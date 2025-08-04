Бывшая Евгения Ершова Карина Кросс: "Последняя моя поездка завершилась крупной аварией"

На канале ТНТ завершился показ психологического шоу "Мастер игры". Победителем программы стал актер Денис Власенко, игравший на темной стороне.

Однако многие зрители проекта считают, что истинный темный - это Евгений Ершов, покинувший передачу в одном из предыдущих выпусков.

Сам же Евгений общается с подписчиками при помощи своего блога. В нем он рассказывает о своей новой возлюбленной — блогере Анне Pro. Периодически в комментариях люди вспоминают и бывшую жену Евгения — блогера Карину Кросс.

Кстати, она была участницей недавно прошедшего фестиваля VK Fest. Но о Евгении, конечно, не вспоминала. Как не вспоминала и еще об одном своем бывшем товарище.

Одно время Карина помогала Давиду Манукяну развивать его блог, снимаясь в совместных видео. Но когда Дава научился многим вещам, он неожиданно прекратил общение с ней.

Как Евгений Ершов спас Карину Кросс от одиночества

Поступок друга ошеломил Карину, и она долгое время ощущала себя покинутой. Утешение она нашла в Жене Ершове, с которым ее познакомил сам Дава. По словам блогера, Ершов возник в ее жизни в самый тяжелый момент.

"Он был таким же раненым, как и я. Мы нашли друг друга, сцепились и помогали друг другу. В чем была моя рана? В моей жизни был сложный период, когда появился Женя", — рассказывала Карина Кросс.

Как признавалась Карина в интервью Дмитрию Диброву на шоу "Сессия", тогда она чувствовала себя одинокой. Но Евгений избавил ее от этого тягостного ощущения.