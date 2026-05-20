Dava: «На выпускном я не пил»

В прокат выходит фильм «Не одна дома-3», где блогер Давид Манукян (Dava) одновременно сыграл главную роль отца, и выступил в качестве продюсера картины.
Вкратце о сюжете. Это продолжение истории о девочке Маше, которую родители оставили одну дома и наняли для дочки няню. Но Няня оказывается дамой, которая недавно откинулась с кичи, и вместе с подельником решает ограбить обеспеченную семью Каметовых.
Однако Маша, призвав на помощь смелость, смекалку и технологии «умного дома», обезвреживает мошенницу. (Понятно, что авторы картины вдохновлялись комедией «Один дома» с Маколеем Калкиным).
В третьей части фильма коварная Няня снова в деле, и теперь у нее есть напарник — обаятельный аферист Антон (Роман Курцын). Их цель — испортить школьный выпускной. Маша и ее друг Егор должны остановить злодеев и спасти самый важный вечер в году.
Перед премьерой фильма Давид пообщался с журналистами.
Dava: «Со временем начал получать удовольствие от того, что нахожусь в одиночестве»
- Вас оставляли одного дома в детстве?
- Да. Бывало, что я боялся. Но со временем переборол этот страх. И наоборот, даже начал получать удовольствие от того, что нахожусь в одиночестве и могу смотреть фильмы, мультики, играть в комп и так далее.
Проводить свое время, как хочу, когда никто тебе не мешает.
- Помните ли вы свой выпускной?
- Да, честно говоря, не очень. Я там не бухал, не пил.
- А первый поцелуй на выпускном вечере?
- Первый поцелуй был раньше выпускного.
- А с кем?
- Это уже неважно (Смеется).
Давид Манукян.
- Что вам больше всего нравится: продюсировать кино или сниматься в нем?
- Мне и то, и то нравится. Я не знаю, хорошо это или плохо.
Но для меня это является фактором, от чего я кайфую. А кайфую я и от продюсирования проектов, и от того, что принимаю в них участие.
Dava: «Все плакали, Милана тоже расчувствовалась»
- Вы же работаете и над новым сериалом…
- Мы уже сняли его. Как раз вчера мы с Миланой были в Минске. И у нас была крайняя съемка нашего сериала «Двойная жизнь Ми». Вчера все плакали, Милана тоже расчувствовалась. Да и я еле сдержался.
Я получил большое удовольствие от процесса. Уже 4 июня наш сериал выйдет на многих площадках.
- Вы же еще и занимаетесь музыкой…
- Я продолжаю создавать музыку. В июне у нас выйдет трек. Но это пока история для души.
Мы не стараемся сделать ее трендовой. Пока в планах – фильм. Также в этом году у нас выйдет мультик. Работаем над ним уже второй год, вышли на финальную стадию.
- Создатели фильмов говорят, что переживают, когда смотрят их на экране. А у вас как?
- Конечно, я переживаю, потому что это мое детище. И мне хочется, чтобы когда нужно, чтобы было смешно, это было смешно, а когда грустно, то грустно.
Я переживаю еще и за технические моменты. С одной стороны, смотрю фильм в целом, а с другой, замечаю детали.
