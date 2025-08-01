Аврора Киба о Григории Лепсе: "Когда Григорий будет моим мужем, смогу жить за его счет"

В Москве прошла премьера сериала онлайн-кинотеатра Kion "Три сестры". Одной из гостей презентации стала 19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба.
Аврора похвасталась журналистам, что пришла на мероприятие полностью "в 'Диоре', в 'Кристиане'". (Это ее собственное выражение). В этот элитный комплект вошли туфли на низком каблуке, пиджак и, как выразилась девушка, скромная сумочка.
А представителям прессы Аврора рассказала о подарках для Григория Лепса, съемках шоу "Мастер игры" и реальных отношениях с Марго Овсянниковой. Как помнят зрители, на проекте канала ТНТ у Авроры и Марго случился конфликт. Овсянникова стала провоцировать Кибу на ссору утверждением, что ее возлюбленный появился на красной дорожке с другой девушкой.
В итоге Марго и Аврора чуть не подрались. Но, похоже, Овсянникова подражает Владимиру Жириновскому. Ведь про политика говорили, что как только включается камера, он сразу же перевоплощается в другого человека…
Но разговор начался с вопроса, не поменялся ли у Авроры социальный статус. (В смысле, не стала ли она женой Григория Лепса).
"Это маленький большой секрет для всех. Но обновлений по этому вопросу нет", — сообщила журналистам Аврора Киба.
— У вас с Григорием Викторовичем очень яркая пара. И, конечно, люди говорят всякое… Как вы относитесь к хейту?
— Абсолютно спокойно. Никогда не боялась этого явления.
У меня не было проблем с буллингом в школе, как многие рассказывают о своем детстве. Любой человек имеет право на свое мнение. А хорошее оно или плохое, зависит от него самого.
Более того, люди, которые пишут злые комментарии, не разобрались пока в своей жизни. А люди, у которых все хорошо, такое не пишут. Поэтому хейтерам остается только пожелать здоровья и удачи.
Аврора Киба на премьере сериала "Три сестры". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"Все ребята бегали по коалициям, врали друг другу, собирали людей"
— Обсуждали ли вы с Григорием Лепсом вашу поездку на проект "Мастер игры"?
— Да, мы, конечно, обсуждали это, приняли общее решение. Я спросила: "Не против ли ты?" Он сказал, что нет.
И я уехала в Марокко. Мы еще тогда не знали, что там будет Филипп. Филипп меня, естественно, узнал, нас знакомили.
Я считаю, что получилось классное шоу. Единственное, на свой вкус я бы добавила больше того, что осталось за кадром. На самом деле это было самое интересное, потому что все ребята бегали по коалициям, врали друг другу, собирали людей.
Это было суперинтересно. И когда я смотрела шоу, мне этого реально не хватало.
— В программе ваш уход преподнесли так, что вас якобы забрал с собой Джокер — Филипп Киркоров. Вас не "убивали" темные, против вас не голосовали за круглым столом. Почему же вы покинули игру добровольно?
— К сожалению, я очень сильно заболела. И было принято решение, что мне лучше улететь. Притом что я действительно очень хотела остаться. Там как раз началось самое интересное!
Но в какой-то момент я поняла, что уже немножечко засыпаю. У меня очень сильно охрип голос, это была ангина. Мы все думали, что едем в теплую страну, но погода оказалась непредсказуемой.
Многие ребята болели. Но почему-то я заболела сильнее всех.
— Вы с Григорием Викторовичем потом смотрели шоу по телевизору или по Интернету?
— Я смотрела, а Григорий такое не любит. Мне было интересно. Но опять же не хватало того, что оставалось за кадром.
"В Марго живет две личности"
— Зрители видели, как в шоу "Мастер игры" вы поссорились с Марго Овсянниковой. А потом она говорила в интервью, что после съемок вы подружились. Как же это так произошло?
- Мы не ссорились. Более того, в Марго живет две личности. Первая появляется, когда включается камера, а вторая — когда ты общаешься с ней без камеры.
Честно говоря, когда я вышла из этого шоу, я подумала: "Сумасшедшая женщина. Коза какая-то".
Ну и тут мы прилетаем в Москву, и Марго говорит: "Пойдем куда-нибудь сходим". Я согласилась. Заходим в ресторан, а она приходит с цветами. Я думаю: "Ничего себе".
А она такая простая, очень доброжелательная, но, конечно, очень много говорит. Когда Марго утверждала, что она звезда номер один, люди сначала думали, что она сумасшедшая. А теперь они в это верят.
Почему бы и нет, если это приносит свои плоды? Я только за таких людей.
Аврора Киба ссорится с Марго. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
"Я не очень люблю читать книги"
— Вернемся к вашим отношениям с Григорием Викторовичем. По соцсетям мы видим, что он дарит вам дорогие подарки. А что дарите ему вы?
— Я много чего дарила. Григорий очень любит посуду. Но подарок мужчине тоже сразу не подаришь, его сложно подобрать…
У Григория есть свои увлечения, например, он очень большой коллекционер. Конечно, картину или икону я ему не подарю. Это очень дорого. Цены на некоторые картины достигают до 20 миллионов долларов.
— Можно продать ваши сережки и сумочку и купить ему что-нибудь…
— Ну в принципе если все попродавать, то какого-нибудь Шагала Григорию Викторовичу можно купить. (Смеется.)
— Так что вы дарили любимому мужчине?
— Посуду, дизайнерскую одежду.
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
— О чем вы разговариваете с Григорием Викторовичем? Советует ли он вам что-то посмотреть, почитать?
— Я не очень люблю читать книги. Хотя мне нравится читать психологию или биографии крутых бизнесменов. Я вижу в этом что-то свое.
А что касается классики, то я считаю, что до нее должна дорасти. Потому что мы воспринимаем книжки в разном возрасте по-разному.
А из фильмов Григорий советует потрясающее старое кино. Сначала я сопротивлялась, но потом мне начало это нравиться.
Я каждый фильм смотрю неделю, потому что делаю это только по вечерам. И как только он включается, сразу же засыпаю.
"Никаких долгов у нас никогда не было"
— В Интернете чего только не пишут про вашу семью. Сначала писали, что вы практически разорены, о чем говорила Виктория Боня. Потом появились сплетни, что вы богаче Григория Лепса. Не могли бы вы прокомментировать эти слухи?
— Когда моя мама вышла замуж за папу, он запретил ей общаться с Викторией Боней. Поэтому, наверное, она обиделась.
Никаких долгов у нас никогда не было. Это правда смешно. Папа никогда не был банкротом.
Мы очень часто сейчас смеемся, читая эти статьи в Интернете. Пару домов забыли…
Но теперь не Аврора Киба с Лепсом за деньги, а наоборот (с сарказмом в голосе). Ребята, я надеюсь, больше никто не будет считать чужие деньги. У всех все хорошо.
И я не живу за счет Григория. Он меня балует, но у нас раздельный бюджет. Считаю, что когда Григорий будет моим мужем, я, наверное, смогу жить за его счет.
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