Дмитрий Маликов: "Не могу обойтись без моих коронных коротких шуток"

Дмитрий Маликов умеет создавать настроение не только на сцене, но и в своих соцсетях. Побывать в Москве на летнем концерте под открытым небом одного из самых позитивных артистов можно уже 26 июня. Мы обсудили с Дмитрием Маликовым, что нового и интересного у него в планах.

"Не стоит отдавать время только профессии"

- У вас вышла летняя философская песня-премьера "Навсегда" с дуэтом Nemiga. Там такие вирусные слова - "А может, это навсегда. Нам жить моментом...". Психологи тоже учат, что надо жить настоящим, - это помогает справиться со стрессом и научиться получать удовольствия от жизни. Это непросто. Вы так умеете? Нередко про людей разных профессий говорят «сапожник без сапог». И артисты тоже на публике оптимисты (про вас мы так думаем), а в жизни часто работают с психологами…

- Интересный вопрос. Человек с нервной системой "как у слона" не может быть артистом. Дело в том, что профессия артиста очень нервозная. Поэтому нервная система у него должна быть подвижной. Со всеми вытекающими...

Поэтому я тоже, как и многие люди, подвержен неврозам. Стараюсь с этим как-то справляться. Чем ты становишься старше, тем справляться становится сложнее. Вокруг происходят разные события. И далеко не все приятные. До психолога я еще не дошел, но тем не менее считаю, что в жизни должны присутствовать медитация, молитва, отвлечение на то, что дает тебе в том числе радость, - это семья, хобби, спорт, новые впечатления, путешествия. Не стоит полностью отдавать все свое время только профессии. Мне кажется, такой рецепт.

- А вот для некоторых людей ваш telegram-канал тоже работает как источник хорошего настроения. Кажется, что в отличие от многих звезд вы его сами ведете? Вы тоже, как мы, - проснулись и сразу ленту новостей смотрите? Какие подписки в вашей ленте?

- Да, конечно, я, как и все люди, и на ночь, и с утра смотрю ленту. Может быть, это и не совсем правильно для здорового режима дня. Подписан на новости, на близких друзей. Честно скажу, есть еще несколько каналов про здоровье, про какие-то лайфхаки. На коллег особо не подписан.

Что касается ведения telegram-канала, то я перенял немножко манеру из Twitter (заблокирован на территории РФ. - Ред.). Веду тоже сам. Но telegram-канал - это все-таки более официальный ресурс в отличие от Twitter, который стал у меня юмористическим блогом. А в Telegram публикую и свои новости, планы, события, фотографии. Конечно, не могу и здесь обойтись без моих коронных коротких шуток. Потому что действительно хочется людям в том числе и хорошее настроение создавать.

- Что и кто вас порадовал за прошедший месяц?

- Был большой праздник - День Победы. Он прошел очень торжественно, мощно. Что касается каких-то личных маленьких радостей, то я сделал пару новых песен, но они пока еще не вышли в свет. Сын Марк тоже меня порадовал. Во-первых, мы с ним съездили на рыбалку, и был классный улов. И второе - сын занял на соревнованиях в гимназии третье место по плаванию.

"Хочу сделать шаг в будущее"