Дима Билан о поездке с Федором Конюховым к пингвинам: "Думаю, что к этому прикоснусь"

Еще недавно СМИ писали, что певец Дима Билан, возможно, станет участником экзотической экспедиции к пингвинам вместе с легендарным Федором Конюховым. Эта перспектива возникла после их случайной встречи в самолете по пути в Калининград, где артист давал большой концерт.
Во время беседы знаменитый путешественник пригласил артиста присоединиться к экспедиции в Антарктиду. И, похоже, исполнитель хита "Невозможное возможно" готов подтвердить слова своей песни на собственном примере. И, конечно, встретиться с пингвинами.
Разговор об этом с журналистами Дима Билан продолжил в кулуарах премии "Золотой граммофон", посвященной 30-летию "Русского радио".
Дима Билан: "Я связался с сыном Федора Конюхова"
— Дима, вы с Федором Конюховым обсуждали поездку на Северный полюс. А вы уже делаете какие-то шаги в этом направлении?
— Я связался с его сыном, который, кстати, занимается планированием путешествий и на полюс, и куда угодно. И думаю, что к этому прикоснусь.
— Вы прямо этого хотите?
— Ну, конечно. Я хочу уехать от вас (обращаясь к журналистке НТВ).
— А в марте у пингвинов начинается брачный период…
— Да, Федор Конюхов туда и приглашал. (Смеется.)
— А кого-то будете брать с собой?
— Вас (обращаясь к журналистке НТВ).
Дима Билан: "В 2008 или 2009 году я собрал "Лужники"
— Недавно Филипп Киркоров и Яна Рудковская спорили, у кого было больше зрителей на "Евровидении" — у вас или Сергея Лазарева? Дело дошло чуть ли не до драки…
— Ну и что? Развлекаются люди, веселятся. Это их дело, их задача! Честно сказать, я не испытываю дефицита в зрителях.
— Но, может, помните, какое максимальное количество зрителей собиралось на ваших концертах?
— Давайте скажем так: в 2008 или 2009 году я собрал "Лужники". Так что надо копать туда дальше. Интересных, знаковых концертов у публики у меня было много.
— А что думаете о премии "Золотой граммофон"?
— Здесь звучат все исторические, знаковые композиции, в том числе и моя песня "Невозможное возможно". Это мантра, которую я произношу постоянно.
