Денис Клявер: "Моя жена и мама очень похожи. Счастливая примета!"

- Маме пошел 76-й год, и характер у нее прежний - задорный и неутомимый, что не может не радовать. Нет, она не хочет переезжать, у нее дома своя активная жизнь - театры, выставки, общение, она много читает и по три часа в день занимается физкультурой. Мама - пример для нас. И доказательство, что возраст не помеха для насыщенной жизни, если ценить и любить ее, стараться использовать с пользой каждую минутку. Она у нас турист - думаю, скоро опять приедет в Москву: ждет не дождется, когда побывает на спектаклях внука.

«Мы с Иришкой - продолжение друг друга»

- Речь о вашем старшем сыне. Тимофей Клявер выучился на актера и с этого сезона состоит в труппе Губернского театра. Как он попал в труппу? Нравится ему?

- Тимоха счастлив. В 2025 году сын получил диплом, у него был лучший педагог из возможных, чтобы учиться на драматического артиста, - Лев Абрамович Додин (Тимофей Клявер окончил в Петербурге Российский государственный институт сценических искусств, Школу-студию Льва Додина. - Авт.). Тимофей с товарищем Арсением Муравьевым решили попробовать себя в московском театре. И им повезло - их взяли в труппу одного из самых перспективных сегодня, на мой взгляд, театров столицы - Губернского театра под руководством Сергея Безрукова.

Выбор театра был полностью самостоятельным решением сына, я в него не вникал. Тимофей своим отношением к профессии старается оправдывать доверие. Его целеустремленность, спортивная закалка (до учебы Тимофей отслужил в армии, парень - мастер спорта, чемпион мира по тхэквондо среди юниоров. - Авт.) сейчас ему помогают. Сыну 24 года - самое время дерзать, добиваться... Сейчас вышел премьерный спектакль «Ревизор: Комедия в стихах» 12+ (ближайший показ 23 января. - Авт.). Тимофей играет Добчинского, а Арсений Муравьев - Бобчинского. Сын занят и в других постановках.

- Медийность, узнаваемость к актерам приходят после кино и ТВ. Тимофей стремится попасть в кино и сериалы или целиком сосредоточен на театре?

- Тимофей все это прекрасно понимает. В Губернском театре не запрещают актерам сниматься. И это логично, потому что у зрителя есть интерес прийти на известного актера. Но пока Тимофей не ходит на киношные кастинги, осваивается - у него серьезная нагрузка, репетиции. Ему все очень нравится, плюс он гиперответственный человек. Но в новом году, наверное, уже подключится и к кастингам.

- Мужчины в вашей артистичной семье внешне так похожи - вы, ваш папа, Тимофей…

- Да, Тимофей и на меня похож, и на дедушку. Актерски сын более харизматичен, чем я, что и нужно в его профессии. На деда он похож органикой своей, темпераментом. У Тима отличная органика.

- Вашей дочери Эвелин 20 лет, оба ее родителя музыканты (мама - Ева Польна). Какую профессию она выбрала?

- Эвелиша поступила в Государственный институт кино и телевидения на режиссера анимационных фильмов. Она невероятно талантливая девчонка, с потрясающим воображением, фантазией. И главное - с горящими глазами в профессии.

- Младший сын Даниэль еще подросток. Чем мальчик увлечен?

- Даньке 12 лет, у него началась плавная трансформация из ребенка в юношу. Стараемся с женой на него не давить, пытаемся уловить его способности, интересы. У сына великолепная память, он очень артистичный мальчик. С ранних лет Даня увлечен конструированием - собирает и сложные в том числе конструкторы, любит «Майнкрафт» (компьютерная игра, где в том числе нужно строить различные сооружения. - Авт.). У него инженерное видение многих вещей. Заинтересовался спортом - недавно сказал, что хочет ходить со мной в спортзал. Это тоже радует.

- Вы с Ириной отметили в уходящем году 15-ю годовщину свадьбы. Кажется, что ваша Ирина-младшая такая же добрая, мудрая, энергичная, как Ирина-старшая - ваша мама. В народе говорят: если жена похожа на маму, то это одна из гарантий счастливой семейной жизни.

- Иришка и моя мама и правда очень похожи. Обе целеустремленные, требовательные (и в первую очередь к себе), при этом заботливые и ласковые. Иришка объективна в оценке моего творчества, что я считаю правильным. Моя мама тоже обсуждала работу папы без дикого восхищения. Но самое главное - мы как две половины единого целого. Я сам не люблю такое шаблонное сравнение, но это выражение точно про нас. Мы с Иришкой - продолжение, дополнение друг друга. Она мой главный друг и мотиватор. И да, я соглашусь, что часто мужчины выбирают супругу, похожую на маму, а женщины - мужей, напоминающих им папу. Для меня эта примета стала счастливой.

«Споем замечательные песни моего отца»

- Минувший год удивил тягой людей к музыке нулевых. Не появились у вас идеи на этот счет?

- А я еще в прошлом году стал воплощать эту отличную идею. Выпустил первую часть альбома «Новогодний поцелуй», где мои треки звучат в джазовой обработке - в формате а-ля 60-е, в стиле Синатры, с оркестром. В 2026 году выйдет вторая часть альбома, которая будет зафиналена большим рождественским концертом в самом начале 2027-го. Неудивительно, что людей потянуло в ретро - многим хочется вернуться в молодость, молодежи тоже интересна хорошая музыка.