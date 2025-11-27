Анна Хилькевич о детях: "Уже на третий день начинает дергаться глаз"

Актриса Анна Хилькевич призналась, что у нее был тяжелый период в отношениях с мужем — Артуром Мартиросяном. Однако пара решила не прибегать к помощи психолога, а обойтись собственными силами. Об этом артистка рассказала журналистам на Celebrity party, посвященной 27-летию издания Woman.ru.
На мероприятии Анна произвела фурор. Она появилась перед публикой вместе с капельницей на колесиках. К стойке были привязаны многочисленные пакетики, напоминающие донорскую кровь, но, по всей видимости, голубую, аристократическую. Ведь жидкости были голубого, розового и желтого цветов.
Вероятно, капельницы символизировали то, что Анне как маме трех детей постоянно необходима энергия. А еще невольно возникали ассоциации с омолаживающими процедурами.
Журналисты поговорили с Анной о балансе между семьей и карьерой, трудностях многодетной матери и протесте против эйджизма.
Анна Хилькевич: "Мне приходится быть строгой мамой"
— Анна, сегодня мы все собрались в красивом месте. Но в некоторые клубы уже не пускают женщин после 25 лет…
— Я против эйджизма. Считаю, что молодость — это то, с чем мы живем. Это наши действия, мысли, смелые поступки, легкое отношение к жизни.
Когда ты живешь ярко, то реально ощущаешь себя моложе.
— Вы многодетная мама. А есть ли в вашей семье какие-то особые правила, которых вы придерживаетесь?
— В каждой семье свои правила. Мне приходится быть строгой мамой. А папа у нас любит наших девочек. И нужно найти баланс между любовью и соблюдением границ, которые также важны.
Быть многодетной мамой — это очень сложно, потому что времени вообще нет. А важно находить его для себя.
Я иногда провожу время с детьми без нянь, без бабушек, и уже на третий день начинает дергаться глаз. Я очень уставшая. Поэтому важно максимально прибегать к помощи окружающих и не отказываться от нее.
Анна Хилькевич: "Пока, наверное, не буду делать операции"
— Недавно в соцсетях вы показали свою фигуру без прикрас. Как решились на это?
— Вы знаете, я показала свою фигуру, свои недостатки. Почему я это сделала? Потому что ничего не боюсь и принимаю себя такой, какая есть. У нас у всех есть свои несовершенства. И это нормально. Мы не куклы, а живые люди.
Почему эти стандарты навязываются нам? Почему мы всегда должны быть юными и идеальными? Красота — она в душе.
— А уже не думали о пластических операциях?
— Пока, наверное, не буду делать операции. Но если мне это ударит в голову, то я не отказываюсь.
— Последнее время многие звездные пары разводятся. А на чем держится ваша семья?
— Сейчас действительно покатилась крупная волна разводов среди всех наших друзей. Но мы в среднем возрасте и поняли, что это может обернуться сильной болью. Поэтому надо создавать что-то такое, что могло бы укрепить отношения.
Люди разводятся, потому что не могут найти общий язык, им не хватает взаимопонимания, а это основа общения.
— А к семейному психологу вы когда-нибудь обращались?
— У нас был сложный период. Но мы не смогли подобрать того психолога, который бы все решил за нас. Хотя семейная терапия, наверное, кому-то нужна.
