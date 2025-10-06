Денис Клявер: "Мои дети идут своим путем семимильными шагами"

Старший сын певца Дениса Клявера Тимофей пошел по стопам деда — известного актера, одного из основателей программы "Городок" Ильи Олейникова. Сейчас он принят в известный столичный театр. И мало-помалу осваивается в новом коллективе.
Об этом рассказал сам Денис Клявер на премьере нового сезона канала RU TV.
Денис Клявер: "На детях экономить не буду"
"Мой старший сын окончил театральную академию на курсе Льва Абрамовича Додина — нашего легендарного бессменного руководителя МДТ — и теперь является артистом Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова, — пояснил певец.
— Это его личные заслуги, чему я очень рад. Он пошел по стопам дедушки".
— А какую профессию выбрала дочь Эвелин?
— Дочь сейчас учится. У нее очень ответственный момент. Эвелин поступила на режиссера-мультипликатора. Она художник и графический дизайнер.
Все мои трое детей очень музыкальные (у певца есть и младший сын Даниэль), но никто не хочет связывать себя с музыкой. Однако в любом случае у всех творческие профессии.
— На этом можно выгодно сэкономить. У вас в семье есть и актер, и режиссер-мультипликатор. Какое хорошее подспорье для создания будущих клипов!
— Даже несмотря на то, что можно сэкономить, на детях экономить не буду. (Смеется.)
Мне безумно нравится, что все они самостоятельные личности. И независимо от родственных связей идут своим путем семимильными шагами. А в своем возрасте достигают больших успехов, чем их родители.
Денис Клявер. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Денис Клявер: "Во многих театрах актерам закрывают дорогу в кино"
— А в каких постановках уже задействован Тимофей?
— Он только постепенно включается в спектакли. Но все получается здорово. Тимофею очень нравится.
И вообще, мне очень импонирует Губернский театр, а Сергей молодец, что в его коллективе ставятся многожанровые спектакли. В репертуаре есть и детские, и музыкальные постановки.
А еще в Губернском театре приветствуется появление актеров в социальных сетях и в кинопроектах. Хотя во многих театрах артистам, наоборот, закрывают дорогу в кино и в индивидуальном порядке, эгоистично запрещают сниматься. Я считаю, что это неправильно.
— А как успехи у Тимофея в кино?
— У него сейчас пошли первые кастинги. Но не хочу загадывать и ничего рассказывать. У Тимофея есть свои соцсети, вот пусть сам и рассказывает.
