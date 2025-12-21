Борис Дергачев: "Шестнадцать детей - точно нет, а вот трое - почему нет?"

Артист электротеатра "Станиславский" Борис Дергачев уже давно зарекомендовал себя как талантливого комедийного актера ("Триада" 16+, "Фитнес" 18+, "Короче" 18+), однако в сериале "Праздники" (ТНТ) он оттачивает режиссерское мастерство. И на ком! В распоряжении Бориса - выдающиеся мастера цеха Мария Аронова и Виталий Хаев, которые в третьем сезоне комедии в образе Натальи Николаевны и Виктора Васильевича продолжат удивлять аудиторию неожиданными переменами, взрослыми решениями и уютной атмосферой семейного абсурда, в которой каждая сцена будто подсмотрена из собственной жизни. В преддверии премьеры "Телепрограмма" обсудила с Борисом Дергачевым, как и куда вырос сериал и насколько семейной стала съемочная площадка.
"Играем на струнах души людей"
- Борис, с премьерой! Скажите, положа руку на сердце, третьи «Праздники» дались тяжелее предыдущих? Озадачивали ли вас Мария Аронова и Виталий Хаев?
- Когда снимаешь третий сезон, бывают и плюсы, и минусы. К плюсам - мы все знаем друг друга уже досконально. Я знаю не только актеров, но и людей из группы: кто что любит, кто как реагирует. Общение становится легче - ты понимаешь, кого важно похвалить, кого подбодрить, а кого слегка "приругнуть", чтобы человек двинулся дальше. Когда не знаешь человека, легко обидеть случайной фразой. А когда знаешь - понимаешь, что обсуждать, на что не обращать внимания. Это все сильно помогает в работе. Но важно постоянно напоминать и себе, и группе: мы должны расти. Каждый сезон обязан быть сильнее или лучше предыдущего. Сериал заказывают, в нас верят, нас ждет зритель - и мы должны соответствовать.
- Как ваша режиссерская идея воплощается в новых сериях?
В комедии "Праздники" актер выступает в роли режиссера. Фото: канал ТНТ
- У нас есть определенный стиль съемки - движение камеры, визуальная логика, которая уже ассоциируется с сериалом. Но с каждым сезоном мы добавляем новые решения: визуальные, звуковые, актерские, режиссерские. Тем самым расширяем язык сериала, пробуем новое, но при этом очень следим, чтобы не выйти за его рамки. Есть правила, которые работают, - и я считаю, что их важно соблюдать.
- Актеры проекта отмечают, что атмосфера на съемочной площадке за три сезона успела стать по-настоящему семейной. Пробовали ли уже называть Марию и Виталия мамой и папой?
- Нет, я не пробовал называть их мамой и папой. Но они с удовольствием иногда называют меня отцом.
- Можно считать это признанием! А что, на ваш взгляд, отличает актерский почерк Хаева и Ароновой? И насколько легко вам с ними работать? Почему?
- Хаев и Аронова - совершенно разные люди и актеры, и в этом как раз их химия. Если бы именно они не оказались на этих ролях, проекта в нынешнем виде просто бы не получилось. Очень важно собрать людей, которые могут сталкиваться в разных вопросах и находить в них решения, особенно когда речь идет о взрослых персонажах. У них разные школы, разные мастерские, разный путь. Маша, например, говорит, что она всю жизнь не меняется: выпустилась, пошла в танцевальный театр и играла характерные роли - она никогда не была "девочкой-припевочкой", Джульетт не играла. А Хаев - если смотреть в шекспировской системе - раньше был таким Тибальтом, а сейчас уже скорее отец Лоренцо.
- Можете вспомнить сцену из «Праздников», которая далась слишком трудно? Или наоборот: стала слишком веселой, на которой все кололись?
