Дмитрий Дибров: "Половая неразбериха и водка – это всего лишь заполнение пустот"

Старший сын Дмитрия Диброва Александр уже встречается с девушкой. И телеведущий не собирается вмешиваться в их отношения.

Об этом журналистам поведал сам Дмитрий Александрович на мероприятии организованном, изданием FB. Оно представляло собой фотопроект, в рамках которого известные люди рассказывают о создании личного бренда.

Также Дмитрий Дибров поделился с журналистами планами о покупке квартиры, вспомнил о девушке, привившей ему любовь к Борису Пастернаку, и коснулся неприятного инцидента, когда он предстал перед публикой в невыгодном свете.

Впрочем, обо всем по порядку.

Дмитрий Дибров о девушке сына: "Она его одноклассница, дочь известнейшего артиста"

- Дмитрий Александрович, как поживает ваш сын Саша? Уже бегает по дискотекам?

- Он не бегает. Саша вместо этого играет на гитаре, что-то изучает и мне нравится его такой подход к жизни. У него и девушка имеется.

Она его одноклассница и дочь известнейшего артиста. Но я не буду называть ее имя, это неучтиво.

- Эта девушка не требует подарков?

- Ее папа еще и Саше будет дарить подарки. Здесь как раз чисто.

- А вы подсказываете сыну, как правильно ухаживать за девушкой? Подарить цветы, угостить шоколадкой…

- Саша это и сам знает. Он прожил 16 лет своей жизни, видя, как это делает папа.

- Но сейчас такая молодежь пошла. 16 лет – опасный возраст, гормоны играют. Вы с сыном не затрагивали тему полового воспитания? Не подсовываете ему в рюкзак средства контрацепции?

- Мы даже об этом не говорим.

- То есть, думаете до этого не дойдет?

- Я не думаю, я вижу, что он делает.

- А сын не спрашивал вас, как вести себя с девушкой при близком общении?

- Если бы он спросил, я бы нашел слова. А навязывать свои советы я бы не стал. Видите ли, половая неразбериха и водка – это всего лишь заполнение лакун, пустот. Мы с Полиной сделали все зависящее, чтобы ни одной пустоты в течение дня у Саши не было.

А если у него есть пустое время, он немедленно слушает Клэптона. А после этого, что еще страшнее, пытается его еще освоить.

- А вы фильтруете то, что Саша смотрит в Интернете?

- Упаси Господь! Это же нарушение личного пространства. Более того, я еще и стучу, когда к нему захожу. Я бы увидел, если бы он был остолопом.

Видите ли, какая вещь. Я все сделал для того, чтобы мне потом не волноваться и не фильтровать Интернет. С самого начала я постарался сделать так, чтобы его интересовало все, на что не действует сила земного притяжения, например, Beatles.

Нам очень помогли Beatles. Вот это я ему подсунул. Потом Deep Purple, потом Pink Floyd. Ему некогда.

- А если девушка была бы старше?

- Такое уже было (в жизни Дмитрия Диброва – прим. ред). И как раз была гармония. Она наизусть цитировала Бориса Пастернака. Я только из-за нее Пастернака полюбил. Отец мне пытался его впендюрить, все не то. А когда она это сделала, то вот это да.

Я дожидаюсь того, чтобы Саша ко мне подходил: "Папа, знаешь, что давай посмотрим". "Давай".

И чем бы я ни был занят, я бы уделил время. А мне сейчас есть чем заняться. Вы же знаете, что мне пририсовали.