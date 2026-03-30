Дмитрий Дибров: "Половая неразбериха и водка – это всего лишь заполнение пустот"

Старший сын Дмитрия Диброва Александр уже встречается с девушкой. И телеведущий не собирается вмешиваться в их отношения.
Об этом журналистам поведал сам Дмитрий Александрович на мероприятии организованном, изданием FB. Оно представляло собой фотопроект, в рамках которого известные люди рассказывают о создании личного бренда.
Также Дмитрий Дибров поделился с журналистами планами о покупке квартиры, вспомнил о девушке, привившей ему любовь к Борису Пастернаку, и коснулся неприятного инцидента, когда он предстал перед публикой в невыгодном свете.
Впрочем, обо всем по порядку.
Дмитрий Дибров о девушке сына: "Она его одноклассница, дочь известнейшего артиста"
- Дмитрий Александрович, как поживает ваш сын Саша? Уже бегает по дискотекам?
- Он не бегает. Саша вместо этого играет на гитаре, что-то изучает и мне нравится его такой подход к жизни. У него и девушка имеется.
Она его одноклассница и дочь известнейшего артиста. Но я не буду называть ее имя, это неучтиво.
- Эта девушка не требует подарков?
- Ее папа еще и Саше будет дарить подарки. Здесь как раз чисто.
- А вы подсказываете сыну, как правильно ухаживать за девушкой? Подарить цветы, угостить шоколадкой…
- Саша это и сам знает. Он прожил 16 лет своей жизни, видя, как это делает папа.
- Но сейчас такая молодежь пошла. 16 лет – опасный возраст, гормоны играют. Вы с сыном не затрагивали тему полового воспитания? Не подсовываете ему в рюкзак средства контрацепции?
- Мы даже об этом не говорим.
- То есть, думаете до этого не дойдет?
- Я не думаю, я вижу, что он делает.
- А сын не спрашивал вас, как вести себя с девушкой при близком общении?
- Если бы он спросил, я бы нашел слова. А навязывать свои советы я бы не стал. Видите ли, половая неразбериха и водка – это всего лишь заполнение лакун, пустот. Мы с Полиной сделали все зависящее, чтобы ни одной пустоты в течение дня у Саши не было.
А если у него есть пустое время, он немедленно слушает Клэптона. А после этого, что еще страшнее, пытается его еще освоить.
- А вы фильтруете то, что Саша смотрит в Интернете?
- Упаси Господь! Это же нарушение личного пространства. Более того, я еще и стучу, когда к нему захожу. Я бы увидел, если бы он был остолопом.
Видите ли, какая вещь. Я все сделал для того, чтобы мне потом не волноваться и не фильтровать Интернет. С самого начала я постарался сделать так, чтобы его интересовало все, на что не действует сила земного притяжения, например, Beatles.
Нам очень помогли Beatles. Вот это я ему подсунул. Потом Deep Purple, потом Pink Floyd. Ему некогда.
- А если девушка была бы старше?
- Такое уже было (в жизни Дмитрия Диброва – прим. ред). И как раз была гармония. Она наизусть цитировала Бориса Пастернака. Я только из-за нее Пастернака полюбил. Отец мне пытался его впендюрить, все не то. А когда она это сделала, то вот это да.
Я дожидаюсь того, чтобы Саша ко мне подходил: "Папа, знаешь, что давай посмотрим". "Давай".
И чем бы я ни был занят, я бы уделил время. А мне сейчас есть чем заняться. Вы же знаете, что мне пририсовали.
Дмитрий Дибров. Фото: Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"
Дмитрий Дибров: "Они же на следующий день мне написали: "Мы не опубликуем, если деньги дадите"
- Да, видели…
- Да хоть бы дырку пририсовали. А то пририсовали по молнии, идиоты.
- А кому вы перешли дорогу?
- Деньги. Они же на следующий день мне написали: "Мы не опубликуем, если деньги дадите". Это и есть мошенничество, вымогательство.
- А сколько просили?
- До этого не дошло. Я сказал, что никогда в жизни не буду поддерживать рэкет. Вот в чем дело.
- Возвращаемся к теме вашего сына. Но если все-таки девушка Саши будет старше?
- У русского человека есть прекрасная формула: "Не по-хорошему, а по милу хорошая". Ну что я могу сделать? Каждый имеет право на выбор. Ну что мы крепостные, что ли, работорговцы?
Да пусть хоть 30-летняя. Он тогда Уитмена будет читать, если она разбирается в американской литературе. А если по русской, то он хоть больше узнает про него. Хотя Саша уже знает про русскую литературу все.
А вот Феде я подарил хорошее издание Хармса. Полина мне пишет: "Я вижу, Федя ночью лежит, думает, что я ничего не вижу, и читает Хармса".
- Какую девушку вы бы не хотели видеть рядом с сыном?
- (Задумывается).
- Ну, например, курящую?
