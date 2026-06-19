Диана Гурцкая о сыне: «Костя видел вот это отношение ко мне со стороны папы»

Сын певицы Дианы Гурцкая Константин дарит ей хорошие подарки. Хотя пока он студент и не зарабатывает много денег, но все же старается порадовать маму.
По словам Дианы, эта черта в Константине от его отца – Петра Кучеренко.
Диана и Константин посетили премию Fashion People Awards Teens и пообщались с журналистами.
Диана Гурцкая о сыне: «Костя очень любит делать подарки»
«Я всегда рада, когда меня сопровождает мой сын, когда он со мной рядышком. Уже взрослый молодой человек», - отметила Диана.
- Вы решили поддержать маму?
Константин: - А что еще остается-то делать? Я же на юриста учусь. А у нас даже в Конституции прописано, что обязанность каждого ребенка - ухаживать за своим родителем. Это касается и взрослого.
- Ваш сын вам ведь и цветы дарит…
- Костя очень любит дарить подарки. Вчера, например, подарил кофейный сервиз. Мне очень понравилось. Самое главное – что сын об этом подумал и порадовал меня. Это было так неожиданно.
Но вообще, конечно, Костя видел вот это отношение ко мне со стороны папы, от семьи.
Он замечательный человек, мальчик. Костя - моя надежда, награда, отрада. С одной стороны, сложно громко говорить про своего ребенка, но не сказать я тоже не могу.
- Костя, вы же сами зарабатываете деньги на подарки? Ведь и стримы проводите…
- До этого были стримы, да. Но сейчас, если честно, ухожу из этой сферы.
- А что нового вы пробуете?
- Я пока только юриспруденцию изучаю, если честно…
Диана Гурцкая с сыном. Фото: Global Look Press
- А стипендия есть?
- Стипендии, к сожалению, нет. Я не настолько хороший ученик.
Диана: Костя на самом деле классно играет на фортепиано
Просто на первом курсе он переключился на учебу. Но у нас такая творческая семья, что для него это важно.
Константин: Расскажу еще одну тайну. Я в своем вузе играю на фортепиано. У нас есть большая часовая перемена. А в корпусе стоит огромный красивый рояль. И я к нему со своими друзьями подхожу и что-то играю.
- А шляпу для денег не клали туда?
- А что? Это хорошая идея.
Диана: Я считаю, что для творческого человека, конечно, важнее любовь зрителей. Да, зарабатывать деньги – это прекрасно, но зрительская поддержка очень ценна.
- Ну и однокурсницы, наверное, проявляют интерес… Костя, а у вас девушка есть?
- Моя любовь сейчас - это мой университет и моя возможная будущая профессия.
Диана Гурцкая: «В воде чувствую себя намного свободнее»
- Диана, вы значительно постройнели…
- Это классно, когда влезаешь в костюм, который тебе нравился. Я нормально ем, не люблю голодать - это не моё. Чуть-чуть прибрать сладкого, мучного.
- А сколько раз ходите на аэробику?
- Три раза в неделю. У меня хороший тренер – женщина-профессионал. Причем получилось так, что я стала плавать, а она подошла ко мне и спросила: «Хотите, я помогу?».
Мы познакомились. Я поняла, что это мой человек, и с ней я не буду бояться. Первое время я боялась. Все-таки это вода, глубина, большой бассейн. Но и вот сейчас настолько привыкла, что теперь никакого страха не осталось.
Я же по гороскопу рак. В воде чувствую себя намного свободнее.