Анна Асти: «На ночь теперь не ем. Это вредит голосовым связкам!»

Ее хиты который год бьют рекорды по прослушиваниям. Их знают наизусть женщины (да и мужчины тоже) всех возрастов. Мы обсудили с Анной Асти секреты ее успеха, а также новую высоту, которую она намерена взять в июне, - новые стадионные шоу.
- Как бы вы продолжили сегодня фразу: для полного счастья мне не хватает…
- ...времени! Чтобы в сутках было не 24 часа, а побольше. Я просто не успеваю следить, как оно пролетает, - не заметила, как пронеслась зима, заканчивается весна, скоро лето и стадион на носу. Так долго тянулось время в детстве и так молниеносно оно течет теперь! Да, хочется, чтобы времени было побольше. Но есть как есть.
- Стадионные концертные шоу 14 июня в Москве и 21 июня в Питере и правда на носу. Билеты продаются активно. Будет новый рекорд по числу зрителей? В чем плюсы таких огромных площадок и насколько сложно или, наоборот, удобно работать там вживую?
- Да, это будет рекорд: 60 тысяч зрителей на двух площадках. Шоу такого масштаба - это большое достижение для артиста. Это мой первый раз с таким большим концертом, но я уверена в своей команде профессионалов. Все на стадионные концерты привозят организаторы (компания сопродюсера и моя команда) - все оборудование, включая звук, свет, декорации и т. д. Поэтому у нас все будет на высшем уровне.
«У всех случается зажор»
Фото: личный архив Анны Асти
- На днях вы отбирали танцоров для стадионных шоу, и многие отметили, что вы заметно похудели. Главный женский вопрос весной: как? Поделитесь рабочими секретами.
- Что для меня важно? Обязательно завтракать - после этого полдня нет чувства голода. Сейчас стараюсь часто не есть, не объедаться, и у меня пока - тьфу-тьфу-тьфу! - получается. В рационе много овощей, но и котлетки с пюрешкой никто не отменял, просто порции стали меньше. Я не ем на ночь. Вот такое нововведение в моей жизни из-за того, что еда на ночь вредит еще и голосовым связкам. Не стесняюсь, что иногда на меня нападает зажор. Поэтому и вы, девочки, не переживайте! У всех он случается, иногда хочется наесться пельменей, закусить это жареной картошкой и, как я, выпить несколько бутылок лимонада... Но часто прилетаешь в новый город уставшая, приезжаешь в отель и уже нет сил и желания заказывать и ждать еду, так как просто хочешь спать. Поэтому рабочие нагрузки тоже помогают в этом деле. Больше работайте, девочки.
- Рядом с вами на кастинге танцоров помимо режиссера и хореографа шоу был ваш директор и муж Стас. Когда муж и жена работают вместе, то часто переносят рабочие споры и эмоции на личные отношения. Как с этим у вас?
- Совмещать рабочие и семейные отношения - это непростая история. И так же, как все люди в подобной ситуации, мы можем и ругаться, и выяснять отношения, и спорить из-за рабочих вопросов. Но главное - не терять контроль над ситуацией и понимать, что все это делается для общего блага, мы - крутая команда, и у нас многое получается именно вместе. Да, и у нас случаются разногласия, но мы выбрали одну позицию - не сдаваться и быть сильной командой.
- Вы часто вместе и на гастролях. Этой весной в соцсети появилось ваше трогательное фото с мужем: вы с ним в Вологде с белыми голубями в руках. Гуляли перед концертом?
