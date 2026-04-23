Джиган раскрыл правду об отношениях с Седоковой: «Не выдавайте желаемое за действительное»

Последнее время в кулуарах ходят сплетни о романе Джигана и Анны Седоковой. Слухи в большей степени подогревает и сама Анна.
Недавно она выложила видео с «таинственным мужчиной», лица которого не видно. Но в нем по всем признакам угадывается Джиган. Видеоролик подписан фразой:«Счастье любит тишину».
Действительно ли между ними роман? Все точки над I расставил сам Джиган. Причем был немного резок с журналисткой, начавшей разговор прямо с пикантной темы.
Джиган: «Чувствую прилив сил. Обычная мужская дурь»
- Денис, мы вам поздравляем с союзом с Анной. Чем она вас покорила? Своими пышными формами?
- Вы спрашиваете полную х…ню. Будут нормальные вопросы?
- Вы сейчас в плохом настроении?
- Я в шикарном настроении.
- Видно, что вы похудели.
- Да я уже давно похудел.
- Это на вас так стресс влияет?
- На меня ничего не влияет. Я просто больше стал заниматься спортом, соблюдать режим правильного питания.
- Но спорт помогает бороться со стрессом?
- Когда у человека стресс, он даже в спортзале не может заниматься.
- А почему тогда вы стали намного больше заниматься спортом?
- Просто чувствую прилив сил. Обычная такая мужская дурь.
- Сколько времени вы тратите на спорт?
- Каждый день по три часа.
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Global Look Press
Джиган: «Я вообще не готов ни к каким отношениям»
- А на личную жизнь время остается?
- Да, личная жизнь – это дети. А творчество – ночью, после спортзала.
- Но, может и спортом вы стали больше заниматься из-за новых отношений?
- Не выдавайте желаемое за действительное. Я вообще не готов ни к каким отношениям. И ни с кем не состою в отношениях.
- Денис, в СМИ пишут, что вы не общаетесь со старшей дочерью Ариелой…
- Пока не общаемся. Она подросток. А я ее не дергаю. Она хочет свободы, легкости. Вы же помните себя в подростковом возрасте. Многие родители говорят, что это нормально.
На самом деле проблем нет. Конечно, же, мы видимся. Просто пока что в этот период ее возраста я доверяю Оксане.
- Вас беспокоит эта тема?
- У многих такая ситуация. Отношения отца и 14-летней дочери – это нелегкая тема, потому что мы-то папы. Все, что мы хотим – это обезопасить своего ребенка. И мы все делаем в целях безопасности девочек.
- А с другими детьми вы, наоборот, хорошо проводите время…
- Мы абсолютно классно проводим время.
