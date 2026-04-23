Джиган раскрыл правду об отношениях с Седоковой: «Не выдавайте желаемое за действительное»

Последнее время в кулуарах ходят сплетни о романе Джигана и Анны Седоковой. Слухи в большей степени подогревает и сама Анна.

Недавно она выложила видео с «таинственным мужчиной», лица которого не видно. Но в нем по всем признакам угадывается Джиган. Видеоролик подписан фразой:«Счастье любит тишину».

Действительно ли между ними роман? Все точки над I расставил сам Джиган. Причем был немного резок с журналисткой, начавшей разговор прямо с пикантной темы.

Джиган: «Чувствую прилив сил. Обычная мужская дурь»

- Денис, мы вам поздравляем с союзом с Анной. Чем она вас покорила? Своими пышными формами?

- Вы спрашиваете полную х…ню. Будут нормальные вопросы?

- Вы сейчас в плохом настроении?

- Я в шикарном настроении.

- Видно, что вы похудели.

- Да я уже давно похудел.

- Это на вас так стресс влияет?

- На меня ничего не влияет. Я просто больше стал заниматься спортом, соблюдать режим правильного питания.

- Но спорт помогает бороться со стрессом?

- Когда у человека стресс, он даже в спортзале не может заниматься.

- А почему тогда вы стали намного больше заниматься спортом?

- Просто чувствую прилив сил. Обычная такая мужская дурь.

- Сколько времени вы тратите на спорт?

- Каждый день по три часа.