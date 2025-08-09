Анна Завтур: "Падала на бетонный пол десять дублей подряд!"

- Анна, в новом проекте вы сыграли нашу коллегу. Скажите, положа руку на сердце, после этого сами смогли бы работать журналистом?

- Думаю, у меня не хватило бы коммуникативного таланта.

- Почему это?

- Для меня социальная активность - порой слишком энергозатратный процесс.

- Тогда как вы строили характер вашей героини Марины? В чем ключевой конфликт персонажа?

- Ключевой конфликт Марины - выбор между профессиональными ценностями и личной жизнью. Она настоящий борец за правду и справедливость, однако любовь ставит ее перед непростым выбором. Как она поступит - смотрите сами.

- Вы сами размышляли над этической дилеммой сериала "Хирург"? Не только с точки зрения врача, но и общества и гуманизма: что важнее - помочь человеку операцией любым способом или остаться в правовом поле?

- Я считаю, что это вопрос личной ответственности каждого за своих близких. Если нет другого способа, кроме как переступить закон ради спасения жизни и это не ущемляет права другого человека. Для меня это выход.

Надеюсь, такого выбора в моей жизни не будет.

- Была ли сцена в проекте, которая далась особенно сложно? Может, с мотоцикла снова куда улетели... Как в предыдущем проекте "Высокий сезон".