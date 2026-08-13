Дочь Анны Седоковой Алина Белькевич о ее возлюбленном: «Не мне с этим человеком жить»

В Москве прошла презентация второго сезона реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Это проект, в котором дети знаменитости испытывают себя на прочность в экстремальных условиях. На премьеру реалити прилетела и дочь Анны Седоковой – 21-летняя Алина Белькевич, которая также приняла участие в передаче.
Алина не пошла по стопам звездной матери. Недавно она окончила университет, снова поступила на юриста и параллельно работает консультантом в магазине одежды, получая по 3 000 долларов в месяц.
Журналистам Алина Белькевич рассказала об отношении к хейтерам матери, ее избранникам и совместном времяпровождении.
Алина Белькевич: «Если мама более добрая, спокойная, то я другая»
- Алина, Анну Седокову нередко атакуют хейтеры. Вы поддерживаете ее в этом случае?
- Да. Я ее поддержу в любом начинании. Мне кажется, хейт будет всегда.
- И как вы на него реагируете?
- А я более агрессивная. Если мама более добрая, спокойная, всегда ответит с любовью, то я, наоборот, другая.
- А в чем это проявляется?
- Я более дерзкая. Вы мне слово, и я вам тоже. Если мама больше промолчит, то я нет.
- Как поживает ваш младший брат Гектор?
- Братик сейчас отдыхает. Ему сейчас девять лет. Мы играем в футбол, баскетбол, скоро он снова пойдет в школу.
- Вы очень стильно выглядите. А бывает, что носите мамину одежду?
- А мне кажется, мама мою - больше. Мы и размерами похожи. Она прилетала ко мне и сказала: «Алина, я возьму твою одежду». Я сказала: «Конечно, бери, что хочешь, носи на здоровье».
Алина Белькевич. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Алина Белькевич о времени с Анной Седоковой: «Мы можем пойти в ресторан или приготовить дома борщ»
- Как вы проводите время вместе?
- Всегда по-разному. Мы можем пойти в ресторан или приготовить дома борщ, смотрим сериалы. Ну в целом, ничего такого. Мы очень семейные.
- А бывает, что мужчины принимают вас за подруг, подходят, знакомятся?
- Нет. На самом деле когда мама говорит: «Это моя дочка!», все такие: «О!».
- А вы знакомите маму со своими женихами?
- С некоторыми да.
- И она одобряет их?
- Для мамы главное – чтобы я была счастлива. Она, конечно, может сказать, что вот это не то, а это не так. Но для нее главное – как я себя чувствую.
- А вы одобряете ее избранников?
- Да. Я тоже думаю, чтобы она была счастлива. Я, конечно, могу сказать: «Я думаю то, я думаю это». Но не мне же с этим человеком жить.
А вы уже смотрите реалити-шоу «Наследники. Выживалити»? Делитесь в комментариях!