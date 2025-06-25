Анна Ковальчук: "Всегда стараюсь опираться на свою интуицию"

В Санкт-Петербурге снимают уже 25-й сезон популярного детективного сериала «Тайны следствия». Проект телеканала «Россия» четверть века удерживает зрителей историями о буднях сотрудников Следственного комитета во главе с блистательной Марией Швецовой.
Первая серия проекта вышла 1 сентября 2000 года и все эти годы главную героиню играет петербургская актриса, а теперь еще и преподаватель актерского мастерства Анна Ковальчук. Эпизоды юбилейного сезона выйдут в эфир по традиции в конце года, а пока мы поговорили с артисткой о логике и точных науках, предназначении женщины и выборе жизненного пути ребенком.
«Без уроков не обойтись»
Актриса Анна Ковальчук. Фото: канал "Россия 1"
- Анна, вы неоднократно рассказывали, что в детстве любили точные науки и даже собирались поступать в Политехнический институт, но в итоге все же выбрали профессию актрисы. Как думаете, может, успех в детективном сериале связан как раз с вашим математическим складом ума?
- Возможно. Никогда не думала об этом с такой стороны. Скорее, секрет успеха сериала в другом. Я сейчас своих студентов учу (Анна преподает в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения - Ред.) и вывожу с ними формулу успеха, долголетия сериала.
Я пока не могу ее обозначить, но она есть. Во главе стоит причинно-следственная связь, каждая причина имеет следствие и наоборот. Все, что мы имеем, все, что мы получаем, - это то, что мы хотим.
Знаете, это такие тонкие структуры, которые сейчас очень сильно проявляются. Вообще сейчас мир интересно так разворачивается. Заметили, что материальное отходит на второй план? Уходят какие-то бренды, мы стали меньше обращать на них внимание.
И в связи с этим освобождается место для духовных ценностей. Поэтому если у тебя есть эти ценности, если ты хороший человек, то можешь получить то, чего хочешь.
Конечно, без уроков не обойтись, но они тоже связаны с еще большим ростом. Значит, ты еще больше можешь вынести, не по силам не дает Господь.
- То есть вы верите в то, что, если ты действительно чего-то очень хочешь, что вся Вселенная сделает все, чтобы ты этого достиг?
- Да, я верю в это, но еще больше я верю в следующий шаг: когда ты ломишься в закрытые двери, а они тебе не открываются- значит, Господь знает, что для тебя это не благо. Надо идти дальше. Надо искать какую-то другую дверь.
А самое главное - нужно быть в принятии. Ведь это основная тема Библии - быть в принятии, принимать уроки, которые посылает тебе Господь. Тогда и откроется другая дверь - более ценная для тебя.
- А расскажите, пожалуйста, о своей героине - следователе Марии Швецовой. Правда ли, что когда-то вы специально завысили свой возраст, так как съемочная группа искала исполнительницу главной роли за 30 лет, а вам было чуть за 20?
- Да, я вообще малышкой была, только закончила институт, 21 год. А по сценарию у Швецовой уже сын был. Если помните, дочь Злата (эту роль играла настоящая дочь актрисы Злата Ковальчук - Ред.) была не первым ребенком Марии Сергеевны.
- Изменилось ли что-то в Швецовой в 25-м сезоне? Выглядите вы прекрасно, даже лучше, чем в первых сезонах, кажется. Но женщинам ведь обычно хочется как-то поменять имидж…
- Конечно! У Марии Сергеевны с 8-й серии 25-го сезона будет каре! Я решилась на этот шаг и это для меня очень важно. Такая прическа последний раз была у меня в детском саду, ходить с такими короткими волосами непривычно.
Но, как сказала мне моя парикмахер, «Если тебя любят за внешность или за волосы, разве это по-настоящему?»
- А полный образ следовательницы ведь не претерпел то кардинальных изменений?
В новом сезоне "Тайн следствия" 16+ Марию Швецову (Анна Ковальчук) ждут новые интересные дела. Фото: канал "Россия 1"
- Швецовой приходится соблюдать дресс-код, потому что она женщина очень строгая, очень деловая. Ей нужен комфортный костюм, но в то же время ей нужно быть отражением женственности, какой-то нежности для своих коллег. Это и моя история.
Когда я иду на какую-то встречу и понимаю, что там будет много мужчин, которые влияют на мою судьбу или на принятие решений, я надеваю платье. Мы не так часто можем себе позволить платье.
