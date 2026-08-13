Дочь Анны Седоковой Алина Белькевич о ее возлюбленном: «Не мне с этим человеком жить»

Анна Седокова. Фото: кадр из шоу «Мастер игры»

Алина принимает участие в шоу «Выживалити. Наследники» на канале «Пятница!».

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В Москве прошла презентация второго сезона реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Это проект, в котором дети знаменитости испытывают себя на прочность в экстремальных условиях. На премьеру реалити прилетела и дочь Анны Седоковой – 21-летняя Алина Белькевич, которая также приняла участие в передаче.

Алина не пошла по стопам звездной матери. Недавно она окончила университет, снова поступила на юриста и параллельно работает консультантом в магазине одежды, получая по 3 000 долларов в месяц.

Журналистам Алина Белькевич рассказала об отношении к хейтерам матери, ее избранникам и совместном времяпровождении.

Алина Белькевич: «Если мама более добрая, спокойная, то я другая»

- Алина, Анну Седокову нередко атакуют хейтеры. Вы поддерживаете ее в этом случае?

- Да. Я ее поддержу в любом начинании. Мне кажется, хейт будет всегда.

- И как вы на него реагируете?

- А я более агрессивная. Если мама более добрая, спокойная, всегда ответит с любовью, то я, наоборот, другая.

- А в чем это проявляется?

- Я более дерзкая. Вы мне слово, и я вам тоже. Если мама больше промолчит, то я нет.

- Как поживает ваш младший брат Гектор?

- Братик сейчас отдыхает. Ему сейчас девять лет. Мы играем в футбол, баскетбол, скоро он снова пойдет в школу.

- Вы очень стильно выглядите. А бывает, что носите мамину одежду?

- А мне кажется, мама мою - больше. Мы и размерами похожи. Она прилетала ко мне и сказала: «Алина, я возьму твою одежду». Я сказала: «Конечно, бери, что хочешь, носи на здоровье».

Алина Белькевич. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Алина Белькевич о времени с Анной Седоковой: «Мы можем пойти в ресторан или приготовить дома борщ»

- Как вы проводите время вместе?

- Всегда по-разному. Мы можем пойти в ресторан или приготовить дома борщ, смотрим сериалы. Ну в целом, ничего такого. Мы очень семейные.

- А бывает, что мужчины принимают вас за подруг, подходят, знакомятся?

- Нет. На самом деле когда мама говорит: «Это моя дочка!», все такие: «О!».

- А вы знакомите маму со своими женихами?

- С некоторыми да.

- И она одобряет их?

- Для мамы главное – чтобы я была счастлива. Она, конечно, может сказать, что вот это не то, а это не так. Но для нее главное – как я себя чувствую.

- А вы одобряете ее избранников?

- Да. Я тоже думаю, чтобы она была счастлива. Я, конечно, могу сказать: «Я думаю то, я думаю это». Но не мне же с этим человеком жить.

А вы уже смотрите реалити-шоу «Наследники. Выживалити»? Делитесь в комментариях!

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