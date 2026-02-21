Анна Семенович: "Счастье - это привычка. И ее можно тренировать!"

Певица родилась в первый день весны. Накануне в традиционном интервью перед днем рождения звезды мы обсудили новости из ее жизни - а их накопилось очень много!
- Аня, с наступающим вас днем рождения! Подводите итоги личного года? Что успели осуществить из намеченного?
- Благодарю за поздравления! Вы знаете, я в какой-то момент перестала подводить эти итоги. Иначе вся жизнь по расписанию получается - когда ты должен что-то успеть по списку. А я и так постоянно живу в очень плотном графике: сначала был спорт - тренировки, соревнования по расписанию, потом шоу-бизнес - и опять расписания гастролей, съемок и остального. Этот график надо мной вечно висит как дамоклов меч, это стало сильно утомлять. С прошлого года решила никакие итоги больше не подводить. Главный итог - я счастлива в данный момент жизни. Живу с любимым и любящим мужчиной. Работаю на любимой работе - пою песни, которые радуют людей, веду «Дембельский альбом» на радио, активно снимаюсь в шоу, много гастролирую. Сразу после этого интервью улетаю на гастроли в Самару… Итог таков: личный год был прекрасный. Пусть следующий мой год будет еще лучше! А я буду жить по принципу: делай что должен, и будь что будет.
- А ближайшие планы на весну?
- Ко дню рождения выпущу песню "Если станет грустно". Получился хитовый трек: классная мелодия, текст глубокий и при этом веселый. Это песня о том, чтобы люди не грустили, замечали добро - и тогда оно будет приумножаться. Ведь на что мы отправляем свою энергию, то в нашей жизни и приумножается. Клип тоже будет. Все мои клипы хорошо залетают и в интернете, и на музыкальных каналах. Это мини-фильмы непременно с позитивным финалом, так как Анна Семенович должна радовать людей позитивом. Есть и бизнес-планы - запускаю с хорошей знакомой из медицинской сферы свою линию БАДов.
С женихом, бизнесменом Денисом Шреером. Фото: Дарья Осипова
В личной жизни план простой - просто быть счастливой рядом со своим мужчиной, путешествовать. Мы уже наметили несколько поездок в этом году. Например, я подарила своему мужчине поездку на Алтай. У него был 15 января день рождения. Я долго думала, что ему подарить. Так как он никогда не был на Алтае, а я была там только проездом на гастролях, то мы весной полетим на 5 дней в Горно-Алтайск и в Манжерок, посмотреть красоты этого прекрасного края. Взяли много экскурсий!
"Сходим на романтический ужин"
- В прошлом году у вас по случаю дня рождения был большой юбилейный вечер. Как планируете отмечать в этот раз?
- До сих пор пересматриваю фото и видео с дня рождения прошлого года и радуюсь - как было много близких, любимых и родных на этом празднике! В этом году так получилось, что 28 февраля я буду на гастролях в Ростове-на-Дону. Дорога домой будет долгая: сначала на машинах 8 часов, потом на самолете. Вернусь как раз 1 марта, но уставшая, и мы с моим любимым мужчиной просто сходим на романтический ужин в уютный ресторанчик недалеко от дома. Может быть, потом соберу подружек на девичник.
- Год назад вы рассказали, что переезжаете в загородный дом. Не планируете этой весной что-то там посеять, деревьев и кустарников насадить?
- Я - городской житель, родилась и жила в Москве, последние 20 лет в центре. Восемь месяцев я продержалась в загородном доме и вернулась назад в центр города. Во-первых, далеко ездить, опять же пробки. В-вторых, там как-то скучно. Мой мужчина часто ездит по работе в командировки, и в эти дни я одна. Признаюсь, в большом загородном доме не только скучно, но и немножко страшновато ночами и вечерами! Поэтому мы пока вернулись в Москву, а когда появятся детки и больше времени станем проводить дома, тогда вернемся на природу. Сейчас много работаю, и тратить полтора часа на дорогу в город и столько же назад тяжеловато. Поэтому пока дачница из меня не получилась (смеется).
- С вашим графиком есть время на домашние дела?
- У меня есть помощница по дому, которая гладит, стирает, убирает. Времени на эти бытовые дела у меня не хватает. Но я обожаю готовить - особенно завтраки, на ужин после работы могу быстро курочку или рыбку запечь. Кстати, бытовых вопросов в загородном доме оказалось раз в пять больше, чем в городе.
- Цитирую вашу песню "Суженый": "Самый лучший мой мужчина. Если станет грустно, улыбку подарю. Если ветра подуют, нежно обниму. Если пересохнет, водицей напою. Если спотыкнется, на плечо возьму". Это про сильных женщин, которые все могут. Вы изменились рядом с Денисом, стали позволять себе быть слабее?
- В прошлом я спортсменка, поэтому довольно жесткая, целеустремленная женщина, с железным стержнем. Скажем так: строгий, но справедливый руководитель. И раньше я могла покомандовать мужчиной. А вот с Денисом такое не прокатит. Поэтому с ним я научилась быть мягче. Если хотите - то да, послушнее. Даю ему возможность решать вопросы самому - и мне это очень нравится. Убеждаюсь, что мягкая сила женщины - в ее мудрости. Она дарит своему мужчине тепло, нежность. А он в ответ отдает свою любовь, защиту, помощь. Происходит обмен энергиями. Это формула для долгих серьезных отношений, которыми я дорожу. В них любимый мужчина меняет женщину - делает более нежной, мягкой, умной, мудрой, более терпеливой и взрослой. Это зрелая осознанная любовь, которая отличается от «бурления гормонов» в юности.
- Вы проходили обучающие курсы по психологии. Что вам это дало? Как это может помочь?
