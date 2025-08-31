Анна Седокова о съемках в шоу 'Прятки': "Нам пришлось бороться с холодом"

С 31 августа на канале СТС стартует реалити-шоу "Прятки". По правилам игры шесть звездных участников ищут себе уголок внутри некой устрашающей локации.
Чем интересно реалити-шоу "Прятки" на канале СТС
В этом сезоне артисты могли спрятаться в "отеле-призраке" в Бангкоке, на металлургическом заводе в ЮАР, в заброшенной крепости в Омане, в тюрьме в Старой Руссе, в особняке на Фонтанке и других таинственных местах. И в задачи ведущего Дмитрия Журавлева входило найти всех участников за час до заката, пока не стало совсем темно.
Первую серию звезды посмотрели еще на закрытой премьере программы в ресторане Ketch Up. Гостьей презентации нового реалити стала и певица Анна Седокова.
Какой образ выбрала Анна Седокова для премьеры проекта
Изрядно похудевшая артистка выбрала самые опасные сочетания в своем образе. Стилисты советуют избегать изображений красных цветов на черном фоне. Но Анны это правило не коснулось.
И в своем платье она выглядела очень свежо! Возможно, благодаря стройной фигуре, быть может, свежести образу придали и листики на цветах.
Анна Седокова c ведущим Дмитрием Журавлевым, сыном Гектором и четвероногим питомцем. Фото: телеканал СТС
Анна Седокова: "Я переживала, что заболею"
Анна Седокова поделилась своим опытом участия в реалити-шоу "Прятки". По словам певицы, изначально ее успокаивали, говорили, что всего лишь придется сидеть на одном месте, не шевелясь.
"Но на деле все время страшно, каждый раз слышишь шорохи и переживаешь, идет ли Дима (ведущий Дмитрий Журавлев. — Прим. ред.)", — призналась певица.
— А какие у вас еще есть фобии? — поинтересовались представители прессы у Анны.
— Нам пришлось бороться скорее с холодом. Мы придумали очень крутую прятку. И нужно было провести достаточное время на холоде.
Я переживала, что заболею, но на самом деле все закончилось хорошо.
Это очень интересный проект. И всем зрителям рекомендую смотреть его.
Смотрите реалити-шоу "Прятки" с 31 августа, каждое воскресенье в 17:00 на телеканале СТС.