Егор Корешков: "Со стрессом помогают справиться тренировки по боксу"

- Создание персонажей - это всегда диалог с творческой группой. Как с текстом - и, соответственно, сценаристом, - так и совместно с режиссером: всегда находишь ключи. И пожелания создателей проекта внимательно слушаешь, особенно самого важного среди них - режиссера. Все это необходимо, чтобы вместе найти правильный подход к той или иной роли. В общем, выслушиваешь всех и делаешь, как сам хочешь (смеется).

- В чем ключевой конфликт персонажа, как считаете?

- В том, что он не на своем месте, думаю. Не вовремя попал в выяснение семейных отношений и стал инструментом для решения проблем, по итогу сыграв важную роль в судьбе персонажей.

"Иногда помогает отдых в другом городе"

- Что помогает лично вам справиться со стрессом или деструктивными мыслями?

- В зависимости от того, с чем связан стресс (летом текущего года Егор спокойно и интеллигентно объявил о разводе с актрисой Дарьей Авратинской, на которой был женат с 2022 года. - Авт.). Иногда помогают занятия боксом. Иногда - долгая пробежка или велозаезд. Возможно, усердная работа или небольшой медитативный отдых в другом городе. Или веселая встреча с друзьями. Ну а если это затяжная история - какая-то серотониновая яма, - то все-таки понадобится работа со специалистом.

- Кстати, о яме. На днях появился тизер вашего дебютного фильма «Яма». Что это за проект и как он возник?

- Я начал разрабатывать его еще пару лет назад. Идея пришла во время просмотра балета "Жизель" в центре "Урал Опера Балет" (Екатеринбургский театр оперы и балета). И в какой-то момент разработки актерской лаборатории на фестивале "1/6" в Екатеринбурге мы с Женей Григорьевым (режиссер фильма "Подельники" 18+) и договорились о запуске проекта. Тут поучаствовала, кроме Свердловской киностудии, еще онлайн-платформа START, и большую поддержку оказала компания Light Studio. Всего полгода жизни с начала подготовки - и 24-минутный фильм готов.