Дмитрий Певцов раскрыл, куда поступил сын Елисей: "Лучше, чем актер"

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой Елисей поступил на сценарный факультет ВГИКа. Об этом журналистам рассказал сам актер на открытии 99-го театрального сезона в театре "Ленком".
Сейчас Елисею 18 лет. В 2019 году сын актеров поступил в кадетский корпус, однако спустя три года вернулся в обычную школу.
В одном из своих интервью Дмитрий рассказывал, что сын увлечен историей, смотрит советские фильмы. Однако посвящать свою жизнь искусству он не хочет. Но все же Елисей выбрал сценарное мастерство.
Дмитрий Певцов: "Все родители до самой смерти дают детям советы"
"Елисей идет туда, куда он идет. Он совершеннолетний человек", — сообщил Дмитрий журналистам на открытии 99-го театрального сезона в "Ленкоме".
— Вы одобряете выбор сына?
— Да, одобряю, это гораздо лучше, чем актер.
— А даете какие-то профессиональные советы?
— Все родители до самой смерти дают детям советы. И я не исключение.
Дмитрий Певцов пожелал Михаилу Ефремову здоровья
— Давайте вернемся к главной теме. С каким настроением вы пришли на открытие сезона?
— Началось правильное движение, началась жизнь. Движение творчества, любви, здоровья, света, веры, надежды, театра.
Радует все, в том числе и новые фотографии в фойе. Очень радостные, волнительные, ощущения.
Дмитрий Певцов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— На сборе труппы театра было объявлено о том, что "Ленком" объединится с ЦДР (Центр драматургии и режиссуры). Какие плюсы и минусы вы видите в таком объединении?
— Я минусов не вижу. Мне кажется, будет оздоровление и обновление коллектива. Да и "Ленком"давно тоскует по малым сценам. У нас есть свои режиссеры, которым хочется что-то делать, но негде. А ЦДР давно уже пора выходить на большую сцену в Москве.
Я давно занимаюсь мониторингом слияния театров. Согласен не со всем, что предлагает Департамент культуры. Но вот именно это слияние кажется мне удачным во всех смыслах.
— Недавно Михаил Ефремов поступил в театр Никиты Михалкова "Мастерская "12". Что бы вы ему пожелали?
— Здоровья прежде всего! Сейчас это самое главное, потому что наша профессия требует много сил. А у него здоровье не самое сильное!
— Где вы сами успели отдохнуть за это лето?
— В Крыму. Плавал километры, веду здоровый образ жизни.