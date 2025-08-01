Аврора Киба о Григории Лепсе: "Когда Григорий будет моим мужем, смогу жить за его счет"

"Все ребята бегали по коалициям, врали друг другу, собирали людей"

— Обсуждали ли вы с Григорием Лепсом вашу поездку на проект "Мастер игры"?

— Да, мы, конечно, обсуждали это, приняли общее решение. Я спросила: "Не против ли ты?" Он сказал, что нет.

И я уехала в Марокко. Мы еще тогда не знали, что там будет Филипп. Филипп меня, естественно, узнал, нас знакомили.

Я считаю, что получилось классное шоу. Единственное, на свой вкус я бы добавила больше того, что осталось за кадром. На самом деле это было самое интересное, потому что все ребята бегали по коалициям, врали друг другу, собирали людей.

Это было суперинтересно. И когда я смотрела шоу, мне этого реально не хватало.

— В программе ваш уход преподнесли так, что вас якобы забрал с собой Джокер — Филипп Киркоров. Вас не "убивали" темные, против вас не голосовали за круглым столом. Почему же вы покинули игру добровольно?

— К сожалению, я очень сильно заболела. И было принято решение, что мне лучше улететь. Притом что я действительно очень хотела остаться. Там как раз началось самое интересное!

Но в какой-то момент я поняла, что уже немножечко засыпаю. У меня очень сильно охрип голос, это была ангина. Мы все думали, что едем в теплую страну, но погода оказалась непредсказуемой.

Многие ребята болели. Но почему-то я заболела сильнее всех.

— Вы с Григорием Викторовичем потом смотрели шоу по телевизору или по Интернету?

— Я смотрела, а Григорий такое не любит. Мне было интересно. Но опять же не хватало того, что оставалось за кадром.

"В Марго живет две личности"

— Зрители видели, как в шоу "Мастер игры" вы поссорились с Марго Овсянниковой. А потом она говорила в интервью, что после съемок вы подружились. Как же это так произошло?

- Мы не ссорились. Более того, в Марго живет две личности. Первая появляется, когда включается камера, а вторая — когда ты общаешься с ней без камеры.

Честно говоря, когда я вышла из этого шоу, я подумала: "Сумасшедшая женщина. Коза какая-то".

Ну и тут мы прилетаем в Москву, и Марго говорит: "Пойдем куда-нибудь сходим". Я согласилась. Заходим в ресторан, а она приходит с цветами. Я думаю: "Ничего себе".

А она такая простая, очень доброжелательная, но, конечно, очень много говорит. Когда Марго утверждала, что она звезда номер один, люди сначала думали, что она сумасшедшая. А теперь они в это верят.

Почему бы и нет, если это приносит свои плоды? Я только за таких людей.