Анна Хилькевич о детях: "Уже на третий день начинает дергаться глаз"

Актриса Анна Хилькевич призналась, что у нее был тяжелый период в отношениях с мужем — Артуром Мартиросяном. Однако пара решила не прибегать к помощи психолога, а обойтись собственными силами. Об этом артистка рассказала журналистам на Celebrity party, посвященной 27-летию издания Woman.ru.

На мероприятии Анна произвела фурор. Она появилась перед публикой вместе с капельницей на колесиках. К стойке были привязаны многочисленные пакетики, напоминающие донорскую кровь, но, по всей видимости, голубую, аристократическую. Ведь жидкости были голубого, розового и желтого цветов.

Вероятно, капельницы символизировали то, что Анне как маме трех детей постоянно необходима энергия. А еще невольно возникали ассоциации с омолаживающими процедурами.

Журналисты поговорили с Анной о балансе между семьей и карьерой, трудностях многодетной матери и протесте против эйджизма.

Анна Хилькевич: "Мне приходится быть строгой мамой"

— Анна, сегодня мы все собрались в красивом месте. Но в некоторые клубы уже не пускают женщин после 25 лет…

— Я против эйджизма. Считаю, что молодость — это то, с чем мы живем. Это наши действия, мысли, смелые поступки, легкое отношение к жизни.

Когда ты живешь ярко, то реально ощущаешь себя моложе.

— Вы многодетная мама. А есть ли в вашей семье какие-то особые правила, которых вы придерживаетесь?

— В каждой семье свои правила. Мне приходится быть строгой мамой. А папа у нас любит наших девочек. И нужно найти баланс между любовью и соблюдением границ, которые также важны.

Быть многодетной мамой — это очень сложно, потому что времени вообще нет. А важно находить его для себя.

Я иногда провожу время с детьми без нянь, без бабушек, и уже на третий день начинает дергаться глаз. Я очень уставшая. Поэтому важно максимально прибегать к помощи окружающих и не отказываться от нее.