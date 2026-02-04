Денис Клявер о Стасе Костюшкине: "Любое наше появление вызывает невероятный ажиотаж и ностальгию"

На канале "Россия" продолжается шоу "Дуэты". По замыслу проекта на сцену выходят два артиста, которых разделяет стеклянная стена. Они могут быть супругами, родителями и детьми, другими родственниками, друзьями, коллегами. В общем, людьми, которых что-то объединяет.
При этом оба слышат в наушниках лишь искаженные голоса друг друга. Фишка шоу – показать эффект неожиданности и яркие эмоции, которые испытывают участники передачи при виде своего визави.
В одном из выпусков примет участие Денис Клявер. В интервью Teleprogramma.org певец рассказал о своем партнере по "Дуэтам", увлечениях детей и новогодних праздниках.
Денис Клявер: "Самое интересное скрыто за зеркальной стеной"
- Денис, вы стали участником шоу "Дуэты" телеканала "Россия". Было ли у вас предположения о том, кто будет петь с вами дуэтом в проекте?
- Да, я очень люблю этот проект. На самом деле, я искренне рад, что организаторы решили вновь порадовать зрителей и, самое главное, артистов, участвующих в этом шоу. У меня не было никаких предположений, кто окажется моим визави за зеркальной стеной.
Бывают какие-то интуитивные догадки, потому что, когда тебе предлагают композицию с четко определенной тональностью, ты начинаешь формировать свои внутренние ожидания. Но, откровенно говоря, я не стремлюсь выстраивать какие-либо версии, поскольку это делает процесс более увлекательным.
Я не являюсь поклонником караоке и, как правило, исполняю только свои песни. Но когда речь идет о композициях других исполнителей, которых я глубоко уважаю и люблю, моя главная задача заключается в том, чтобы интерпретировать их в своем уникальном стиле и сделать это на высоком уровне. В конечном счете, самое интересное всегда скрыто за зеркальной стеной.
- Удивились ли вы, когда увидели этого человека?
- Я был безумно рад увидеть этого человека. Это тот случай, когда я приятно удивился, потому что пел с очень крутым артистом, который сейчас стремительно завоевывает популярность уже как сольный исполнитель.
- Какие у вас были первые эмоции при его виде?
- Эмоции невероятного счастья, потому что мы давно не виделись. Я был приятно удивлен и безумно рад. Мне кажется, у нас получился, действительно, очень красивый дуэт.
- А с кем бы хотелось спеть дуэтом в реальной жизни?
- Я открыт к любому творческому дуэту, это действительно мое внутреннее желание. Хотелось бы и с Леней Агутиным, и с Володей Пресняковым, с Сосо Павлиашвили, Сашей Ивановым из группы "Рондо". Думаю, обязательно сделаем что-нибудь в будущем.
Кто станет партнером Дениса Клявера в шоу "Дуэты"? Фото: телеканал "Россия"
Денис Клявер о Стасе Костюшкине: "Если возвращаться, – это же не просто вернуться""
- В СМИ неоднократно писали, что вы объединяетесь с вашим партнером по группе "Чай вдвоем" Стасом Костюшкиным для частных выступлений. А как обстоят дела на самом деле? Приходится ли реально так объединяться?
- Мы в прекрасных отношениях, но объединение такого рода требует максимального переключения каждого с сольных проектов на дуэт. Больше всего меня радует, что любое наше появление вдвоем вызывает невероятный ажиотаж и ностальгию, и люди подпевают, вспоминают те песни, которые были хитовыми 15 лет назад.
Они живут во всех поколениях, и очень приятно, что и совсем юные ребята и девчонки их знают. В общем, это такое поступательное движение к возвращению.
Если возвращаться, – это же не просто вернуться. Надо готовить большое шоу, делать огромный концерт. Это серьезная трудозатратная история по времени, по вовлеченности. Но она неминуема, мне кажется. Будем потихоньку идти к этой цели.
Денис Клявер о детях: "Тимофей уже задействован, по-моему, в пяти спектаклях"
- Ваш сын Тимофей в прошлом году стал артистом Московского Губернского театра. Как у него сейчас успехи?
- Для меня большая честь, что, во-первых, мой сын окончил Школу-студию Льва Абрамовича Додина, величайшего режиссера, по моему мнению, лучшего на сегодняшний день театрального педагога. И как раз он поделился с Тимофеем всеми таинствами актерского искусства. Я вижу, как он вырос.
И, безусловно, это подтверждает и его участие в труппе Губернского театра под руководством Сережи Безрукова. Потому что Губернский театр, на мой взгляд, один из самых передовых, развивающихся не только в Москве, но и во всей стране.
Я был на нескольких спектаклях. Это все очень ярко, самобытно, с великолепным вкусом. И мне очень нравится политика, что все разнопланово: с точки зрения каких-то театральных догм действительно все на высочайшем уровне, и при этом очень много каких-то невероятно талантливых экспериментов.
Тимофей уже задействован, по-моему, в пяти спектаклях и органично влился в труппу. Я вижу, что его любят. Он действительно самоотверженно относится к своей профессии. И каждое его участие в новом спектакле для него очень важно, ответственно.
В общем, он человек, который занимается своим делом. Для меня лично большое счастье видеть счастье в глазах своего сына, который получает невероятное удовольствие от того, чем он занимается.
Денис Клявер. Фото: телеканал "Россия"
- Какие успехи у дочери Эвелин?
- Доченька учится на режиссера анимационных фильмов. У нее прекрасные успехи. Она талантливый художник и сейчас развивается в этой профессии. Эвелин очень довольна и получает истинное удовольствие от обучения.
- Чем радует младший сын Даниэль?
- Младший сын у нас, 12-летний, как раз на распутье. Тоже очень творческий пацан, одаренный математически. У него, на мой взгляд, очень хорошие архитектурные способности, он классно видит все, моментально рисует. Хорошая разносторонность.
В общем, мне сложно пока понять, в какую сферу он пойдет. Но, видимо, сейчас уже будем определяться. Уверен, что чем бы он ни занимался, он добьется успехов. Он очень честолюбивый.
- Как отметили новогодние праздники?
- Отметили замечательно! Параллельно заканчивая съемки различных шоу и пятого сезона "Фактор.BY" в Беларуси, где я был в жюри. В этом шоу, как правило, финал выходит не в конце декабря, как везде, а в конце января.
И все пятницы были приятно заняты, в том числе и в январе, так что месяц прошел в невероятном азарте, в празднике песни, счастья и шоу.
Беларусь на невероятно крутом уровне делает это, демонстрирует мирового уровня контент, подход к номерам. И было очень приятно, что именно мой подопечный выиграл это шоу.
