Дима Билан о поездке с Федором Конюховым к пингвинам: "Думаю, что к этому прикоснусь"

Еще недавно СМИ писали, что певец Дима Билан, возможно, станет участником экзотической экспедиции к пингвинам вместе с легендарным Федором Конюховым. Эта перспектива возникла после их случайной встречи в самолете по пути в Калининград, где артист давал большой концерт.

Во время беседы знаменитый путешественник пригласил артиста присоединиться к экспедиции в Антарктиду. И, похоже, исполнитель хита "Невозможное возможно" готов подтвердить слова своей песни на собственном примере. И, конечно, встретиться с пингвинами.

Разговор об этом с журналистами Дима Билан продолжил в кулуарах премии "Золотой граммофон", посвященной 30-летию "Русского радио".