И погода в Петербурге не позволяет, и Мария Сергеевна не может по трупам бегать в юбочках, но тем не менее мы стараемся сделать ее женственной.
«В каждом стараюсь видеть своего»
- Мария Сергеевна - человек-логика, а вы иногда полагаетесь на женскую интуицию?
- Обязательно! Веришь или не веришь, а интуиция существует. Вот, например, как вирус гриппа - можешь верить в него или нет, и я ведь его никогда не видела, а он существует! Так же и с интуицией.
Я всегда ей доверяю. Иногда бывают ситуации выбора, когда я решаю, идти ли на премьеру фильма, например.
Это не принесет тебе ни блага, ни разочарования. Но тем не менее, я не пойду, если почувствую что-то такое. Всегда стараюсь опираться на интуицию.
- Как-то вы говорили, что тяжело воспринимаете новых людей в команде. К 25-сезону вся съемочная группа стала родной?
- Ну не все же люди идут вместе от первого сезона к 25-му. Кто-то уходит, кто-то остается. Другое дело, что я стараюсь в каждом человеке видеть своего. С возрастом пришло осознание, что мы все связаны.
Если ты делаешь кому-то плохо, какому-то человеку, даже незнакомому, это ты делаешь плохо себе, это к тебе обязательно вернется. Какой-то болячкой, например, вылезет, а ты и не поймешь, откуда это.
- Ваши поклонники делятся на два лагеря. Для одних вы навсегда Мария Швецова, для других - Маргарита из сериала Владимира Бортко. А смотрели ли вы нового Мастера и Маргариту? Как вам Юлия Снигирь в «вашей» роли?
- Мне фильм Михаила Локшина очень понравился! И Юлия Снигирь в роли Маргариты прекрасна.
Вообще, мне кажется, Маргарита живет в каждой женщине. Вот я смотрю на вас - поставь вас в те условия и все, вы настоящая Маргарита - и ведьма, и женщина! Поэтому мне правда очень нравится, когда другие актрисы эту роль играют.
- А как вы относитесь к современному тренду на ремейки и экранизации классики - от Евгения Онегина до Чебурашки? Почему все вокруг одних и тех же героев и сюжетов крутятся? Кризис идей?
- Я бы не назвала это кризисом. Не могу сказать, что я сильно этому рада, но я без осуждения. Думаю, что это попытка опереться на то, что было всегда нашим основанием.
Это замечательное и любимое, но это прошлое. А когда мы поворачиваемся лицом к прошлому, то оказываемся спиной к будущему…
«Тайм-менеджментом овладела в школе»
Дочь Злата очень похожа на маму, но по ее стопам в профессии не пошла. Фото: личный архив Анны Ковальчук
- Тина Канделаки как-то говорила, что, если журналистка ей задает вопрос «Как вы успеваете и работать, и быть матерью?», то это значит, что у нее нет детей. У меня есть дети, но все равно хочу спросить: у вас что, в сутках 25 часов?
- Вернемся к началу нашего разговора - я собиралась поступать в Политех. Секрет в том, что со школьных лет я делала себе режим дня и четко его придерживалась. Тот самый пресловутый тайм-менеджмент, о котором все говорят, - я им овладела еще в школе.
Я регулярно составляю колесо баланса, расставляю приоритетные для себя сферы и все отслеживаю. Если вдруг какая-то часть колеса начинает проседать, значит, туда требуется больше внимания.
Таким образом я успеваю быть и женой, и мамой, и востребованной в профессии.
- Когда мы с вами общались в прошлый раз, ваша дочь Злата получила диплом юриста. Сейчас ей уже 24 года. Все-таки не пошла в актрисы, хоть и играла вашу дочь в «Тайнах следствия»?
- Злата долго искала себя, хотела найти дело по душе. И вот сейчас у нее свой бизнес, я очень за нее рада. Она выпускает полезные и удобные каши, кормит нас на съемках. Я беру у нее красивые коробочки - каши протеиновые, гречневые и прочие. Залил кипятком - и сытно, и полезно. Умничка!
- А Добрыня (сыну актрисы 15 лет - Ред.) по-прежнему баскетболом интересуется?
- Нет-нет, интересы уже поменялись. Этим он пошел в меня - то одно пробует, то другое. Сейчас он занимается боксом, а еще очень долго учится.
В современных школах очень большой объем знаний, и мне хочется, чтобы у него было детство, поэтому я его не напрягаю даже с репетиторами. Хочу, чтобы у него была настоящая тяга и любовь к знаниям. Поэтому заставлять его чем-то заниматься не хочу.