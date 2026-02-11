Джиган: "У меня четверо детей. Как же мне некому дарить цветы?"

На сцене Live Arena отгремел концерт Big Love Show. Одним из гостей мероприятия стал рэпер Джиган. На красную дорожку к журналистам артист вышел в сопровождении личной охраны. И, кстати, попросил своего секьюрити накинуть на него пиджак.
Что известно о разводе Джигана и Оксаны Самойловой
Журналисты, конечно, заметили, что Джиган находится в грустном настроении. Оно и не мудрено: бракоразводный процесс между ним и Оксаной Самойловой продолжается.
Напомним, 6 октября Оксана подала на развод в мировой суд Москвы. Первое слушание по делу прошло 28 октября, на нем Самойлова настаивала на ускоренном расторжении брака.
Однако сторона музыканта обратилась к суду с просьбой предоставить трехмесячный срок для возможного примирения, и 17 ноября Джиган официально подал соответствующее ходатайство.
Последнее на данный момент заседание состоялось 19 января, но ни одна из сторон не явилась на него.
Также в СМИ появлялась информация, что Джиган намерен оспорить условия действующего брачного договора, а вопрос раздела совместного имущества будет рассматриваться отдельно в соответствующей судебной инстанции.
Джиган и Георгий Иващенко. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Джиган о назойливых поклонницах: "Я не отвечаю в директе"
На красной дорожке Джиган не общался с журналистами, за исключением известного ведущего Георгия Иващенко. Так, Иващенко поинтересовался у музыканта, стало ли у него больше поклонниц после разрыва с Оксаной Самойловой?
Пишут ли ему девушки сообщения в личных страницах в соцсетях? И есть ли у таких виртуальных поклонниц шанс завоевать его сердце?
"Нет. Я не отвечаю в директе", - был лаконичен рэпер.
- Скоро 14 февраля. Какой из праздников Святого Валентина тебе особенно запомнился? – спросил Геннадий Джигана.
- Все были хорошими. Нельзя выделить какой-то один.
А вот, отвечая на вопрос о самом провальном празднике всех влюбленных, рэпер намекнул, что не придает особого значения этому дню.
- Хорошо, возьмем другой день…
- 8 марта?
- Есть кому дарить цветы в Международный женский день?
- У меня четверо детей: три дочки и есть. Как мне некому дарить цветы?
- А смотрят ли ваши дети реалити-шоу?
- Нет.