- Это самый популярный вопрос - мне его задавали все кому только не лень, включая прохожих. И самый популярный ответ такой: каждый божий день на съемочной площадке проходит со смехом, расколами, хорошим настроением - а иногда и не очень. Мы ведь не считаем математические задачи, мы играем на струнах души людей. А инструменты бывают по-разному настроены. Главное - всем вместе откалиброваться и пуститься в пляс, чтобы весело было всем.
В сериале "Триада" от Толи (Борис Дергачев) были беременны сразу три женщины. Фото: кадр из фильма
- Вы говорили, что ваша мама была на месте героини Марии. А вы готовы к тому, чтоб оказаться на месте персонажа Виталия? Размышляли о том, как поведете себя в подобной ситуации?
- Вы, наверное, имеете в виду, что мы часто берем истории из своей жизни, связанные с родителями, друзьями, близкими, и переносим их на экран. Наши авторы на новогодние праздники уезжают домой в Пермский край и привозят оттуда «меню» на три серии: что там с ними произошло. Конечно, все адаптируется, дорабатывается, имена и детали меняются. Мы специально достаем эти истории из себя, чтобы они были узнаваемыми. Чтобы зрители видели в героях своих родителей, родственников, дядю Сашу, тетю Любу из Твери. Тогда это лучше работает.
"Хочется, чтобы мамы получили достойный отдых"
- Отсюда вывод: семья - самое важное, что только может быть у человека? Или есть вещи поважнее?
- Семья - это очень важно. Но есть люди, у которых ее нет, и есть - они сами. Поэтому сначала нужно, как в самолете, надеть маску на себя, а потом уже на ребенка. Если я буду счастлив - тогда и моя семья будет счастлива. Как говорится: если мама счастлива, значит, счастлива вся семья.
- Что дает вам семья - праздники, хлопоты, мотивацию, причину возвращаться домой с работы?
Борис с женой Анной и сыном Мироном. Фото: Сергей Белов
- Вы просто взяли и ответили за меня! Конечно же, семья - это мотивация работать и мотивация возвращаться домой. У меня есть куда вернуться, и это очень важно. А хлопоты бывают любые: и ссоры, и смех, и слезы, и воспитание. В семье есть все - было, есть и будет.
- А что тогда думаете по поводу большой семьи и многодетности? По силам и желаниям ли вам такой экстрим?
- Если речь о шестнадцати детях - точно нет. А вот трое? Почему бы и нет. Дети продлевают жизнь: ты сам учишься вместе с ними, растешь рядом. Когда в доме всегда есть ребенок - это прекрасно. Может, потом будут внуки - тоже дети. Посмотрим, жизнь такая штука: сегодня говорим одно, а завтра все может случиться совершенно по-другому.
- Каким растет двухлетний сын Мирон - что увлекает его и чем он удивляет вас с женой?
- Он удивляет нас каждый день. То выдает новые слова и звуки, то наоборот - не хочет говорить ничего. У него очень интересный характер. Я раньше думал, что «кризис» бывает только в 40 лет, когда «бес в ребро», а оказалось, что есть кризис в три года, в два, в один - и это просто этапы развития. Ребенок осваивает новый навык, что-то не получается - может впасть в истерику. Если вы видите в магазине ребенка, который лежит на полу и кричит, - это не значит, что он невоспитанный или у него плохая мама. Это просто стадия развития.
Никто не знает, что вы сами делали в советской столовке в этом же возрасте.
- Факт. Наш журнал выходит уже во второй половине декабря. На носу - большой итоговый праздник. Что для вас такое Новый год? Есть ли традиции или идеи, как отпраздновать ближайший?
- Есть одна большая идея: впервые вывезти наших мам и семью в теплую страну и встретить Новый год вместе. Это серьезная ответственность - все нужно заранее подготовить, и мы с Аней (жена актера Анна Могуева. - Ред.) уже начали этим заниматься. Очень хочется, чтобы все сложилось и чтобы наши мамы получили достойный отдых. Мне кажется, у них его давно не было - а может, и вовсе никогда.
- Вот это и есть праздники! Спасибо.
"Праздники" 16+
