Дима Билан: "Стараюсь не перекладывать свои проблемы на GPT"

Певец Дима Билан признается, что считает себя однолюбом. Также артист добавил, что всегда находится в состоянии влюбленности. Об этом певец рассказал в беседе с журналистами на красной дорожке концерта Big Love Show.

А начался разговор с сольных концертов, которые пройдут у Димы Билана 13, 14 и 15 февраля. По словам артиста, во время этих вечеров прозвучат хиты, которые давно не исполнялись, однако любимы зрителями.

"У меня три сольных концерта подряд. На самом деле билетов уже нет. Такое внимание зрителя приятно и очень льстит", - отметил артист в разговоре с представителями прессы.

Дима Билан о своей охране: "Она и раньше была, вы просто этого не замечали"

- Дима, мы заметили, что вы появились на концерте с охраной…

- Она и раньше была. Вы просто этого не замечали, а сейчас стали замечать.

Я не хочу рисковать. Это на всякий случай, чтобы не было никаких инсинуаций. Я абсолютно легко и спокойно общаюсь с любыми людьми, кто хочет со мной заговорить, не выстраиваю никаких дистанций.

На своих концертах часто выхожу в зал. Но все-таки нужно быть немножко осторожнее.

- Дима, как вы относитесь к искусственному интеллекту? Сейчас при создании музыки многие композиторы начали использовать его…

- Я не очень понимаю, почему люди вдруг всполошились по поводу этого.

При написании музыки люди используют биты и различные средства, которые уже давно существуют. И к тому же существует замещение артистов на искусственную версию. Такие примеры тоже есть.

Сейчас такая технология начала появляться у каждого. Она стала очень доступной, и от этого никуда не деться. Но со временем все устаканится.

Однако искусственный интеллект может дать какой-то новый уровень зрения.