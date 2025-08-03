Анжелика Стубайло: "Ирина Винер сказала мне: "С твоим лицом надо на телевидение"

Ведущая шоу "УТРО.ТНТ", двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло поделилась впечатлениями от участия в новом проекте "Большой куш. Бангкок" 16+, а также рассказала о путешествиях с Лео Канделаки в новом игровом тревел-шоу "Кто куда" 16+, которое стартует с 9 августа в 11.30 на ТНТ.

"Выезжала в студию в 4 утра"

- Анжелика, как получилось так, что из художественной гимнастики вы попали на телевидение?

- 17 лет своей жизни я отдала профессиональному спорту: прошла непростой путь в художественной гимнастике, стала заслуженным мастером спорта и двукратной чемпионкой мира. Готовилась к Олимпиаде 2020 года - это была моя мечта, но не все мечты сбываются. Олимпиаду перенесли на год, а я к тому времени перенесла две операции на коленных суставах. Пройти еще один сезон после таких травм было очень рискованно для здоровья, и я приняла нелегкое решение - закончить спортивную карьеру.

И тут встал вопрос: что делать дальше? Логично было бы заняться тренерской работой, но я честно призналась самой себе, что не готова вновь находиться в гимнастическом зале 24/7, а иначе в этой профессии никак. И как-то в разговоре Ирина Александровна Винер сказала мне: "С твоим лицом надо на телевидение". Буквально через несколько дней я увидела объявление о наборе в "МАТЧ! Академию" на курс "спортивный журналист", записала видеовизитку, и вскоре мне пришло приглашение на обучение. Когда я впервые попала в телевизионную студию, оказалась перед камерой - вот тут случилась любовь к телевидению. После окончания "МАТЧ! Академии" меня пригласили в качестве ведущей новостей на "МАТЧ ТВ", и уже через пару месяцев я стала ведущей программы "Все на МАТЧ!".

- Что было самым сложным при переходе на ТНТ со спортивного канала, который, возможно, ближе вам как гимнастке?

- Когда мне предложили стать ведущей программы «УТРО.ТНТ», я согласилась сразу, потому что этот формат был абсолютно другим, а я очень люблю пробовать себя в чем-то новом. Особо сложного при переходе для меня не было: коллектив прекрасный, все коммуникабельные, творческие и креативные.

- Вы ведете утреннее шоу на ТНТ, а легко ли вам вставать по утрам?

- Вставать по утрам приходилось еще на "МАТЧ ТВ". Я выезжала в студию в 4 утра и уже в 7 часов бодрая выходила в прямой эфир, так что в этом плане на ТНТ я пришла уже закаленная.

- Что можете посоветовать тем, кто с трудом отрывает голову от подушки?

- Если вы занимаетесь любимым делом, встать с постели в любой ранний час не составит труда. Но здесь важен режим: ложиться спать пораньше - это важно для сохранения здоровья и физического, и ментального.

"С Машей Кравченко советуюсь по любым вопросам"