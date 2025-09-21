Егор Корешков: "Со стрессом помогают справиться тренировки по боксу"

Узнали? А ведь от того самого наивного паренька из дилогии Жоры Крыжовникова "Горько!" 18+ не осталось и следа: теперь Егор Корешков - исполнитель главных ролей ("Химера" 18+, "Политех" 18+, "Первый номер" 18+), сценарист, режиссер и художник. В связи с премьерой лирической комедии "Виноград" (KION), где у Корешкова роль влюбленного и затянутого в любовный треугольник юриста, "Телепрограмма" решила побеседовать с артистом о новой работе, непростом периоде в личной жизни и способах черпать вдохновение, даже когда сил на это не осталось.
"Готов совершать поступки"
- Егор, не могли бы в общих чертах познакомить читателя с вашим персонажем в «Винограде»? Поскольку зрители уже могут посмотреть первые серии проекта, интересно другое - как вы понимаете героя?
- Мой герой Максим - верный, справедливый, честный, он старается построить карьеру, но не идти по головам. То есть, конечно, он все равно преследует собственную правду. Но при этом скромен. И при всей строгости и сухости, присущей юристу, робеет перед главной героиней Верой (Нино Нинидзе). А еще готов совершать поступки.
- Этот характер строго задан сценарием или вмешивались и тоже творили его?
В сериале «Виноград» партнерами Егора по съемочной площадке стали в том числе Павел Прилучный и Софья Синицына. Фото: кадр из фильма
- Создание персонажей - это всегда диалог с творческой группой. Как с текстом - и, соответственно, сценаристом, - так и совместно с режиссером: всегда находишь ключи. И пожелания создателей проекта внимательно слушаешь, особенно самого важного среди них - режиссера. Все это необходимо, чтобы вместе найти правильный подход к той или иной роли. В общем, выслушиваешь всех и делаешь, как сам хочешь (смеется).
- В чем ключевой конфликт персонажа, как считаете?
- В том, что он не на своем месте, думаю. Не вовремя попал в выяснение семейных отношений и стал инструментом для решения проблем, по итогу сыграв важную роль в судьбе персонажей.
"Иногда помогает отдых в другом городе"
- Что помогает лично вам справиться со стрессом или деструктивными мыслями?
- В зависимости от того, с чем связан стресс (летом текущего года Егор спокойно и интеллигентно объявил о разводе с актрисой Дарьей Авратинской, на которой был женат с 2022 года. - Авт.). Иногда помогают занятия боксом. Иногда - долгая пробежка или велозаезд. Возможно, усердная работа или небольшой медитативный отдых в другом городе. Или веселая встреча с друзьями. Ну а если это затяжная история - какая-то серотониновая яма, - то все-таки понадобится работа со специалистом.
- Кстати, о яме. На днях появился тизер вашего дебютного фильма «Яма». Что это за проект и как он возник?
- Я начал разрабатывать его еще пару лет назад. Идея пришла во время просмотра балета "Жизель" в центре "Урал Опера Балет" (Екатеринбургский театр оперы и балета). И в какой-то момент разработки актерской лаборатории на фестивале "1/6" в Екатеринбурге мы с Женей Григорьевым (режиссер фильма "Подельники" 18+) и договорились о запуске проекта. Тут поучаствовала, кроме Свердловской киностудии, еще онлайн-платформа START, и большую поддержку оказала компания Light Studio. Всего полгода жизни с начала подготовки - и 24-минутный фильм готов.
В комедии "Горько!" актер сыграл молодожена вместе с Юлией Александровой. Фото: кадр из фильма
- Купринская "Яма" тут ни при чем?
- Совсем. Это история про пожилого музыканта, который находится в конце своей карьеры на грани увольнения. Его жизненная яма, кажется, стала слишком глубока и беспросветна, и вопрос в том, сможет ли он из нее выбраться. Это фильм о принятии. О своевременности решений и публичном одиночестве, которое может сопровождать талантливого человека.
"Важно любить мир во всех его проявлениях"
- Как будто слышится в этом некая исповедь. А в чем для вас заключается вызов стать режиссером? Почему вообще вам, окончившему режиссерский факультет ГИТИСа, востребованному артисту, это стало необходимо?
- Это совершенно другой мир. Он подчас тяжелее. Притом что это близкие друг к другу профессии, неразлучные даже, процесс режиссуры оказывается еще более тяжелым, но при этом приносящим невероятный катарсис от созданной истории. В "Яме" я выступил еще и сценаристом.
Очень приятное чувство, что столько людей вложились в работу, поверили в нее и стали ее частью. Огромное им спасибо!
- При этом вы признавались, что хотели бы видеть больше экспериментального кино. А сами готовы снимать такое, даже если это не будет приносить прибыли и реализации?
- "Яма" для меня тоже эксперимент, хотя кому-то проект может показаться классическим.
Во втором сезоне проекта "Монастырь" 18+ актер предстал в образе священника. Фото: кадр из фильма
- В чем экспериментальность?
- Эксперимент быть режиссером, развиваться в ином направлении. Я думаю, эксперимент лично для меня удался. И я настроен на новые пробы - по возможности буду продолжать высказываться на этом поприще. И вовсе не в погоне за успехом. Считаю, что кино должно быть авторским, потому что именно тогда в нем есть душа, смысл или, возможно, оригинальный концепт, который будет развивать кинематограф и киноязык.
- Какой еще выход из зоны комфорта - или вступление на неизведанную территорию - вам хотелось бы совершить в ближайшей (или необязательно ближайшей) перспективе?
- Я пишу. В смысле маслом! И вскоре в определенный момент поделюсь со зрителями своим творчеством. Впоследствии доберусь и до музыки. Мир настолько интересен и разнообразен, что останавливаться на чем-либо не вижу смысла.
- Сценарист, актер, режиссер, художник и музыкант. Значит, успех все же ищете?
- Нет, это разговор не о том, чтобы преуспеть во всем. А о том, чтобы любить мир во всех его проявлениях; и если душа требует воплощений, высказываний и проявлений - очень важно этим заниматься и проявляться.
"Виноград" 16+, KION