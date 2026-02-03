Чиповская о новой должности Богомолова: "Костя этой преемственностью не обладает"

30 января на киностудии "Мосфильм" по традиции подвели итоги премии "Золотой Орел". Награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" завоевала актриса Аня Чиповская, сыгравшая в фильме "Пророк. История Александра Пушкина".

Кому Аня Чиповская посвятила "Золотого Орла"

В картине она воплотила образ графини Елизаветы Воронцовой, с которой знаменитый поэт познакомился в Одессе. Тогда молодая женщина была женой графа Воронцова, но это обстоятельство не помешало Александру Сергеевичу влюбиться в нее.

Выражаясь современным языком, Воронцова устраивала Пушкину эмоциональные качели: то приближала, а то отдаляла его. Приревновав поэта к жене, граф Воронцов добился его высылки из Одессы, после чего Александр Сергеевич отправился в село Михайловское. Но еще какое-то время состоял с Елизаветой в переписке.

Считается, что именно ей Пушкин посвятил стихи "Храни меня, мой талисман", "Сожженное письмо", "Желание славы". На страницах рукописей поэта сохранилось более 30 изображений Воронцовой, сделанных его рукой.

Вот такую женщину сыграла Аня Чиповская в картине "Пророк". После вручения статуэтки "Золотого орла" журналисты задали ей вопрос, с какими вызовами столкнулась актриса при работе над ролью.

"Очень лениво и радостно работать с людьми ровно четыре дня. Это был мощнейший вызов в моей жизни. Было очень здорово, я очень счастлива", - прокомментировала артистка.

- А кому вы обычно посвящаете такие награды?

- Себе любимой (Смеется).

- А кому позвоните и расскажите об этом в первую очередь?

- Маме.