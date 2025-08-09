Анна Завтур: "Падала на бетонный пол десять дублей подряд!"

Всего лишь пять лет назад Анна Завтур выпустилась из Института сценических искусств РГИСИ в Петербурге, а уже выбирает на сцене Малого драматического между Тригориным и Треплевым, появляется в популярных сериалах ("Лихие" 18+, "Высокий сезон" 18+) и обращает на себя внимание лучших режиссеров страны ("Отпуск в октябре" 18+ и "Поедем с тобой в Макао" 18+ Романа Михайлова).
В настоящий момент можно наблюдать свежую работу Анны в проекте "Хирург" (ИВИ, START) - провокационной ленте, посвященной зыбким темам гуманизма и черной трансплантологии. Журнал "Телепрограмма" расспросил актрису про роль журналистки, трюковые сцены и тишину сокровенной любви.
"От дублера решила отказаться. Зря"
В сериале «Хирург» Анна играет роль журналистки со смертельным диагнозом. Фото: кадр из фильма
- Анна, в новом проекте вы сыграли нашу коллегу. Скажите, положа руку на сердце, после этого сами смогли бы работать журналистом?
- Думаю, у меня не хватило бы коммуникативного таланта.
- Почему это?
- Для меня социальная активность - порой слишком энергозатратный процесс.
- Тогда как вы строили характер вашей героини Марины? В чем ключевой конфликт персонажа?
- Ключевой конфликт Марины - выбор между профессиональными ценностями и личной жизнью. Она настоящий борец за правду и справедливость, однако любовь ставит ее перед непростым выбором. Как она поступит - смотрите сами.
- Вы сами размышляли над этической дилеммой сериала "Хирург"? Не только с точки зрения врача, но и общества и гуманизма: что важнее - помочь человеку операцией любым способом или остаться в правовом поле?
- Я считаю, что это вопрос личной ответственности каждого за своих близких. Если нет другого способа, кроме как переступить закон ради спасения жизни и это не ущемляет права другого человека. Для меня это выход.
Надеюсь, такого выбора в моей жизни не будет.
- Была ли сцена в проекте, которая далась особенно сложно? Может, с мотоцикла снова куда улетели... Как в предыдущем проекте "Высокий сезон".
С Артуром Бесчастным в проекте "Высокий сезон". Фото: кадр из фильма
- Была сцена трюка, где я поскальзываюсь и падаю на мокром полу. От дублера решила отказаться (спойлер: зря!). В итоге падала со всей дури на бетонный пол 10 - 12 дублей подряд.
- Каково?!
- Сделать это органично оказалось для меня куда сложнее, чем ехать на мотоцикле (улыбается).
"В любых отношениях идешь на компромиссы"
- Если говорить про работу СМИ, то еще одна интересная дилемма таится в отношениях прессы и артистов. Многие звезды считают, что журналисты должны писать сугубо о профессиональной деятельности и никак не затрагивать личное, которое так будоражит публику ("личное потому и называется личным"). Однако, по другой версии, публичность сокровенного - тоже часть профессии. Какой точки зрения придерживаетесь вы?
- Я думаю, что это личный выбор каждого, но почему-то больше уважения у меня вызывают те, кто не раскрывает подробностей личной жизни. Особенно когда люди разводятся и начинают плохо говорить в СМИ про бывшего партнера - для меня это свидетельство только глупости.
- Отлично. А вы лично сильно секретите личную жизнь? Если да, то зачем: суеверие и предрассудки?
- Секретов никаких нет, я давно в отношениях - и все, кому это интересно, знают, с кем (Стас Иванов, режиссер и сценарист. - Авт.). Я не люблю, когда начинают «поднимать» свою популярность за счет хайпа вокруг этого, хочется скромно надеяться, что остались иные поводы для зрительского интереса ко мне.
- Безусловно! А как складывается союз актрисы и режиссера? Стас может обсуждать с вами ваши (или свои) работы (актерские, музыкальные) и вносить коррективы?
- Конечно, мы много говорим про профессию. Мне важно мнение и взгляд Стаса, потому что он большой режиссер, с огромным опытом, и было бы глупо не пользоваться такой возможностью. Думаю, я выросла в профессии во многом благодаря таким нашим разговорам.
- Что касается личных границ, насколько они растяжимы, "если в сердце живет любовь"?
С любимым мужчиной Стасом Ивановым. Фото: личный архив Анны Завтур
- Все очень индивидуально. В любых отношениях в той или иной степени идешь на компромиссы. Мне в этом смысле очень нравится цитата Антона Чехова из «Трех сестер»: «Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо и все так понятно, а как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает и каждый должен решать сам за себя…» Так и есть: со стороны всегда легче судить, но иногда, оказавшись внутри определенной ситуации, можешь начать вести себя так, как сам от себя не ожидал. И тут придется решать за себя самому.
"Успела один раз позагорать"
- Что для вас красный флаг в отношениях?
- Гиперконтроль. Неадекватная ревность. И, конечно, ложь в любых формах и проявлениях.
- Каковы шансы того, что аметистовое кольцо, подаренное Стасом, обратится в обручальное?
- Никаких, потому что оно уже не обручальное (интригующе улыбается).
- Вы называли себя вспыльчивым человеком. Это сильно влияет на то, что важней всего - погоду в доме?
- Вспыльчива - это правда, но Стас, как всегда, мудрее и умеет успокоить. Думаю, это и помогает нам выравнивать погоду в доме.
Рыбка-рыбка, исполни желание! Фото: личный архив Анны Завтур
- На съемках "Высокого сезона" вы снимались в атмосфере ошалелого и бесконечного вьетнамского лета. А какое лето в принципе идеальное для вас? В этом году оно далеко от мечты?
- В этом году июнь оказался слишком дождливым, так что, надеюсь, нам продлят лето хотя бы на сентябрь. Для меня текущее лето наполнено работой, что, безусловно, плюс: идет разгар съемочного сезона - и приятно быть в строю. И все же, несмотря на занятость, я успела один раз позагорать, один раз съездить на Финский залив искупаться и дважды прокатиться на кораблике в Петербурге во время развода мостов. Так что, можно сказать, что да - лето уже почти идеальное!
"Хирург" 18+,
ИВИ, START с 31 июля
