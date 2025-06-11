Дмитрий Маликов: "Не могу обойтись без моих коронных коротких шуток"

Дмитрий Маликов умеет создавать настроение не только на сцене, но и в своих соцсетях. Побывать в Москве на летнем концерте под открытым небом одного из самых позитивных артистов можно уже 26 июня. Мы обсудили с Дмитрием Маликовым, что нового и интересного у него в планах.
"Не стоит отдавать время только профессии"
- У вас вышла летняя философская песня-премьера "Навсегда" с дуэтом Nemiga. Там такие вирусные слова - "А может, это навсегда. Нам жить моментом...". Психологи тоже учат, что надо жить настоящим, - это помогает справиться со стрессом и научиться получать удовольствия от жизни. Это непросто. Вы так умеете? Нередко про людей разных профессий говорят «сапожник без сапог». И артисты тоже на публике оптимисты (про вас мы так думаем), а в жизни часто работают с психологами…
- Интересный вопрос. Человек с нервной системой "как у слона" не может быть артистом. Дело в том, что профессия артиста очень нервозная. Поэтому нервная система у него должна быть подвижной. Со всеми вытекающими...
Поэтому я тоже, как и многие люди, подвержен неврозам. Стараюсь с этим как-то справляться. Чем ты становишься старше, тем справляться становится сложнее. Вокруг происходят разные события. И далеко не все приятные. До психолога я еще не дошел, но тем не менее считаю, что в жизни должны присутствовать медитация, молитва, отвлечение на то, что дает тебе в том числе радость, - это семья, хобби, спорт, новые впечатления, путешествия. Не стоит полностью отдавать все свое время только профессии. Мне кажется, такой рецепт.
- А вот для некоторых людей ваш telegram-канал тоже работает как источник хорошего настроения. Кажется, что в отличие от многих звезд вы его сами ведете? Вы тоже, как мы, - проснулись и сразу ленту новостей смотрите? Какие подписки в вашей ленте?
- Да, конечно, я, как и все люди, и на ночь, и с утра смотрю ленту. Может быть, это и не совсем правильно для здорового режима дня. Подписан на новости, на близких друзей. Честно скажу, есть еще несколько каналов про здоровье, про какие-то лайфхаки. На коллег особо не подписан.
Что касается ведения telegram-канала, то я перенял немножко манеру из Twitter (заблокирован на территории РФ. - Ред.). Веду тоже сам. Но telegram-канал - это все-таки более официальный ресурс в отличие от Twitter, который стал у меня юмористическим блогом. А в Telegram публикую и свои новости, планы, события, фотографии. Конечно, не могу и здесь обойтись без моих коронных коротких шуток. Потому что действительно хочется людям в том числе и хорошее настроение создавать.
- Что и кто вас порадовал за прошедший месяц?
- Был большой праздник - День Победы. Он прошел очень торжественно, мощно. Что касается каких-то личных маленьких радостей, то я сделал пару новых песен, но они пока еще не вышли в свет. Сын Марк тоже меня порадовал. Во-первых, мы с ним съездили на рыбалку, и был классный улов. И второе - сын занял на соревнованиях в гимназии третье место по плаванию.
"Хочу сделать шаг в будущее"
Фото: Виталий Дорохов
- Многие люди так и остались на удаленке после пандемии - работают из дома. Вы музыку дома пишете? Первая часть вашего рабочего дня, она дома проходит? Понятно, что концерты - вечером.
- Да, в данный момент, время 12 часов дня, я нахожусь за роялем, играю музыку, готовлюсь к одному из ближайших концертов. Первая половина дня у меня строится так, что я везу ребенка в школу, потом прогулка, немного спорта. Потом сажусь за рояль. Я и сочиняю, и повторяю что-то, и какие-то звонки по работе совершаю... Где-то до обеда музицирую, в обед еду в город - дела, встречи, мероприятия. Вот так складывается рабочий день.
- Ваш летний большой концерт 26 июня пройдет в Зеленом театре ВДНХ. В программе все хиты? Будет инструментальная музыка?
- Этот концерт называется "Летний вайб". Летний концерт на ВДНХ я хотел бы сделать более танцевальным. Инструментальной музыки там будет совсем немного, может быть, и совсем не будет. Но зато там будет Dj Antonio, с кем мы сделали альбом "Весел и свеж", - сыграем обязательно лучшие треки с этого альбом.
Там будут гости - и Lida, и Nemiga. Там будут премьеры. Я хочу сделать классную летнюю дискотеку под открытым небом, со старыми хитами и с парочкой премьер.
- На юбилейный концерт зимой и сейчас билеты на ваши концерты разбирают очень активно. Даже быстрее, чем в те годы, когда вы только забрались на пик цитируемости, начали коллаборации с молодежью. Думали, почему именно теперь? Планируете на следующее лето замахнуться на стадион?
