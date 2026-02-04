Дмитрий Дибров сделал заявление о романах на киноплощадке : "Но что-то страдает"

В Москве отгремела премьера фильма "Равиоли Оли". Главную роль в романтической комедии сыграла Ольга Бузова.

Как Дмитрий Дибров признался Ольге Бузовой в любви

Собственно, сюжет картины и строится вокруг ее личности. В кино настоящая Ольга Бузова влюбляется в немецкого предпринимателя Генриха (Вольфганг Черни), который спустя полгода отношений предлагает ей стать... Нет, не его женой. А его бизнес-партнершей.

Потерявшая бдительность Ольга Бузова подписывает документы, после чего не по свой воле покупает пельменный завод в Нижних Теплышках. Название города выдуманное, а вот сама ситуация реальная…

Чтобы разобраться с этой проблемой, Ольга едет на завод. Ну а дальше события развиваются самым неожиданным образом.

В комедии эксплуатируется романтичный образ Ольги Бузовой, которая верит в настоящую любовь и мечтает о семье. Мужчин вокруг Ольги много как в кино, так и в реальной жизни. А вот того самого пока нет…

Однако выразить свою поддержку Ольге на премьеру пришел другой настоящий мужчина - ведущий Дмитрий Дибров. Кстати, Ольга и Дмитрий вели ток-шоу Это нормально? на телеканале ТНТ. И видимо, Дмитрий испытывает теплые чувства к своей партнерше.