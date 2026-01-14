Денис Клявер: "Моя жена и мама очень похожи. Счастливая примета!"

На днях у Дениса Клявера вышла песня - как раз для застолий на праздничных каникулах «Если бы не было Нового года». За минувший год у артиста было много важных событий - обсудили их в интервью для «Телепрограммы».
"Друзья моих родителей - мои друзья"
- Денис, каким для вас был 2025-й?
- Год был особенный. Юбилеи отметили мама, жена, дочь и я сам. Мне исполнилось 50 лет. Вроде бы такой солидный возраст, но все только начинается, и я планирую, что еще многое впереди. Отметил большим юбилейным шоу 30 лет сценической деятельности - веду отсчет от 1995 года, когда "Чай вдвоем" выступил на конкурсе "Ялта - Москва. Транзит" (Денис Клявер и Стас Костюшкин заняли первое место, в 2012 году дуэт распался, и музыканты начали сольную карьеру. - Авт.). Совсем скоро мы домонтируем телеверсию юбилейного шоу с моим другом, режиссером Александром Игудиным, и зрители смогут его увидеть. Еще одно значимое событие - выход песни "Друзья родителей - мои друзья".
- Отличная песня для новогодних каникул, когда мы навещаем близких. На ваших концертах она сопровождается видеорядом, где вы исполняете ее с другом вашего папы Юрием Стояновым. В вашей жизни было все, как в песне?
- Да, и песня родилась так легко, потому что это невыдуманная история. Просто теперь она законспектирована мною в нотах и в словах. Рад, что песня оказалась так близка миллионам людей. Это бесценно, когда ты вырос, а эти дорогие люди в твоей жизни остались. У многих в жизни, помимо родни, есть друзья родителей, на глазах которых ты рос, - они были рядом и в праздники, и в радости, и в моменты трудностей. Это особая каста людей. И когда кто-то из родителей уходит из жизни, тогда их друзья становятся их продолжением - вот такой мостик получается.
- Как со своей семьей проведете эти новогодние каникулы?
- Второй год я участвую в качестве наставника в крутом музыкальном конкурсе - телевизионном шоу «Фактор.by», который проходит в Минске. И как раз в январе у нас будут самые серьезные баталии - полуфиналы и финал, где зрители Белоруссии выберут самых талантливых исполнителей. Поэтому каждую пятницу января я буду улетать в Минск. А в перерывчике мы обязательно навестим родных и близких, родителей и, конечно же, друзей. Воспользуемся прекрасным моментом, когда мир немножко замирает, как у меня в песне "Поставим мир на паузу", и насладимся общением с родными.
- Какие воспоминания о встрече Нового года остались у вас из детства?
С папой Ильей Львовичем Олейниковым. Фото: личный архив Дениса Клявера
- В самом раннем детстве я встречал Новый год с бабушкой и с дедушкой - дело было в городе Пушкино. Тогда мне казалось, что елка у нас там была огромная, а когда я вырос, то выяснил, что потолки в этой квартире всего 2,4 м. Дедушка Витя с бабушкой Олей (мамины родители) украшали елку игрушками и ватой, которая мне казалась настоящим снегом. Когда начинались выходные, то приезжали мама с папой, были подарки… Такие у меня дошкольные воспоминания. Помню, как приходили Дед Мороз - дядя Толя, наш сосед в Купчино (спальный район Санкт-Петербурга. - Авт.) и другие друзья родителей. Мы веселились, смотрели новогодний "Огонек", сжигали салфетки с желаниями и топили пепел - я в лимонаде, а родители в шампанском.
- Как сейчас дела у вашей мамы? Не стала ли Ирина Викторовна задумываться о переезде поближе к сыну и внукам - из Питера в Москву?
С мамой Ириной Викторовной после юбилейного концертного шоу в гримерке. Фото: личный архив Дениса Клявера
- Маме пошел 76-й год, и характер у нее прежний - задорный и неутомимый, что не может не радовать. Нет, она не хочет переезжать, у нее дома своя активная жизнь - театры, выставки, общение, она много читает и по три часа в день занимается физкультурой. Мама - пример для нас. И доказательство, что возраст не помеха для насыщенной жизни, если ценить и любить ее, стараться использовать с пользой каждую минутку. Она у нас турист - думаю, скоро опять приедет в Москву: ждет не дождется, когда побывает на спектаклях внука.
«Мы с Иришкой - продолжение друг друга»
- Речь о вашем старшем сыне. Тимофей Клявер выучился на актера и с этого сезона состоит в труппе Губернского театра. Как он попал в труппу? Нравится ему?
- Тимоха счастлив. В 2025 году сын получил диплом, у него был лучший педагог из возможных, чтобы учиться на драматического артиста, - Лев Абрамович Додин (Тимофей Клявер окончил в Петербурге Российский государственный институт сценических искусств, Школу-студию Льва Додина. - Авт.). Тимофей с товарищем Арсением Муравьевым решили попробовать себя в московском театре. И им повезло - их взяли в труппу одного из самых перспективных сегодня, на мой взгляд, театров столицы - Губернского театра под руководством Сергея Безрукова.
