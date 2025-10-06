Дмитрий Маликов раскрыл необычное увлечение сына: "Ни у меня, ни у мамы такого увлечения не было"

У семилетнего сына певца Дмитрия Маликова Марка — необычное увлечение. Подробнее о нем артист рассказал на презентации нового сезона телеканала RU.TV.
Марк появился на свет, когда Дмитрию исполнилось 48 лет. Это произошло в одной из питерских элитных клиник. Однако певец и его жена Елена воспользовались услугами суррогатной мамы.
"Отношение стало более трепетным, больше ценишь моменты, которые проводишь вместе. В молодом возрасте было много дел, распылялся на все. Сейчас тоже дел хватает, но концентрация остается на ребенке", — рассказывал тогда Дмитрий.
С тех пор ничего не изменилось. Артист старается проводить с сыном как можно больше времени и радуется его маленьким успехам.
Дмитрий Маликов: "Мы привезли аквариум объемом 300 литров"
"Марк сейчас очень увлечен аквариумными рыбками. Представляете? Ни у меня, ни у мамы такого увлечения не было.
Марк хорошо учился весь месяц. И мы привезли аквариум объемом 300 литров. Его даже некуда поставить, но тем не менее мы же обещали, — рассказал журналистам Дмитрий.
— Сейчас он отстаивает там воду и хочет купить тарпона. А я даже не знаю названия этих рыб".
— Вы одобряете такое хобби?
— На самом деле любое увлечение — это хорошо. Когда ты чем-то увлекаешься, то достаточно много изучаешь и уже становишься в этом профессионалом. Ну, пускай! Чем бы дитя ни тешилось!
Дмитрий Маликов с сыном Марком. Фото: соцсети певца
— А Марк ходит в музыкальную школу?
— Он занимается с прекрасным учителем в гимназии. Педагог приходит к нему на дом. Я тоже его чему-то обучаю под нажимом мамы.
Дмитрий Маликов: "Мне приятно, что RU. TV идет в ногу со временем, не забывая о традициях"
— Бывает, что вы появляетесь в видеороликах старшей дочери…
— Это ее идея. Но я не чураюсь и не отказываюсь от этого. Мне кажется, что это прикольно. Это весело и попадает в другую аудиторию!
А потом — раз! — и я делаю ролик с фортепианной музыкой. Слушайте, дети, приобщайтесь.
— Вернемся к теме вечера. С чем у вас ассоциируется канал RU.TV?
- С чем-то очень хорошим, позитивным, русским, попсовым. Канал часто показывает старые клипы. Они появлялись в расцвет нашего клипмейкерства — 90-е и 2000-е годы.
Мне приятно, что RU. TV идет в ногу со временем, не забывая о традициях.
