Анжелика Стубайло: "Ирина Винер сказала мне: "С твоим лицом надо на телевидение"

Ведущая шоу "УТРО.ТНТ", двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло поделилась впечатлениями от участия в новом проекте "Большой куш. Бангкок" 16+, а также рассказала о путешествиях с Лео Канделаки в новом игровом тревел-шоу "Кто куда" 16+, которое стартует с 9 августа в 11.30 на ТНТ.
"Выезжала в студию в 4 утра"
- Анжелика, как получилось так, что из художественной гимнастики вы попали на телевидение?
- 17 лет своей жизни я отдала профессиональному спорту: прошла непростой путь в художественной гимнастике, стала заслуженным мастером спорта и двукратной чемпионкой мира. Готовилась к Олимпиаде 2020 года - это была моя мечта, но не все мечты сбываются. Олимпиаду перенесли на год, а я к тому времени перенесла две операции на коленных суставах. Пройти еще один сезон после таких травм было очень рискованно для здоровья, и я приняла нелегкое решение - закончить спортивную карьеру.
И тут встал вопрос: что делать дальше? Логично было бы заняться тренерской работой, но я честно призналась самой себе, что не готова вновь находиться в гимнастическом зале 24/7, а иначе в этой профессии никак. И как-то в разговоре Ирина Александровна Винер сказала мне: "С твоим лицом надо на телевидение". Буквально через несколько дней я увидела объявление о наборе в "МАТЧ! Академию" на курс "спортивный журналист", записала видеовизитку, и вскоре мне пришло приглашение на обучение. Когда я впервые попала в телевизионную студию, оказалась перед камерой - вот тут случилась любовь к телевидению. После окончания "МАТЧ! Академии" меня пригласили в качестве ведущей новостей на "МАТЧ ТВ", и уже через пару месяцев я стала ведущей программы "Все на МАТЧ!".
- Что было самым сложным при переходе на ТНТ со спортивного канала, который, возможно, ближе вам как гимнастке?
- Когда мне предложили стать ведущей программы «УТРО.ТНТ», я согласилась сразу, потому что этот формат был абсолютно другим, а я очень люблю пробовать себя в чем-то новом. Особо сложного при переходе для меня не было: коллектив прекрасный, все коммуникабельные, творческие и креативные.
- Вы ведете утреннее шоу на ТНТ, а легко ли вам вставать по утрам?
- Вставать по утрам приходилось еще на "МАТЧ ТВ". Я выезжала в студию в 4 утра и уже в 7 часов бодрая выходила в прямой эфир, так что в этом плане на ТНТ я пришла уже закаленная.
- Что можете посоветовать тем, кто с трудом отрывает голову от подушки?
- Если вы занимаетесь любимым делом, встать с постели в любой ранний час не составит труда. Но здесь важен режим: ложиться спать пораньше - это важно для сохранения здоровья и физического, и ментального.
"С Машей Кравченко советуюсь по любым вопросам"
С Марией Кравченко Анжелика по-настоящему подружилась. Фото: канал ТНТ
- Можете рассказать про знакомство с актрисой Марией Кравченко на проекте "Вызов. Китайский сезон"? Правда ли, что это переросло в дружбу?
- Да, мы с Машей Кравченко впервые познакомились именно на проекте «Вызов. Китайский сезон». Шоу снималось в Вологде. Условия были непростые, мы очень поддерживали друг друга, нам было весело и комфортно вместе. И да, с Машей мы дружим, встречаемся за пределами шоу. Я могу посоветоваться с ней по любым жизненным вопросам.
- Вы с Марией теперь вместе участвуете в совершенно новом проекте ТНТ "Большой куш. Бангкок". В отличие от "Вызова" в этом шоу вы работаете в паре. Удалось ли вам сработаться? Может быть, узнали о себе и друг о друге что-то новое?
- Я очень рада, что продюсеры предложили нам стать партнерами. Маша - опытный участник реалити-шоу, ее логическое мышление, тактика, стратегия выше всяких похвал. Она лидер в нашем тандеме, мне очень комфортно с ней общаться и молчать, а это очень важно в партнерстве, и, мне кажется, наша пара завоевала симпатию большого количества зрителей.
- Продолжая тему новых проектов: тревел-шоу "Кто куда", насколько нам известно, обзавелось молодыми ведущими - вы и Лео Канделаки. В чем фишка этого шоу и как вам работается с Лео?
Путешествие по России - это не только познавательно, но и очень весело (на съемках шоу "Кто куда"). Фото: канал ТНТ
- "Кто куда" - еще один необычный и интересный проект. Здесь моим партнером является молодой талантливый ведущий Лео Канделаки. Мы с Лео в прекрасных дружеских отношениях, относимся с большим уважением друг к другу. У нас много общего во взглядах на различные жизненные ситуации.
Наше шоу - это увлекательное путешествие по городам Золотого кольца России. Мы покажем всю красоту этих мест, расскажем исторические факты, о которых, возможно, не все зрители знают, ну и будут веселые задания для ведущих. Не буду раскрывать всех секретов - обещаю, будет интересно.
- Какие достопримечательности запомнились и есть ли города, в которые хотите теперь вернуться снова и почему?
- Не буду спойлерить, но назову топ-3 городов Золотого кольца России для себя: Плес, Выборг и Суздаль.
- Наверное, нет в мире человека, которому не нравятся путешествия, но вести телепроект на эту тему, постоянно переезжать из города в город, выполнять разные азартные задания… Справитесь?
- Верно, путешествовать любят многие. Я совмещала два любимых дела - путешествия и свою работу, но, признаюсь честно, не ожидала, что этот проект дастся так тяжело физически, потому что бесконечные переезды, длительные съемки, когда ты целый день на ногах бегаешь по всему городу, давали о себе знать. В конце дня я просто лежала без сил, у меня сводило ноги, потому что я не привыкла так много ходить, а во многих городах передвигаться можно было только пешком. Так что эмоций много, справилась я или нет, решат зрители.
- Как проходит ваше лето и есть ли что-то такое, что вам надо успеть сделать до его окончания?
- Мое лето проходит в бурной работе, и мне это очень нравится. Но в любом деле нужно уметь брать паузы для перезагрузки. Мне удавалось улетать к морю, загорать, плавать, перезагружаться и быть в компании родных и близких людей.