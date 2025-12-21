Борис Дергачев: "Шестнадцать детей - точно нет, а вот трое - почему нет?"

- У нас есть определенный стиль съемки - движение камеры, визуальная логика, которая уже ассоциируется с сериалом. Но с каждым сезоном мы добавляем новые решения: визуальные, звуковые, актерские, режиссерские. Тем самым расширяем язык сериала, пробуем новое, но при этом очень следим, чтобы не выйти за его рамки. Есть правила, которые работают, - и я считаю, что их важно соблюдать.

- Актеры проекта отмечают, что атмосфера на съемочной площадке за три сезона успела стать по-настоящему семейной. Пробовали ли уже называть Марию и Виталия мамой и папой?

- Нет, я не пробовал называть их мамой и папой. Но они с удовольствием иногда называют меня отцом.

- Можно считать это признанием! А что, на ваш взгляд, отличает актерский почерк Хаева и Ароновой? И насколько легко вам с ними работать? Почему?

- Хаев и Аронова - совершенно разные люди и актеры, и в этом как раз их химия. Если бы именно они не оказались на этих ролях, проекта в нынешнем виде просто бы не получилось. Очень важно собрать людей, которые могут сталкиваться в разных вопросах и находить в них решения, особенно когда речь идет о взрослых персонажах. У них разные школы, разные мастерские, разный путь. Маша, например, говорит, что она всю жизнь не меняется: выпустилась, пошла в танцевальный театр и играла характерные роли - она никогда не была "девочкой-припевочкой", Джульетт не играла. А Хаев - если смотреть в шекспировской системе - раньше был таким Тибальтом, а сейчас уже скорее отец Лоренцо.

- Можете вспомнить сцену из «Праздников», которая далась слишком трудно? Или наоборот: стала слишком веселой, на которой все кололись?

- Это самый популярный вопрос - мне его задавали все кому только не лень, включая прохожих. И самый популярный ответ такой: каждый божий день на съемочной площадке проходит со смехом, расколами, хорошим настроением - а иногда и не очень. Мы ведь не считаем математические задачи, мы играем на струнах души людей. А инструменты бывают по-разному настроены. Главное - всем вместе откалиброваться и пуститься в пляс, чтобы весело было всем.