Бьянка: "Я влюблена в очень многих, но никого не люблю по-настоящему"

В одном из прошлых выпусков шоу "Дуэты" в проекте приняла участие певица Бьянка. За зеркальной стеной она увидела юмористку Варвару Щербакову. Для Бьянки это родной человек, ее подруга. Но если говорить про глобальные мечты, то исполнительница хотела бы спеть с Эминемом.

Об этом, а также об отношении к хейтерам и мужчине, с которым бы она пошла на свидание, Бьянка рассказала в интервью Teleprogramma.org.

Бьянка: "Я бы хотела спеть либо с Эминемом, либо с Рианной"

- Вы стали участницей четвертого сезона шоу "Дуэты" телеканала "Россия". Были ли у вас предположения о том, кто будет петь с вами дуэтом за зеркальной стеной?

- Нет, я не имела ни малейшего представления о том, кто будет за стеной, поэтому очень сильно волновалась.

- Удивились ли вы, когда увидели за зеркальной стеной Варвару Щербакову? Какие у вас были первые эмоции при ее виде?

- Мои первые эмоции были такими: "Боже мой, это же моя любимая Варя! Моя любимка, с которой мы в жизни очень тесно общаемся. Родной человек на сцене — как это прекрасно!".

- Вы ранее уже участвовали в проекте, где пели вместе с Юлианной Карауловой. Вы обычно общаетесь с участниками после завершения проектов в реальной жизни?

- Сложно говорить об "обычно", потому что в шоу "Дуэты" я участвую всего второй раз. Что касается Юлианны, то мы с ней списываемся по мере необходимости. Мы в очень хороших дружеских отношениях.

- А с кем бы хотелось спеть дуэтом в реальной жизни?

- Я бы хотела спеть либо с Эминемом, либо с Рианной. Это моя самая большая мечта.