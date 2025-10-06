Денис Клявер: "Мои дети идут своим путем семимильными шагами"

Старший сын певца Дениса Клявера Тимофей пошел по стопам деда — известного актера, одного из основателей программы "Городок" Ильи Олейникова. Сейчас он принят в известный столичный театр. И мало-помалу осваивается в новом коллективе.

Об этом рассказал сам Денис Клявер на премьере нового сезона канала RU TV.

Денис Клявер: "На детях экономить не буду"

"Мой старший сын окончил театральную академию на курсе Льва Абрамовича Додина — нашего легендарного бессменного руководителя МДТ — и теперь является артистом Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова, — пояснил певец. — Это его личные заслуги, чему я очень рад. Он пошел по стопам дедушки".

— А какую профессию выбрала дочь Эвелин?

— Дочь сейчас учится. У нее очень ответственный момент. Эвелин поступила на режиссера-мультипликатора. Она художник и графический дизайнер.

Все мои трое детей очень музыкальные (у певца есть и младший сын Даниэль), но никто не хочет связывать себя с музыкой. Однако в любом случае у всех творческие профессии.

— На этом можно выгодно сэкономить. У вас в семье есть и актер, и режиссер-мультипликатор. Какое хорошее подспорье для создания будущих клипов!

— Даже несмотря на то, что можно сэкономить, на детях экономить не буду. (Смеется.)

Мне безумно нравится, что все они самостоятельные личности. И независимо от родственных связей идут своим путем семимильными шагами. А в своем возрасте достигают больших успехов, чем их родители.