Маликов впервые собрал "Олимпийский" - самую большую концертную площадку страны. Было 2 концерта за день. 1990 год. Фото: личный архив Дмитрия Маликова
- Будем смотреть по ситуации. Хочется, конечно, выйти на стадионную площадку. Что касается востребованности, то у каждого артиста свои волны. Здесь просто время приходит. Сейчас волна немножко более высокая, и слава богу. Потому что я достаточно активен в разных направлениях.
Люди хотят окунуться в прошлое, когда они были молоды, а кто-то хочет прийти со своей мамой, потому что дети тоже меня знают благодаря моим коллаборациям с молодежью. И потом, я же не останавливаюсь, а продолжаю выпускать треки. Одним людям нравится что-то из нового, другим - что-то из старого. Короче, активная жизненная и творческая позиция, мне кажется, и дает такой результат.
- Вы на днях написали в Telegram, что проживаете особый период, который связан с юбилейным годом и возрастом осознаний. Записываете новый материал. Что это за музыка?
- Мне просто хочется в инструментальной музыке сделать какой-то серьезный следующий шаг. Хочется сделать какое-то шоу, такое мультикультурное, мультиэффектное, чтобы там были разные стили, разные направления, музыканты, визуализация. Сделать какой-то шаг в будущее. Может быть, с помощью искусственного интеллекта, голографии. Какие-то чудеса придумать, но чтобы это все сопровождалось музыкой.
- В вашем канале есть свежий диалог со зрительницей, которая говорит о нереальных впечатлениях после концерта вашей инструментальной музыки Pianomaniя. Говорит, что слушать надо вживую, чтобы прочувствовать...
- Моя инструментальная музыка оказалась для кого-то панацеей. Если бы я не занимался творчеством, то, возможно, стал бы врачом. Сейчас есть запрос на помогающую музыку. Я видел глаза зрителей после этого концерта и окончательно убедился в этом. Много думал о терапевтическом музыкальном шоу и хочу реализовать идею - 26 октября в Доме музыки вы услышите мой инструментал по-новому.
"Ждем каникулы!"
Певец и композитор с семьей: женой Еленой, дочерью Стефанией и сыном Марком. Фото: личный архив Дмитрия Маликова
- Лето - это каникулы! Ваш первоклашка ждет каникулы? Сейчас дети такие деловые, что у них расписание такое же огромное, как у родителей. Чем Марку нравится заниматься?
- Марк вдруг очень увлекся рыбалкой. Сказал мне сегодня, что он хочет стать рыбаком. Но еще у него есть одно увлечение - футбол. Конечно, каникулы он ждет. У него занятия заканчиваются в конце июня, в июле я хочу взять небольшой отпуск, мы планируем поехать отдохнуть.
- У вашей дочери Стефании свой бренд одежды, ей нравится дело, которым она занимается?
- У Стефании все неплохо, ее бренду уже пять лет, она его развивает, много трудится. Как и в любой сфере, к примеру, как и с моей инструментальной музыкой, все сложно, требует много времени и сил - нужно развиваться, для этого нужны силы, средства, команда.
Дочь всем этим занимается. Параллельно не забывает о том, что она проживает прекрасный период своей жизни, у Стефании есть и друзья, и ухажеры, и подруги. И молодец! Дочь живет активной культурной жизнью, ходит на выставки, концерты, в музеи. И, конечно же, общается со своими друзьями.
- У вас есть дело важное - рассказывать о классической музыке так, чтобы было понятно и интересно. Какие планы в этом направлении у вас?
- Просветительскую деятельность, безусловно, надо продолжать. В каком виде? Например, сейчас я снял с Леной Кипер при поддержке Президентского фонда культурных инициатив второй сезон "По классике" (подкаст-шоу Дмитрия Маликова. - Ред.).
В шести сериях я рассказываю про живопись. Я живопись люблю, очень ею интересуюсь, поэтому пообщался с известными художниками, искусствоведами, рассказал о своих любимых направлениях в русской живописи.
- Вы сейчас в водовороте событий дел, у вас дети разных возрастов... Всем довольны? Счастливы в моменте лета-2025?
Дмитрий на рыбалке с сыном: "Марк поймал, но потом мы рыбу выпустили". Фото: личный архив Дмитрия Маликова
- Да, жизнь идет, время летит. Главное, чтобы, как говорит мой друг Валера Сюткин, «здоровье не отвлекало», чтобы все были при деле, счастливы, здоровы, чтобы никаких не было «черных лебедей», чего и всем желаю. Побольше хорошей музыки, хорошего настроения и хорошего романтичного лета.