Дмитрий Маликов раскрыл необычное увлечение сына: "Ни у меня, ни у мамы такого увлечения не было"

У семилетнего сына певца Дмитрия Маликова Марка — необычное увлечение. Подробнее о нем артист рассказал на презентации нового сезона телеканала RU.TV.

Марк появился на свет, когда Дмитрию исполнилось 48 лет. Это произошло в одной из питерских элитных клиник. Однако певец и его жена Елена воспользовались услугами суррогатной мамы.

"Отношение стало более трепетным, больше ценишь моменты, которые проводишь вместе. В молодом возрасте было много дел, распылялся на все. Сейчас тоже дел хватает, но концентрация остается на ребенке", — рассказывал тогда Дмитрий.

С тех пор ничего не изменилось. Артист старается проводить с сыном как можно больше времени и радуется его маленьким успехам.

Дмитрий Маликов: "Мы привезли аквариум объемом 300 литров"

"Марк сейчас очень увлечен аквариумными рыбками. Представляете? Ни у меня, ни у мамы такого увлечения не было. Марк хорошо учился весь месяц. И мы привезли аквариум объемом 300 литров. Его даже некуда поставить, но тем не менее мы же обещали, — рассказал журналистам Дмитрий. — Сейчас он отстаивает там воду и хочет купить тарпона. А я даже не знаю названия этих рыб".

— Вы одобряете такое хобби?

— На самом деле любое увлечение — это хорошо. Когда ты чем-то увлекаешься, то достаточно много изучаешь и уже становишься в этом профессионалом. Ну, пускай! Чем бы дитя ни тешилось!