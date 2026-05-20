Dava: «На выпускном я не пил»

В прокат выходит фильм «Не одна дома-3», где блогер Давид Манукян (Dava) одновременно сыграл главную роль отца, и выступил в качестве продюсера картины.

Вкратце о сюжете. Это продолжение истории о девочке Маше, которую родители оставили одну дома и наняли для дочки няню. Но Няня оказывается дамой, которая недавно откинулась с кичи, и вместе с подельником решает ограбить обеспеченную семью Каметовых.

Однако Маша, призвав на помощь смелость, смекалку и технологии «умного дома», обезвреживает мошенницу. (Понятно, что авторы картины вдохновлялись комедией «Один дома» с Маколеем Калкиным).

В третьей части фильма коварная Няня снова в деле, и теперь у нее есть напарник — обаятельный аферист Антон (Роман Курцын). Их цель — испортить школьный выпускной. Маша и ее друг Егор должны остановить злодеев и спасти самый важный вечер в году.

Перед премьерой фильма Давид пообщался с журналистами.

Dava: «Со временем начал получать удовольствие от того, что нахожусь в одиночестве»

- Вас оставляли одного дома в детстве?

- Да. Бывало, что я боялся. Но со временем переборол этот страх. И наоборот, даже начал получать удовольствие от того, что нахожусь в одиночестве и могу смотреть фильмы, мультики, играть в комп и так далее.

Проводить свое время, как хочу, когда никто тебе не мешает.

- Помните ли вы свой выпускной?

- Да, честно говоря, не очень. Я там не бухал, не пил.

- А первый поцелуй на выпускном вечере?

- Первый поцелуй был раньше выпускного.

- А с кем?

- Это уже неважно (Смеется).