-маяк, что ведет вперед?
- Не отношусь серьезно к этим обозначениям года. Скажу, к своему стыду, больше: всю жизнь думала, что я - Лошадь, поэтому ждала 2026 года, думая, что он станет особенно удачным для меня, но старшая дочь Лиза меня огорошила, сказав, что я - Змея. Потому что я родилась в январе 78-го, а по китайскому календарю новый год стартует в феврале. Так в 47 лет я узнала, что родилась не в год Лошади, что, собственно, доказывает - никакого влияния на жизнь все эти знания не оказывают. Вот так.
- Наш номер выходит уже после Рождества - что такое этот праздник для вас? Есть ли традиции для этого дня.
- Этот прекрасный праздник - после бурных светских новогодних дней - стараюсь проводить дома. Мы с детьми гуляем, ходим на каток, обязательно лепим пельмени всей семьей - с шутками и прибаутками. Выставляем слепленные пельмени на мороз, потом варим и едим. Такая традиция всем очень нравится. Мы кладем в счастливые пельмени побольше перца горошком - чаще всего такие попадаются почему-то именно Корнею. Видимо, он у нас самый счастливчик (улыбается). А еще у нас в семье недавно появилась такая традиция: читаем пьесы по ролям. Народа собирается так много, что послушать приходят даже школьные друзья моих детей. Так что праздники всегда проходят бурно.
Смотрим фильмы, до которых не доходили руки, много общаемся. В силу специфики профессии редко удается видеться с мамой - так, чтобы посидеть всем вместе, поэтому Новый год и Рождество я люблю даже больше, чем день рождения. Увы, не могу похвастаться, что соблюдаю Рождественский пост, ведь праздники есть праздники. Это всегда застолье. Но зато впереди - Великий пост! Так что будем ждать весны, чтобы наверстать упущенное.
"Жека Рассел" 16+,
КИОН, январь