Денис Клявер: "Мои дети идут своим путем семимильными шагами"

Денис Клявер. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Певец рассказал, куда его сын устроился работать после окончания театрального института. Чем занимается дочь Дениса Клявера. И почему артисту импонирует стиль руководства Сергея Безрукова.

Содержание

Старший сын певца Дениса Клявера Тимофей пошел по стопам деда — известного актера, одного из основателей программы "Городок" Ильи Олейникова. Сейчас он принят в известный столичный театр. И мало-помалу осваивается в новом коллективе.

Об этом рассказал сам Денис Клявер на премьере нового сезона канала RU TV.

Денис Клявер: "На детях экономить не буду"

"Мой старший сын окончил театральную академию на курсе Льва Абрамовича Додина — нашего легендарного бессменного руководителя МДТ — и теперь является артистом Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова, — пояснил певец.

— Это его личные заслуги, чему я очень рад. Он пошел по стопам дедушки".

— А какую профессию выбрала дочь Эвелин?

— Дочь сейчас учится. У нее очень ответственный момент. Эвелин поступила на режиссера-мультипликатора. Она художник и графический дизайнер.

Все мои трое детей очень музыкальные (у певца есть и младший сын Даниэль), но никто не хочет связывать себя с музыкой. Однако в любом случае у всех творческие профессии.

— На этом можно выгодно сэкономить. У вас в семье есть и актер, и режиссер-мультипликатор. Какое хорошее подспорье для создания будущих клипов!

— Даже несмотря на то, что можно сэкономить, на детях экономить не буду. (Смеется.)

Мне безумно нравится, что все они самостоятельные личности. И независимо от родственных связей идут своим путем семимильными шагами. А в своем возрасте достигают больших успехов, чем их родители.

Денис Клявер. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Денис Клявер: "Во многих театрах актерам закрывают дорогу в кино"

— А в каких постановках уже задействован Тимофей?

— Он только постепенно включается в спектакли. Но все получается здорово. Тимофею очень нравится.

И вообще, мне очень импонирует Губернский театр, а Сергей молодец, что в его коллективе ставятся многожанровые спектакли. В репертуаре есть и детские, и музыкальные постановки.

А еще в Губернском театре приветствуется появление актеров в социальных сетях и в кинопроектах. Хотя во многих театрах артистам, наоборот, закрывают дорогу в кино и в индивидуальном порядке, эгоистично запрещают сниматься. Я считаю, что это неправильно.

— А как успехи у Тимофея в кино?

— У него сейчас пошли первые кастинги. Но не хочу загадывать и ничего рассказывать. У Тимофея есть свои соцсети, вот пусть сам и рассказывает.

А вы согласны с Денисом Клявером? Делитесь в комментариях!

