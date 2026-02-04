Денис Клявер о Стасе Костюшкине: "Любое наше появление вызывает невероятный ажиотаж и ностальгию"

На канале "Россия" продолжается шоу "Дуэты". По замыслу проекта на сцену выходят два артиста, которых разделяет стеклянная стена. Они могут быть супругами, родителями и детьми, другими родственниками, друзьями, коллегами. В общем, людьми, которых что-то объединяет.

При этом оба слышат в наушниках лишь искаженные голоса друг друга. Фишка шоу – показать эффект неожиданности и яркие эмоции, которые испытывают участники передачи при виде своего визави.

В одном из выпусков примет участие Денис Клявер. В интервью Teleprogramma.org певец рассказал о своем партнере по "Дуэтам", увлечениях детей и новогодних праздниках.

Денис Клявер: "Самое интересное скрыто за зеркальной стеной"

- Денис, вы стали участником шоу "Дуэты" телеканала "Россия". Было ли у вас предположения о том, кто будет петь с вами дуэтом в проекте?

- Да, я очень люблю этот проект. На самом деле, я искренне рад, что организаторы решили вновь порадовать зрителей и, самое главное, артистов, участвующих в этом шоу. У меня не было никаких предположений, кто окажется моим визави за зеркальной стеной.

Бывают какие-то интуитивные догадки, потому что, когда тебе предлагают композицию с четко определенной тональностью, ты начинаешь формировать свои внутренние ожидания. Но, откровенно говоря, я не стремлюсь выстраивать какие-либо версии, поскольку это делает процесс более увлекательным.

Я не являюсь поклонником караоке и, как правило, исполняю только свои песни. Но когда речь идет о композициях других исполнителей, которых я глубоко уважаю и люблю, моя главная задача заключается в том, чтобы интерпретировать их в своем уникальном стиле и сделать это на высоком уровне. В конечном счете, самое интересное всегда скрыто за зеркальной стеной.

- Удивились ли вы, когда увидели этого человека?

- Я был безумно рад увидеть этого человека. Это тот случай, когда я приятно удивился, потому что пел с очень крутым артистом, который сейчас стремительно завоевывает популярность уже как сольный исполнитель.

- Какие у вас были первые эмоции при его виде?

- Эмоции невероятного счастья, потому что мы давно не виделись. Я был приятно удивлен и безумно рад. Мне кажется, у нас получился, действительно, очень красивый дуэт.

- А с кем бы хотелось спеть дуэтом в реальной жизни?

- Я открыт к любому творческому дуэту, это действительно мое внутреннее желание. Хотелось бы и с Леней Агутиным, и с Володей Пресняковым, с Сосо Павлиашвили, Сашей Ивановым из группы "Рондо". Думаю, обязательно сделаем что-нибудь в будущем.