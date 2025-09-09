Дарья Донцова: "Я была счастлива, что мне делают "химию"

В Москве прошла 38-я Московская международная книжная ярмарка. В ней приняли участие более 300 издателей. Также в рамках ярмарки состоялись встречи с известными писателями, в числе которых и знаменитый автор детективов Дарья Донцова. Сегодня Дарья, выпускающая в среднем десять романов в год, является одним из самых продаваемых писателей.

Кстати, писать книги она начала при трагических обстоятельствах. В 1997 году Донцовой диагностировали рак молочной железы. За два с половиной года она прошла четыре операции и 18 курсов химиотерапии.

И чтобы хоть как-то отвлечься, Дарья стала сочинять романы. Первые свои детективы она издала, еще продолжая лечение.

Кстати, писать детские книги Дарья Донцова тоже начала, когда в ее жизни произошла трагедия. Ушла из жизни ее любимая собачка Феня, а через некоторое время писательница и ее муж взяли в семью Куки, очень похожую на свою предшественницу.

"В больнице у нас образовалась веселая компания"

— А вы пробовали что-то писать, будучи счастливой? — иронично заметил модератор встречи.

— Но я не воспринимала болезнь как несчастье. Тогда у меня была четвертая стадия рака молочной железы. И на меня все смотрели как на покойницу. Но нашлась парочка врачей, которые взялись меня оперировать по принципу: "Хуже не будет". Доктора-то замечательные.

Один теперь завотделением в одном месте, а другой — в другом. Мы с ними до сих пор дружим.

Но тогда я была счастлива, что мне делают "химию". Ведь это очень дорогое лечение, которое не будут назначать безнадежно больному человеку. В больнице у нас образовалась веселая компания — в палате восемь человек. И у каждого отдельный туалет. А меня оперировали в 1998 году. И когда кто-то ходил в туалет, то мы кричали: "Не ходите в туалет, мы сейчас обедать будем". В общем, весело было. И все замолчали от ужаса…

— А вы бы хотели, чтобы о вашей жизни сняли фильм? И кого вы бы хотели видеть в главных ролях? – поинтересовался ведущий.

— Если взять все события моей жизни, то подумают, что фильм врет. Ну а меня бы играла Лара Удовиченко, моя любимая подруга. А одну из моих подружек — Вера Сотникова, тоже моя прекрасная подруга.

Обязательно принял бы участие Дима Харатьян, с которым мы дружим 25 лет. А с Андрюшей Малаховым дружба началась, когда он еще не был Андреем Малаховым, а я — Дарьей Донцовой. И много лет назад мы с ним сидели в кафе, где находится Первый канал. Там был буфет когда-то.

И Андрюша мне с придыханием говорит: "Представляешь, мне дали рубрику в программе 'Доброе утро'. А я говорю: "Андрюша, у меня вышла первая книжка. И я тебе ее привезла". И мы с ним мечтали. Я говорила: "Андрюша, у тебя будет своя программа. И тебя будут смотреть миллионы". А он мне отвечал: "Это тебя будут читать миллионы".

Также задавать вопросы Дарье могли все желающие гости встречи.