- Ох, что у меня было с курящей девушкой…
- Но если, например, девушка покажется вам непорядочной, вы скажете Саше об этом?
- Мне представляется, что мы с Полиной вставили Саше вовнутрь то, что называется "Теодолит". То есть он сам измеряет свое положение над уровнем моря. Такая девушка ему просто не понравится.
Например, откуда она знает, кто такой Джон Маклафлин или Курт Воннегут?
- Значит, не будете вмешиваться в их отношения?
- Нет, конечно. Я только на него и надеюсь. Видите ли, какая вещь, тот, кто думает, что сможет безобидно вышвырнуть какой-то выбор из жизни сына, очень ошибается. Это надо было делать с момента рождения.
Воспитывать своим примером ежесекундно, показывая свое отношение к жизни, мировоззрение. Я об этом всегда говорил.
А за Сашу я не волнуюсь, он подтянется. Но это мировоззрение ему не будет стоить и копейки, если он влюбится в прощелыгу.
Дмитрий Дибров с сыном. Фото: Иван Макеев/ "Комсомольская правда"
Дмитрий Дибров: "Я ведь на Арбате жил. Возможно, туда и вернусь"
- Но вот вам не везло в личной жизни. А сейчас вам важно, чтобы рядом была женщина?
- Как это мне не везло? Я 16 лет прожил с самой красивой девушкой уж Ростова-то точно. Ничего себе, мне не повезло. Дай Бог каждому так не повезти. А что же это на всю жизнь, что ли?
И я хотел бы сказать, что Полина очень благородная.
- Но о женитьбе не задумываетесь?
- А что же мне только пририсовывать это, что ли? Вот до чего дошло.
- Имеется в виду, что вы уже разочаровались в институте брака и не хотите наступать на одни и те же грабли…
- Наверное, уже в Ростове кто-то вырос. Я с вами тут стою, а мне ж надо на Левбердон ехать (район Ростова-на-Дону - прим.ред). Она же там скучает. Ей там не с кем поговорить, а тут я.
Мы донцы, должны быть с донцами. Я считаю, что Россия серьезно потеряла, потому что большевики нас постарались убрать с того места, которое мы заслуженно занимаем и в истории, и в актуальности страны.
- А допускаете, что у вас могут появиться дети?
- Я не удивлюсь. Но мне бы этих вырастить. Их же еще на телевидение везти. Хотя как оно будет выглядеть в ближайшее время, я не знаю.
Я в 90-е, в "Антропологии" был первый, кто попытался поженить телевидение и Интернет. За спиной у меня находился чат. Благо же была белая студия, значит, и природный экран. Тогда процессоры не выдерживали наши 29, 7 кадров в секунду. А сегодня выдерживают.
Я не знаю, каким будет телевидение, когда Федя приедет в "Останкино". Да и в "Останкино"ли он приедет? В любом случае я бы хотел, чтобы они встали на ноги.
- А как вы относитесь к ситуации, которая складывается вокруг Интернета? К той же ситуации с Телеграмом, например? Влияет ли это на ваше настроение?
- Вот это моя беда, что я никогда не интересовался Интернетом. Но только в том случае, что я его и притащил на телевидение. Разве что такой Интернет, как чат, но разве это Интернет?
Это же человеческое общение, только оно имеет буквенное значение. Это моя тема. Я же литератор и сын литератора. А вот все остальное – нет.
Бессмысленные эти чаты – черт знает о чем. Стоит три копейки, а занимает твое время так, будто стоит 50 000 рублей. Вот это ужас. Я всегда этого сторонился, а теперь приходится об этом думать.
Теперь я ответственен за судьбу этого коллеги (показывает на девушку, стоящую неподалеку). Мне хочется на это надеяться, что она войдет в наш очень закрытый телевизионный круг. Я знаю, что это будущая телезвезда.
- А возможно, и жена, - (говорит одна из журналисток). Но Дмитрий Дибров оставляет эту реплику без ответа.
- Господа, вы наберите "Дарья Анискина, Белгород" на YouTube. И вы увидите ее работы про родной город, про студенческую жизнь. Ребята, это гений. Вы посмотрите, что она творит.
Я ответственен перед своим цехом, чтобы этот человек нашел свое время. Поэтому в деньгах все не измеряется.
- А как вы ее сами нашли?
- Я находился на студенческом "Тэфи". Смотрю, это лучшая. Приехал на следующий год и она там опять. Два "Тэфи" подряд – это, по-моему, рекорд.
- Вы сейчас продаете свой большой дом, где жили с Полиной. Не думали подыскать что поменьше и попроще, например, квартиру?
- Я и квартиры-то подсматриваю. Я бы уехал в город. Я ведь на Арбате жил. Возможно, туда и вернусь. Мой папа всю жизнь Арбат любил, мой любимый Окуджава…
Но не обязательно. В Москве есть и другие хорошие места.
