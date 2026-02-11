Джиган: "У меня четверо детей. Как же мне некому дарить цветы?"

На сцене Live Arena отгремел концерт Big Love Show. Одним из гостей мероприятия стал рэпер Джиган. На красную дорожку к журналистам артист вышел в сопровождении личной охраны. И, кстати, попросил своего секьюрити накинуть на него пиджак.

Что известно о разводе Джигана и Оксаны Самойловой

Журналисты, конечно, заметили, что Джиган находится в грустном настроении. Оно и не мудрено: бракоразводный процесс между ним и Оксаной Самойловой продолжается.

Напомним, 6 октября Оксана подала на развод в мировой суд Москвы. Первое слушание по делу прошло 28 октября, на нем Самойлова настаивала на ускоренном расторжении брака.

Однако сторона музыканта обратилась к суду с просьбой предоставить трехмесячный срок для возможного примирения, и 17 ноября Джиган официально подал соответствующее ходатайство.

Последнее на данный момент заседание состоялось 19 января, но ни одна из сторон не явилась на него.

Также в СМИ появлялась информация, что Джиган намерен оспорить условия действующего брачного договора, а вопрос раздела совместного имущества будет рассматриваться отдельно в соответствующей судебной инстанции.