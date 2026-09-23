Дмитрий Дюжев о Григории Распутине: «Та ложь, которая пишется журналистами про него и про меня, тоже очень похожа»

С 24 сентября в прокат выходит исторический фильм «Романовы: преданность и предательство». Картина охватывает последние четыре года правления царской семьи, начиная от их действий в период Первой мировой войны и заканчивая расстрелом Николая II (Виталий Кищенко), императрицы Александры Федоровны (Ксения Кутепова), их сына, дочерей и ближайшего окружения семейства.

А еще в ленте показан новый ракурс на убийство Григория Распутина. Авторы фильма указали на то, что за преступлением может стоять английская разведка.

Роль знаменитого сибирского старца сыграл актер Дмитрий Дюжев. На премьере фильма он пообщался с журналистами, в том числе и с корреспондентом Teleprogramma.org, задавшем самый «Мистический» вопрос.

Дмитрий Дюжев: «Представители прессы ни в начале прошлого века, ни в начале этого не верят чистоте, не верят любви, человеку»

«Я вспоминаю впечатления современников Распутина в Петербурге. Они говорили о том, что в городе появился высокодуховный человек как пример для людей того времени, - отметил Дмитрий Дюжев. - Не оставляли в покое Григория. И зависть, корысть, не допустить того, кто лучше, того, кто действительно тянется к святости, кто молитвой творит чудеса… Каждый ущемленный его высокодуховным поведением хотел отыграться на нем».

- А вы бы хотели познакомиться с Григорием Распутиным?

- Да, конечно. Я бы очень хотел познакомиться с Григорием Ефимовичем. Это человек-правдоруб. Даже Александра Федоровна говорила про Григория Распутина: «Его ненавидят за то, что его любим мы». У нас есть что-то похожее с ним.

Как и та ложь, которая пишется журналистами про него и про меня, тоже очень похожа. Представители прессы ни в начале прошлого века, ни в начале этого не верят чистоте, не верят любви, человеку.

Поэтому пишут какую-то ложь, чтобы затмить эту чистоту любви, человеческих рассуждений, очернить под свой мыслительный процесс.