Дмитрий Дибров сделал заявление о романах на киноплощадке : "Но что-то страдает"

В Москве отгремела премьера фильма "Равиоли Оли". Главную роль в романтической комедии сыграла Ольга Бузова.
Как Дмитрий Дибров признался Ольге Бузовой в любви
Собственно, сюжет картины и строится вокруг ее личности. В кино настоящая Ольга Бузова влюбляется в немецкого предпринимателя Генриха (Вольфганг Черни), который спустя полгода отношений предлагает ей стать... Нет, не его женой. А его бизнес-партнершей.
Потерявшая бдительность Ольга Бузова подписывает документы, после чего не по свой воле покупает пельменный завод в Нижних Теплышках. Название города выдуманное, а вот сама ситуация реальная…
Чтобы разобраться с этой проблемой, Ольга едет на завод. Ну а дальше события развиваются самым неожиданным образом.
В комедии эксплуатируется романтичный образ Ольги Бузовой, которая верит в настоящую любовь и мечтает о семье. Мужчин вокруг Ольги много как в кино, так и в реальной жизни. А вот того самого пока нет…
Однако выразить свою поддержку Ольге на премьеру пришел другой настоящий мужчина - ведущий Дмитрий Дибров. Кстати, Ольга и Дмитрий вели ток-шоу Это нормально? на телеканале ТНТ. И видимо, Дмитрий испытывает теплые чувства к своей партнерше.
"Когда я вижу Олю, у меня буквально отпадает челюсть. После этого я уже не могу объективно оценивать происходящее. Я ее люблю", — признался Дмитрий Дибров на премьере картины, а потом ответил на пару вопросов журналистов.
Ольга Бузова и Дмитрий Дибров на премьере фильма "Равиоли Оли". Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Дмитрий Дибров: "Я вообще удивляюсь, как на съемочной площадке заводятся романы"
- Дмитрий, вы ведь тоже снимались в кино…
- В основном это было связано с программой "Кто хочет стать миллионером?".
- А бывало ли такое, что вы влюблялись в свою партнершу по фильму?
- Нет, конечно. Люди очень заняты на съемочной площадке. Я вообще удивляюсь, как там заводятся романы. Но что-то страдает: либо кино, либо романы.
- На ваш взгляд, как такие романы обычно заканчиваются: хорошо или не очень?
- Я слово: "Обычно" не знаю. Я вот 16 лет жил в любви. Это обычно или необычно?
