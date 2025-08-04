Бывшая Евгения Ершова Карина Кросс: "Последняя моя поездка завершилась крупной аварией"

Карина Кросс. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

В кулуарах VK Fest блогер рассказала, как смогла перебороть свой страх перед мотоциклом после аварии. И какую популярную песню прошлых лет готовится исполнить.

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На канале ТНТ завершился показ психологического шоу "Мастер игры". Победителем программы стал актер Денис Власенко, игравший на темной стороне.

Однако многие зрители проекта считают, что истинный темный - это Евгений Ершов, покинувший передачу в одном из предыдущих выпусков.

Сам же Евгений общается с подписчиками при помощи своего блога. В нем он рассказывает о своей новой возлюбленной — блогере Анне Pro. Периодически в комментариях люди вспоминают и бывшую жену Евгения — блогера Карину Кросс.

Кстати, она была участницей недавно прошедшего фестиваля VK Fest. Но о Евгении, конечно, не вспоминала. Как не вспоминала и еще об одном своем бывшем товарище.

Одно время Карина помогала Давиду Манукяну развивать его блог, снимаясь в совместных видео. Но когда Дава научился многим вещам, он неожиданно прекратил общение с ней.

Как Евгений Ершов спас Карину Кросс от одиночества

Поступок друга ошеломил Карину, и она долгое время ощущала себя покинутой. Утешение она нашла в Жене Ершове, с которым ее познакомил сам Дава. По словам блогера, Ершов возник в ее жизни в самый тяжелый момент.

"Он был таким же раненым, как и я. Мы нашли друг друга, сцепились и помогали друг другу. В чем была моя рана? В моей жизни был сложный период, когда появился Женя", — рассказывала Карина Кросс.

Как признавалась Карина в интервью Дмитрию Диброву на шоу "Сессия", тогда она чувствовала себя одинокой. Но Евгений избавил ее от этого тягостного ощущения.

Евгений Ершов. Фото: Global Look Press

Но потом она потеряла его

В 2020 году Евгений Ершов и Карина Кросс тайно заключили брак после трех лет отношений. Этот союз однако просуществовал чуть больше двух лет и завершился разводом.

Евгений же в качестве причины расставания назвал разницу в возрасте в семь лет. Карина, в свою очередь, придерживается другого взгляда на ситуацию.

Кросс призналась, что Ершов много лгал. Она подчеркнула, что уже однажды рассталась с человеком, который прибегал ко лжи, и не терпит такого поведения снова. По словам Кросс, дело не в конкретных обстоятельствах, а в самой манере общения и характере Евгения. По ее мнению, блогеру было легче солгать, чем сказать правду.

"Я смогла перебороть свой страх"

Однако вернемся к VK Fest. В кулуарах мероприятия Карина Кросс ответила на вопросы журналистов.

— В одном из своих интервью вы говорили, что много времени уделяете духовному развитию. А занимаетесь ли вы медитацией?

— Медитация — это, наверное, хорошо и здорово. Но поскольку я училась в театральном институте, есть такая классная вещь, как тренинг.

Я ее практикую и прекрасно себя чувствую. Ну и спортзал — это тоже классная медитация.

Карина Кросс. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— На синей дорожке вы появились на мотоцикле. Однако недавно вы попадали в аварию. Насколько это было эмоционально сложно для вас — сесть на мотоцикл снова?

— Вы знаете, это очень важный момент для меня. Последняя моя поездка на мотоцикле действительно закончилась очень серьезной аварией. И я не могла долгое время сесть на мотоцикл вообще ни в каком варианте.

А сегодня я выезжала на нем впервые за долгое время. Я смогла перебороть свой страх. Мне просто хотелось, чтобы этот ужас исчез внутри меня.

А я всегда несу какие-то смыслы. Но как можно это делать, если ты чего-то боишься?

Поэтому перебарывайте свой страх. Там, где он заканчивается, начинается ваша победа.

— Сейчас в тренде снова песни 90-х и начала 2000-х. У молодежи в почете — Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. А вы бы не хотели исполнить хит прошлых лет?

— Есть такая композиция "Ты знаешь, мама, он какой!". Ее поет Диана Гурцкая.

Я даже себе позволила немножко попробовать ее исполнить. Мне бы хотелось, чтобы мне это разрешили. Сейчас мы на стадии переговоров.

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