Дарья Донцова: "Я была счастлива, что мне делают "химию"

В Москве прошла 38-я Московская международная книжная ярмарка. В ней приняли участие более 300 издателей. Также в рамках ярмарки состоялись встречи с известными писателями, в числе которых и знаменитый автор детективов Дарья Донцова. Сегодня Дарья, выпускающая в среднем десять романов в год, является одним из самых продаваемых писателей.
Кстати, писать книги она начала при трагических обстоятельствах. В 1997 году Донцовой диагностировали рак молочной железы. За два с половиной года она прошла четыре операции и 18 курсов химиотерапии.
И чтобы хоть как-то отвлечься, Дарья стала сочинять романы. Первые свои детективы она издала, еще продолжая лечение.
Кстати, писать детские книги Дарья Донцова тоже начала, когда в ее жизни произошла трагедия. Ушла из жизни ее любимая собачка Феня, а через некоторое время писательница и ее муж взяли в семью Куки, очень похожую на свою предшественницу.
"В больнице у нас образовалась веселая компания"
— А вы пробовали что-то писать, будучи счастливой? — иронично заметил модератор встречи.
— Но я не воспринимала болезнь как несчастье. Тогда у меня была четвертая стадия рака молочной железы. И на меня все смотрели как на покойницу. Но нашлась парочка врачей, которые взялись меня оперировать по принципу: "Хуже не будет". Доктора-то замечательные.
Один теперь завотделением в одном месте, а другой — в другом. Мы с ними до сих пор дружим.
Но тогда я была счастлива, что мне делают "химию". Ведь это очень дорогое лечение, которое не будут назначать безнадежно больному человеку. В больнице у нас образовалась веселая компания — в палате восемь человек. И у каждого отдельный туалет. А меня оперировали в 1998 году. И когда кто-то ходил в туалет, то мы кричали: "Не ходите в туалет, мы сейчас обедать будем". В общем, весело было. И все замолчали от ужаса…
— А вы бы хотели, чтобы о вашей жизни сняли фильм? И кого вы бы хотели видеть в главных ролях? – поинтересовался ведущий.
— Если взять все события моей жизни, то подумают, что фильм врет. Ну а меня бы играла Лара Удовиченко, моя любимая подруга. А одну из моих подружек — Вера Сотникова, тоже моя прекрасная подруга.
Обязательно принял бы участие Дима Харатьян, с которым мы дружим 25 лет. А с Андрюшей Малаховым дружба началась, когда он еще не был Андреем Малаховым, а я — Дарьей Донцовой. И много лет назад мы с ним сидели в кафе, где находится Первый канал. Там был буфет когда-то.
И Андрюша мне с придыханием говорит: "Представляешь, мне дали рубрику в программе 'Доброе утро'. А я говорю: "Андрюша, у меня вышла первая книжка. И я тебе ее привезла". И мы с ним мечтали. Я говорила: "Андрюша, у тебя будет своя программа. И тебя будут смотреть миллионы". А он мне отвечал: "Это тебя будут читать миллионы".
Также задавать вопросы Дарье могли все желающие гости встречи.
Дарья Донцова на 38-й Московской международной книжной ярмарке. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"На похоронах папы меня держал не муж, а Никита Михалков"
— Посоветуйте, пожалуйста, как совместить карьеру и материнство? Как это было у вас?
— Своего первого сына я родила в 18 лет. Сейчас ему 50 с хвостом, а дочка моложе. Но я не могу сказать, что сын мешал мне работать и учиться. Я его брала с собой на лекции на журфак, и его воспитывал и укачивал весь наш курс.
Когда ребенку исполнилось три года, отдала его в районный детский сад около дома. До работы я его отвозила туда, а после — забирала. Я не вижу в этом проблемы. Почему ребенок должен помешать маме?
— То есть вам никто не помогал с малышом?
— Муж от меня убежал в день похорон моего папы. Папу мы похоронили 23 августа на Новодевичьем кладбище в 1972 году, а Аркаша родился уже 29 сентября. И на похоронах папы меня уже держал не муж, а Никита Михалков.
Он приехал с Сергеем Владимировичем, другом папы. Я на всю жизнь запомнила, что Никита меня утешал вот таким образом.
Так что Аркаша никогда не видел папы, а я — бывшего мужа и алиментов. Но это нам не помешало. Как видите, мальчик вырос. (В зале присутствовал и сын Дарьи Донцовой Аркадий вместе с женой и дочкой).
— Как проходит ваш день?
— Я встаю в пять утра, иначе ничего не успею. Но я и люблю просыпаться в это время. Часов до двух дня я пишу свою книгу, а после трех начинается иная активность. У меня договор с телевидением — все мои съемки сдвинуты ближе к вечеру.
Дарья Донцова. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
"Когда прихожу к своему сыну, я 'тарелочница'
— Моя жена очень любит ваши кулинарные книги. А сами вы любите готовить?
— Когда был жив Александр Иванович, я всегда готовила. Все-таки муж, а по-другому было невозможно. Женщины меня поймут. Но после того как Александра Ивановича не стало, для себя мне готовить лень.
Мы с сыном живем неподалеку. И мне приятнее поесть у него, потому что невестка очень хорошо готовит.
— То есть вы "тарелочница"? (Это уже шутит модератор встречи)
— Это я. Когда прихожу к своему сыну, я "тарелочница" И все остальное тоже. Более того, еду они приносят мне на дом. И тогда я уже не "тарелочница", а "пожирательница". (Смеется.)
— Однажды в газете "Комсомольская правда" написали, что некоторые события, описанные в ваших книгах, сбываются. И к вам становятся чуть ли не в очередь, чтобы очистить карму…
— Я работала на радио "Комсомольская правда" и очень хорошо знаю всех корреспондентов. Я знаю, кто это мог написать. Она очень хорошая девочка. Но ничего этого нет.
Я православная девушка. В Трифоновском монастыре проходят мои лекции для семинаристов по русской и советской литературе.
И каждый вторник с 19 до 20 часов у меня бесплатные лекции для больных в актовом зале Сретенского монастыря. Там не проверяют крест на груди. Приходите абсолютно все!