Анна Седокова о съемках в шоу 'Прятки': "Нам пришлось бороться с холодом"

С 31 августа на канале СТС стартует реалити-шоу "Прятки". По правилам игры шесть звездных участников ищут себе уголок внутри некой устрашающей локации.

Чем интересно реалити-шоу "Прятки" на канале СТС

В этом сезоне артисты могли спрятаться в "отеле-призраке" в Бангкоке, на металлургическом заводе в ЮАР, в заброшенной крепости в Омане, в тюрьме в Старой Руссе, в особняке на Фонтанке и других таинственных местах. И в задачи ведущего Дмитрия Журавлева входило найти всех участников за час до заката, пока не стало совсем темно.

Первую серию звезды посмотрели еще на закрытой премьере программы в ресторане Ketch Up. Гостьей презентации нового реалити стала и певица Анна Седокова.

Какой образ выбрала Анна Седокова для премьеры проекта

Изрядно похудевшая артистка выбрала самые опасные сочетания в своем образе. Стилисты советуют избегать изображений красных цветов на черном фоне. Но Анны это правило не коснулось.

И в своем платье она выглядела очень свежо! Возможно, благодаря стройной фигуре, быть может, свежести образу придали и листики на цветах.