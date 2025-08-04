Бывшая Евгения Ершова Карина Кросс: "Последняя моя поездка завершилась крупной аварией"

На канале ТНТ завершился показ психологического шоу "Мастер игры". Победителем программы стал актер Денис Власенко, игравший на темной стороне.
Однако многие зрители проекта считают, что истинный темный - это Евгений Ершов, покинувший передачу в одном из предыдущих выпусков.
Сам же Евгений общается с подписчиками при помощи своего блога. В нем он рассказывает о своей новой возлюбленной — блогере Анне Pro. Периодически в комментариях люди вспоминают и бывшую жену Евгения — блогера Карину Кросс.
Кстати, она была участницей недавно прошедшего фестиваля VK Fest. Но о Евгении, конечно, не вспоминала. Как не вспоминала и еще об одном своем бывшем товарище.
Одно время Карина помогала Давиду Манукяну развивать его блог, снимаясь в совместных видео. Но когда Дава научился многим вещам, он неожиданно прекратил общение с ней.
Как Евгений Ершов спас Карину Кросс от одиночества
Поступок друга ошеломил Карину, и она долгое время ощущала себя покинутой. Утешение она нашла в Жене Ершове, с которым ее познакомил сам Дава. По словам блогера, Ершов возник в ее жизни в самый тяжелый момент.
"Он был таким же раненым, как и я. Мы нашли друг друга, сцепились и помогали друг другу. В чем была моя рана? В моей жизни был сложный период, когда появился Женя", — рассказывала Карина Кросс.
Как признавалась Карина в интервью Дмитрию Диброву на шоу "Сессия", тогда она чувствовала себя одинокой. Но Евгений избавил ее от этого тягостного ощущения.
Евгений Ершов. Фото: Global Look Press
Но потом она потеряла его
В 2020 году Евгений Ершов и Карина Кросс тайно заключили брак после трех лет отношений. Этот союз однако просуществовал чуть больше двух лет и завершился разводом.
Евгений же в качестве причины расставания назвал разницу в возрасте в семь лет. Карина, в свою очередь, придерживается другого взгляда на ситуацию.
Кросс призналась, что Ершов много лгал. Она подчеркнула, что уже однажды рассталась с человеком, который прибегал ко лжи, и не терпит такого поведения снова. По словам Кросс, дело не в конкретных обстоятельствах, а в самой манере общения и характере Евгения. По ее мнению, блогеру было легче солгать, чем сказать правду.
"Я смогла перебороть свой страх"
Однако вернемся к VK Fest. В кулуарах мероприятия Карина Кросс ответила на вопросы журналистов.
— В одном из своих интервью вы говорили, что много времени уделяете духовному развитию. А занимаетесь ли вы медитацией?
— Медитация — это, наверное, хорошо и здорово. Но поскольку я училась в театральном институте, есть такая классная вещь, как тренинг.
Я ее практикую и прекрасно себя чувствую. Ну и спортзал — это тоже классная медитация.
Карина Кросс. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— На синей дорожке вы появились на мотоцикле. Однако недавно вы попадали в аварию. Насколько это было эмоционально сложно для вас — сесть на мотоцикл снова?
— Вы знаете, это очень важный момент для меня. Последняя моя поездка на мотоцикле действительно закончилась очень серьезной аварией. И я не могла долгое время сесть на мотоцикл вообще ни в каком варианте.
А сегодня я выезжала на нем впервые за долгое время. Я смогла перебороть свой страх. Мне просто хотелось, чтобы этот ужас исчез внутри меня.
А я всегда несу какие-то смыслы. Но как можно это делать, если ты чего-то боишься?
Поэтому перебарывайте свой страх. Там, где он заканчивается, начинается ваша победа.
— Сейчас в тренде снова песни 90-х и начала 2000-х. У молодежи в почете — Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. А вы бы не хотели исполнить хит прошлых лет?
— Есть такая композиция "Ты знаешь, мама, он какой!". Ее поет Диана Гурцкая.
Я даже себе позволила немножко попробовать ее исполнить. Мне бы хотелось, чтобы мне это разрешили. Сейчас мы на стадии переговоров.