Выбор театра был полностью самостоятельным решением сына, я в него не вникал. Тимофей своим отношением к профессии старается оправдывать доверие. Его целеустремленность, спортивная закалка (до учебы Тимофей отслужил в армии, парень - мастер спорта, чемпион мира по тхэквондо среди юниоров. - Авт.) сейчас ему помогают. Сыну 24 года - самое время дерзать, добиваться... Сейчас вышел премьерный спектакль «Ревизор: Комедия в стихах» 12+ (ближайший показ 23 января. - Авт.). Тимофей играет Добчинского, а Арсений Муравьев - Бобчинского. Сын занят и в других постановках.
- Медийность, узнаваемость к актерам приходят после кино и ТВ. Тимофей стремится попасть в кино и сериалы или целиком сосредоточен на театре?
- Тимофей все это прекрасно понимает. В Губернском театре не запрещают актерам сниматься. И это логично, потому что у зрителя есть интерес прийти на известного актера. Но пока Тимофей не ходит на киношные кастинги, осваивается - у него серьезная нагрузка, репетиции. Ему все очень нравится, плюс он гиперответственный человек. Но в новом году, наверное, уже подключится и к кастингам.
- Мужчины в вашей артистичной семье внешне так похожи - вы, ваш папа, Тимофей…
- Да, Тимофей и на меня похож, и на дедушку. Актерски сын более харизматичен, чем я, что и нужно в его профессии. На деда он похож органикой своей, темпераментом. У Тима отличная органика.
- Вашей дочери Эвелин 20 лет, оба ее родителя музыканты (мама - Ева Польна). Какую профессию она выбрала?
- Эвелиша поступила в Государственный институт кино и телевидения на режиссера анимационных фильмов. Она невероятно талантливая девчонка, с потрясающим воображением, фантазией. И главное - с горящими глазами в профессии.
- Младший сын Даниэль еще подросток. Чем мальчик увлечен?
- Даньке 12 лет, у него началась плавная трансформация из ребенка в юношу. Стараемся с женой на него не давить, пытаемся уловить его способности, интересы. У сына великолепная память, он очень артистичный мальчик. С ранних лет Даня увлечен конструированием - собирает и сложные в том числе конструкторы, любит «Майнкрафт» (компьютерная игра, где в том числе нужно строить различные сооружения. - Авт.). У него инженерное видение многих вещей. Заинтересовался спортом - недавно сказал, что хочет ходить со мной в спортзал. Это тоже радует.
- Вы с Ириной отметили в уходящем году 15-ю годовщину свадьбы. Кажется, что ваша Ирина-младшая такая же добрая, мудрая, энергичная, как Ирина-старшая - ваша мама. В народе говорят: если жена похожа на маму, то это одна из гарантий счастливой семейной жизни.
- Иришка и моя мама и правда очень похожи. Обе целеустремленные, требовательные (и в первую очередь к себе), при этом заботливые и ласковые. Иришка объективна в оценке моего творчества, что я считаю правильным. Моя мама тоже обсуждала работу папы без дикого восхищения. Но самое главное - мы как две половины единого целого. Я сам не люблю такое шаблонное сравнение, но это выражение точно про нас. Мы с Иришкой - продолжение, дополнение друг друга. Она мой главный друг и мотиватор. И да, я соглашусь, что часто мужчины выбирают супругу, похожую на маму, а женщины - мужей, напоминающих им папу. Для меня эта примета стала счастливой.
«Споем замечательные песни моего отца»
- Минувший год удивил тягой людей к музыке нулевых. Не появились у вас идеи на этот счет?
- А я еще в прошлом году стал воплощать эту отличную идею. Выпустил первую часть альбома «Новогодний поцелуй», где мои треки звучат в джазовой обработке - в формате а-ля 60-е, в стиле Синатры, с оркестром. В 2026 году выйдет вторая часть альбома, которая будет зафиналена большим рождественским концертом в самом начале 2027-го. Неудивительно, что людей потянуло в ретро - многим хочется вернуться в молодость, молодежи тоже интересна хорошая музыка.
После школы Денис окончил музыкальное училище, в армии играл в военном оркестре. Фото: личный архив Дениса Клявера
- В 2027 году исполнится 80 лет со дня рождения вашего папы Ильи Олейникова. Готовите ли какое-то мероприятие? Люди его помнят и любят.
- Папы нет уже 13 лет, а люди помнят его роли в кино, в "Городке". Уже начинаю подготовку к этой дате. Папа был великолепным композитором, у него огромное количество замечательных песен, 80% из которых никто не слышал. Мы с мамой планируем сделать большой проект - запишем альбом, в котором будут принимать участие мои коллеги, прекрасные артисты, музыканты, которые исполнят замечательные песни отца.