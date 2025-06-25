Анна Ковальчук: "Всегда стараюсь опираться на свою интуицию"

- Анна, вы неоднократно рассказывали, что в детстве любили точные науки и даже собирались поступать в Политехнический институт, но в итоге все же выбрали профессию актрисы. Как думаете, может, успех в детективном сериале связан как раз с вашим математическим складом ума?

- Возможно. Никогда не думала об этом с такой стороны. Скорее, секрет успеха сериала в другом. Я сейчас своих студентов учу (Анна преподает в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения - Ред.) и вывожу с ними формулу успеха, долголетия сериала.

Я пока не могу ее обозначить, но она есть. Во главе стоит причинно-следственная связь, каждая причина имеет следствие и наоборот. Все, что мы имеем, все, что мы получаем, - это то, что мы хотим.

Знаете, это такие тонкие структуры, которые сейчас очень сильно проявляются. Вообще сейчас мир интересно так разворачивается. Заметили, что материальное отходит на второй план? Уходят какие-то бренды, мы стали меньше обращать на них внимание.

И в связи с этим освобождается место для духовных ценностей. Поэтому если у тебя есть эти ценности, если ты хороший человек, то можешь получить то, чего хочешь.

Конечно, без уроков не обойтись, но они тоже связаны с еще большим ростом. Значит, ты еще больше можешь вынести, не по силам не дает Господь.

- То есть вы верите в то, что, если ты действительно чего-то очень хочешь, что вся Вселенная сделает все, чтобы ты этого достиг?

- Да, я верю в это, но еще больше я верю в следующий шаг: когда ты ломишься в закрытые двери, а они тебе не открываются- значит, Господь знает, что для тебя это не благо. Надо идти дальше. Надо искать какую-то другую дверь.

А самое главное - нужно быть в принятии. Ведь это основная тема Библии - быть в принятии, принимать уроки, которые посылает тебе Господь. Тогда и откроется другая дверь - более ценная для тебя.

- А расскажите, пожалуйста, о своей героине - следователе Марии Швецовой. Правда ли, что когда-то вы специально завысили свой возраст, так как съемочная группа искала исполнительницу главной роли за 30 лет, а вам было чуть за 20?

- Да, я вообще малышкой была, только закончила институт, 21 год. А по сценарию у Швецовой уже сын был. Если помните, дочь Злата (эту роль играла настоящая дочь актрисы Злата Ковальчук - Ред.) была не первым ребенком Марии Сергеевны.

- Изменилось ли что-то в Швецовой в 25-м сезоне? Выглядите вы прекрасно, даже лучше, чем в первых сезонах, кажется. Но женщинам ведь обычно хочется как-то поменять имидж…

- Конечно! У Марии Сергеевны с 8-й серии 25-го сезона будет каре! Я решилась на этот шаг и это для меня очень важно. Такая прическа последний раз была у меня в детском саду, ходить с такими короткими волосами непривычно.

Но, как сказала мне моя парикмахер, «Если тебя любят за внешность или за волосы, разве это по-настоящему?»

- А полный образ следовательницы ведь не претерпел то кардинальных изменений?