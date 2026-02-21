Анна Семенович: "Счастье - это привычка. И ее можно тренировать!"

В личной жизни план простой - просто быть счастливой рядом со своим мужчиной, путешествовать. Мы уже наметили несколько поездок в этом году. Например, я подарила своему мужчине поездку на Алтай. У него был 15 января день рождения. Я долго думала, что ему подарить. Так как он никогда не был на Алтае, а я была там только проездом на гастролях, то мы весной полетим на 5 дней в Горно-Алтайск и в Манжерок, посмотреть красоты этого прекрасного края. Взяли много экскурсий!

"Сходим на романтический ужин"

- В прошлом году у вас по случаю дня рождения был большой юбилейный вечер. Как планируете отмечать в этот раз?

- До сих пор пересматриваю фото и видео с дня рождения прошлого года и радуюсь - как было много близких, любимых и родных на этом празднике! В этом году так получилось, что 28 февраля я буду на гастролях в Ростове-на-Дону. Дорога домой будет долгая: сначала на машинах 8 часов, потом на самолете. Вернусь как раз 1 марта, но уставшая, и мы с моим любимым мужчиной просто сходим на романтический ужин в уютный ресторанчик недалеко от дома. Может быть, потом соберу подружек на девичник.

- Год назад вы рассказали, что переезжаете в загородный дом. Не планируете этой весной что-то там посеять, деревьев и кустарников насадить?

- Я - городской житель, родилась и жила в Москве, последние 20 лет в центре. Восемь месяцев я продержалась в загородном доме и вернулась назад в центр города. Во-первых, далеко ездить, опять же пробки. В-вторых, там как-то скучно. Мой мужчина часто ездит по работе в командировки, и в эти дни я одна. Признаюсь, в большом загородном доме не только скучно, но и немножко страшновато ночами и вечерами! Поэтому мы пока вернулись в Москву, а когда появятся детки и больше времени станем проводить дома, тогда вернемся на природу. Сейчас много работаю, и тратить полтора часа на дорогу в город и столько же назад тяжеловато. Поэтому пока дачница из меня не получилась (смеется).

- С вашим графиком есть время на домашние дела?

- У меня есть помощница по дому, которая гладит, стирает, убирает. Времени на эти бытовые дела у меня не хватает. Но я обожаю готовить - особенно завтраки, на ужин после работы могу быстро курочку или рыбку запечь. Кстати, бытовых вопросов в загородном доме оказалось раз в пять больше, чем в городе.

- Цитирую вашу песню "Суженый": "Самый лучший мой мужчина. Если станет грустно, улыбку подарю. Если ветра подуют, нежно обниму. Если пересохнет, водицей напою. Если спотыкнется, на плечо возьму". Это про сильных женщин, которые все могут. Вы изменились рядом с Денисом, стали позволять себе быть слабее?

- В прошлом я спортсменка, поэтому довольно жесткая, целеустремленная женщина, с железным стержнем. Скажем так: строгий, но справедливый руководитель. И раньше я могла покомандовать мужчиной. А вот с Денисом такое не прокатит. Поэтому с ним я научилась быть мягче. Если хотите - то да, послушнее. Даю ему возможность решать вопросы самому - и мне это очень нравится. Убеждаюсь, что мягкая сила женщины - в ее мудрости. Она дарит своему мужчине тепло, нежность. А он в ответ отдает свою любовь, защиту, помощь. Происходит обмен энергиями. Это формула для долгих серьезных отношений, которыми я дорожу. В них любимый мужчина меняет женщину - делает более нежной, мягкой, умной, мудрой, более терпеливой и взрослой. Это зрелая осознанная любовь, которая отличается от «бурления гормонов» в юности.

- Вы проходили обучающие курсы по психологии. Что вам это дало? Как это может помочь?

- Я много лет увлекаюсь психологией. И это одно из самых полезных дел, которыми я занялась. У человека могут быть разные психологические травмы из детства, юности, и они иногда управляют нами в разные стороны, но не всегда в плохую. Может быть, кто-то недолюбленный жил среди строгих родителей, и теперь этот человек многого добивается в жизни, трудится, старается ради того, чтобы его хвалили окружающие. Кстати, такой нарциссический тип характера присущ людям в шоу-бизнесе. Но эти детские установки нам уже не нужны.

Я, например, после 35 лет поняла, что пора перестать доказывать всем, какая я хорошая, - это мешает мне жить. Надо расслабиться и жить в удовольствие. В гонке за результатом я забывала о своей жизни. Мне некогда было поехать с друзьями на дачу, не было времени на личную жизнь, на рождение детей. Были только цели и задачи, которыми я пыталась всем доказать: посмотрите, какая я хорошая. Все оттого, что у меня и мама строгая, и тренеры были строгие. И нужно было добиваться их похвалы. Поэтому был перекос в сторону карьеры. Только благодаря психологии я поняла, что, живя в гонке и боязни все время что-то упустить в работе, я лишаю себя обычной жизни. У меня был сильный перекос в сторону карьеры. Я много что еще поняла благодаря психологии, считаю, что эту науку надо преподавать с ранних лет - еще детям в школе.

- Чтобы сразу научиться быть счастливыми?

- Состояние счастья - это тоже привычка, тренировка ума, контроль над мыслями. Эту привычку можно воспитать в себе, подобно тому, как мы тренируем мышцы. Надо ловить свои мысли и "передумывать" их в позитивном ключе. Считаю, что мы, русские женщины, - самые прекрасные на планете Земля. Хочу, что все были долюбленными. Важно, что в первую очередь долюбленными самими собой - чтобы уважали себя, находили на себя время и получали от жизни удовольствие.

"Делай то, что тебе нравится"