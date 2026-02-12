Бьянка: "Я влюблена в очень многих, но никого не люблю по-настоящему"

В одном из прошлых выпусков шоу "Дуэты" в проекте приняла участие певица Бьянка. За зеркальной стеной она увидела юмористку Варвару Щербакову. Для Бьянки это родной человек, ее подруга. Но если говорить про глобальные мечты, то исполнительница хотела бы спеть с Эминемом.
Об этом, а также об отношении к хейтерам и мужчине, с которым бы она пошла на свидание, Бьянка рассказала в интервью Teleprogramma.org.
Бьянка: "Я бы хотела спеть либо с Эминемом, либо с Рианной"
- Вы стали участницей четвертого сезона шоу "Дуэты" телеканала "Россия". Были ли у вас предположения о том, кто будет петь с вами дуэтом за зеркальной стеной?
- Нет, я не имела ни малейшего представления о том, кто будет за стеной, поэтому очень сильно волновалась.
- Удивились ли вы, когда увидели за зеркальной стеной Варвару Щербакову? Какие у вас были первые эмоции при ее виде?
- Мои первые эмоции были такими: "Боже мой, это же моя любимая Варя! Моя любимка, с которой мы в жизни очень тесно общаемся. Родной человек на сцене — как это прекрасно!".
- Вы ранее уже участвовали в проекте, где пели вместе с Юлианной Карауловой. Вы обычно общаетесь с участниками после завершения проектов в реальной жизни?
- Сложно говорить об "обычно", потому что в шоу "Дуэты" я участвую всего второй раз. Что касается Юлианны, то мы с ней списываемся по мере необходимости. Мы в очень хороших дружеских отношениях.
- А с кем бы хотелось спеть дуэтом в реальной жизни?
- Я бы хотела спеть либо с Эминемом, либо с Рианной. Это моя самая большая мечта.
Бьянка. Фото: телеканал "Россия"
Бьянка: "В песне про хейтеров, которую я написала еще в 2016 году, я полностью выразила свою позицию"
- У вас недавно вышла песня "Я все смогу". А были ли у вас такие ситуации в жизни, когда вы особенно гордились каким-то своим поступком или тем, как прошли какое-то жизненное испытание? Расскажите об этом, пожалуйста.
- Конечно, такие ситуации были. Одно из главных достижений — то, что я справилась с паническими атаками. Это было очень тяжелое время в моей жизни, но я всё преодолела и сейчас чувствую себя прекрасно!
- Как вообще реагируете на хейтеров?
- Я не читаю и не смотрю комментарии. Этим занимается мой агент: он отсматривает и блокирует весь негатив, который пишут люди.
В песне про хейтеров, которую я написала еще в 2016 году, я полностью выразила свою позицию и больше к этой теме не возвращаюсь.
Бьянка и Варвара Щербакова. Фото: телеканал "Россия"
Бьянка: "Мне важно заранее знать, что человек не дурак"
- Вы в одном из интервью признались, что были на свидании только один раз. Не изменилась ли ситуация?
- Если под свиданием мы подразумеваем ситуацию, когда мужчина и женщина встречаются, как в рилсах из соцсетей, где мужчина говорит: "Давай сегодня пойдем в ресторан" и все в таком духе, то ничего не изменилось — я не люблю подобные свидания.
Мне важно заранее знать, что человек не дурак, что он адекватный и может в каком-то смысле стать для меня опорой. И только после этого я, возможно, соглашусь пойти на встречу. А может быть, и нет. Но может быть, и да.
- Также в интервью вы признались, что хотели бы встречаться с хирургом. А сейчас думаете также? Кто он ваш, идеальный мужчина? Свободно ли ваше сердце?
- Сердце не может быть свободным, когда за плечами уже такой бэкграунд. Конечно, оно занято. Есть много парней, которые навсегда покорили меня своими песнями, поступками, поведением или просто самим фактом своего существования.
Но я по-прежнему мечтаю о создании семьи. Я влюблена в очень многих, но не люблю пока никого по-настоящему.
