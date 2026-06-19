Диана Гурцкая о сыне: «Костя видел вот это отношение ко мне со стороны папы»

Сын певицы Дианы Гурцкая Константин дарит ей хорошие подарки. Хотя пока он студент и не зарабатывает много денег, но все же старается порадовать маму.

По словам Дианы, эта черта в Константине от его отца – Петра Кучеренко.

Диана и Константин посетили премию Fashion People Awards Teens и пообщались с журналистами.

Диана Гурцкая о сыне: «Костя очень любит делать подарки»

«Я всегда рада, когда меня сопровождает мой сын, когда он со мной рядышком. Уже взрослый молодой человек», - отметила Диана.

- Вы решили поддержать маму?

Константин: - А что еще остается-то делать? Я же на юриста учусь. А у нас даже в Конституции прописано, что обязанность каждого ребенка - ухаживать за своим родителем. Это касается и взрослого.

- Ваш сын вам ведь и цветы дарит…

- Костя очень любит дарить подарки. Вчера, например, подарил кофейный сервиз. Мне очень понравилось. Самое главное – что сын об этом подумал и порадовал меня. Это было так неожиданно.

Но вообще, конечно, Костя видел вот это отношение ко мне со стороны папы, от семьи.

Он замечательный человек, мальчик. Костя - моя надежда, награда, отрада. С одной стороны, сложно громко говорить про своего ребенка, но не сказать я тоже не могу.

- Костя, вы же сами зарабатываете деньги на подарки? Ведь и стримы проводите…

- До этого были стримы, да. Но сейчас, если честно, ухожу из этой сферы.

- А что нового вы пробуете?

- Я пока только юриспруденцию изучаю, если честно…