- Я много лет увлекаюсь психологией. И это одно из самых полезных дел, которыми я занялась. У человека могут быть разные психологические травмы из детства, юности, и они иногда управляют нами в разные стороны, но не всегда в плохую. Может быть, кто-то недолюбленный жил среди строгих родителей, и теперь этот человек многого добивается в жизни, трудится, старается ради того, чтобы его хвалили окружающие. Кстати, такой нарциссический тип характера присущ людям в шоу-бизнесе. Но эти детские установки нам уже не нужны.
Я, например, после 35 лет поняла, что пора перестать доказывать всем, какая я хорошая, - это мешает мне жить. Надо расслабиться и жить в удовольствие. В гонке за результатом я забывала о своей жизни. Мне некогда было поехать с друзьями на дачу, не было времени на личную жизнь, на рождение детей. Были только цели и задачи, которыми я пыталась всем доказать: посмотрите, какая я хорошая. Все оттого, что у меня и мама строгая, и тренеры были строгие. И нужно было добиваться их похвалы. Поэтому был перекос в сторону карьеры. Только благодаря психологии я поняла, что, живя в гонке и боязни все время что-то упустить в работе, я лишаю себя обычной жизни. У меня был сильный перекос в сторону карьеры. Я много что еще поняла благодаря психологии, считаю, что эту науку надо преподавать с ранних лет - еще детям в школе.
- Чтобы сразу научиться быть счастливыми?
- Состояние счастья - это тоже привычка, тренировка ума, контроль над мыслями. Эту привычку можно воспитать в себе, подобно тому, как мы тренируем мышцы. Надо ловить свои мысли и "передумывать" их в позитивном ключе. Считаю, что мы, русские женщины, - самые прекрасные на планете Земля. Хочу, что все были долюбленными. Важно, что в первую очередь долюбленными самими собой - чтобы уважали себя, находили на себя время и получали от жизни удовольствие.
"Делай то, что тебе нравится"
Анна Семенович - мастер спорта международного класса. В 2000 году в паре с Романом Костомаровым они стали серебряными призерами чемпионата России. Фото: личный архив Анны Семенович
- Правила жизни Анны Семенович, которые помогают вам счастливо жить, это...
- Делай то, что тебе нравится. Это самое важное правило. Ем, работаю, сплю, читаю, иду в магазин - с удовольствием, не напрягаю себя. И худею длительное время с удовольствием. Раньше изнуряла себя диетами, срывалась - злилась на себя за это. Худела, снова набирала и не могла понять, в чем причина. Пока два года назад не пошла к врачу, сдала все анализы, и у меня обнаружили инсулинорезистентность. Из-за нее лишний вес никак не уходил. По результатам анализов врач подобрал мне отечественный препарат, который избавил от первопричины проблемы и до сих пор помогает мне сбрасывать лишний вес и - главное - поддерживать здоровье. Теперь худею с удовольствием, без усилий и довольна отражением в зеркале. Понятно, что в любой профессии есть сложные моменты для самочувствия - у меня это постоянные переезды, ранние подъемы. Но когда в очередной раз складываю чемодан, то представляю, как буду в этом прекрасном платье и туфлях завтра радовать людей и получать от этого удовольствие. Жить в удовольствие - ключевое правило.
- Говорят, что у некоторых наших звезд есть так называемые «серые кардиналы» - люди, которые дают советы, прогнозы. Среди них особенно пользуются популярностью астрологи. Так ли это? Есть такие астрологи? Как помогают они советами?
- Я верю в то, что каждый человек рождается с определенным характером, и не зря у нас есть 12 знаков зодиака. Вот я, например, Рыба - говорят, это самый духовный знак, мистический. И это так. А сейчас я обучаюсь нумерологии, потому что действительно по дате рождения можно многое сказать о человеке. Это правда работает. Конечно, я не живу по советам астролога или нумеролога. Я могу посоветоваться, в какой из дней лучше, например, делать премьеру песни. Но со всеми глобальными вопросами разбираюсь сама.
- У нас интервью ко дню рождения. Этот день - праздник не только именинницы, но и мамы - главного человека в жизни любого из нас. Мамы лучше психолога знают, что нужно ребенку. Расскажите о своей маме - ваших отношениях, чему она вас в жизни научила.
- Мама у меня замечательная женщина, и, как я уже сказала, она у меня строгая. Я до сих пор иногда ее побаиваюсь (смеется). В хорошем смысле этого слова она - главный мой критик, но и в то же время и главный человек, который меня хвалит, дарит мне надежду и поддержку. С мамой у нас хорошие близкие отношения. Конечно, стараюсь ее не расстраивать, лишний раз баловать чем-то вкусным, одеждой, поездками. Часто говорю, как я ее люблю, потому что мама действительно посвятила нам, детям, жизнь. Когда я родилась, мама ушла с работы, потому что у меня был ревматоидный артрит. И мамуля посвятила свою жизнь мне и моему младшему брату Кирюхе. Вот, наверное, поэтому и получились такие хорошие дети. А папа много работал, чтобы мы ни в чем не нуждались.
У нас была воскресная традиция - мама пекла пироги, а папа занимался нами. Мы с ним летом играли в футбол, зимой ходили на лыжах. По выходным всей семьей часто ходили на Поклонную гору, в парк Горького, на аттракционы, в театры, кино. Вечером в воскресенье обязательно собирались за семейным ужином - обсуждали, у кого что случилось за эту неделю, был «разбор полетов» и постановка целей на следующую неделю, обсуждение, кто и что хотел бы исправить в своей жизни. Это были отличные вечера и времена - самое настоящее воспитание семейных ценностей...