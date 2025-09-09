Дмитрий Певцов раскрыл, куда поступил сын Елисей: "Лучше, чем актер"

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой Елисей поступил на сценарный факультет ВГИКа. Об этом журналистам рассказал сам актер на открытии 99-го театрального сезона в театре "Ленком".

Сейчас Елисею 18 лет. В 2019 году сын актеров поступил в кадетский корпус, однако спустя три года вернулся в обычную школу.

В одном из своих интервью Дмитрий рассказывал, что сын увлечен историей, смотрит советские фильмы. Однако посвящать свою жизнь искусству он не хочет. Но все же Елисей выбрал сценарное мастерство.

Дмитрий Певцов: "Все родители до самой смерти дают детям советы"

"Елисей идет туда, куда он идет. Он совершеннолетний человек", — сообщил Дмитрий журналистам на открытии 99-го театрального сезона в "Ленкоме".

— Вы одобряете выбор сына?

— Да, одобряю, это гораздо лучше, чем актер.

— А даете какие-то профессиональные советы?

— Все родители до самой смерти дают детям советы. И я не исключение.

Дмитрий Певцов пожелал Михаилу Ефремову здоровья

— Давайте вернемся к главной теме. С каким настроением вы пришли на открытие сезона?

— Началось правильное движение, началась жизнь. Движение творчества, любви, здоровья, света, веры, надежды, театра.

Радует все, в том числе и новые фотографии в фойе. Очень радостные, волнительные, ощущения.