В Вологде на экскурсии с мужем Стасом и командой. Фото: личный архив Анны Асти
- Да, в день приезда у нас была интересная экскурсия по Вологде. Нам захотели сделать сюрприз и привезли голубей для всей команды. Поэтому мы их запускали в небо не только вдвоем со Стасом, а все вместе. И таким образом запускали в небо свои мечты. Это был красивый и трогательный момент. Я впервые в жизни держала в руках голубя, это был очень запоминающийся сюрприз. Я всегда рада, когда мы приезжаем на гастроли и есть возможность провести выходной перед концертом на экскурсии. Мне нравятся города с культурным наследием, старинные дома, усадьбы. В последнее время я езжу в такие небольшие путешествия. Недавно была по приглашению Виктории Шеляговой (светская персона, инвестор, возрождает русские ремесла. - Ред.) в старинном селе Холуй (село в Ивановской области основано в 1546 году, прославилось иконописцами и художниками, центр лаковой миниатюры, здесь находится художественная фабрика лаковой миниатюры. В селе живет более 300 художников. - Авт.). Провела три дня в этом прекрасном месте и осталась в полном восторге. Жила в деревянном деревенском домике, утром просыпалась под пение птичек. Так тихо, так спокойно. Красота...
- На носу еще и майские праздники, и надо успеть хотя бы один раз пожарить шашлыки. Поделитесь рецептом фирменного маринада для мяса! Помню, как вы пару лет назад рассказывали нам, что обожаете готовить. Осталось время на это увлечение?
- Времени готовить самой почти не остается. Но стараюсь хотя бы иногда не отказывать себе в таком удовольствии, а теперь и роскошестве (из-за нехватки времени), потому что мне и правда безумно нравится готовить. Это такой особый вид медитации для меня. Я наслаждаюсь процессом. Как только появляется свободное время - сразу к плите. Вот куличи на днях пекла, не смогла себе отказать в такой радости. Вообще обожаю работу с тестом. А сегодня вечером как раз будем делать дома шашлыки - говядина, каре ягненка. Лучший маринад для них - это помидоры (но только узбекские, с зелеными косточками), петрушка, соль, перец и лук. Нужно очень-очень много этого всего для маринада (на 2 часа) - и больше ничего!
«Все песни в этот альбом выбрала сама»
- Вы пишете новый альбом...
- Уже записала.
- Что сейчас модно в индустрии? Чем руководствуетесь, формируя альбом?
- Руководствуюсь всегда сердцем - выбираю то, что мне и самой приятно слушать. Этот альбом будет отличаться от предыдущих, но зато мне не станут писать о том, что все песни у меня одинаковые. При этом не хочу подводить своего слушателя и кардинально менять стиль. Соблюдать свой стиль - необходимая черта в творчестве артиста. Мои песни, как бы они ни были похожи одна на другую - как пишут отдельные диванные критики, слушают миллионы. Главное, что они классные. Все мои песни должны быть мелодичными, иметь смысл, а не состоять из набора слов и музыки. В них должна быть душа. Когда слушаю песню, то с первых нот понимаю - моя или нет. К примеру, одну из песен я подобрала случайно. Мне прислали ее еще 7 октября прошлого года, и сначала я не обратила на нее должного внимания, потому что в списке из 4 песен она была лишь одной из них. Я была на гастролях, в движухе, а я не могу выбирать и принимать решения, когда сильно устаю. Так и пропустила эту песню. А когда была в отпуске, то решила переслушать. Это была сырая «демка» (демонстрационная версия, набросок песни. - Ред.), совершенно не сбалансированная по звуку - голос громче, музыка намного тише. Но тут я поняла, что надо послушать ее еще раз. И еще раз. Так переслушивала час! Замучила всех вокруг, потому что мне надо было слышать ее громко. В итоге вы ее услышите, эта песня называется «Высшие силы». Мы из нее сделали конфетку - когда я ее записывала, у меня слезы наворачивались.
Все песни в этот альбом я выбирала сама. Для меня это стало важным, захотелось добавить в свои характеристики такой аспект. Я быстро принимаю решения и не жду чьего-то одобрения. Работа в команде вырабатывает такую привычку, что ты не можешь быстро что-то решить, не посоветовавшись. Конечно же, мы продолжаем по каким-то вопросам советоваться, и это классно. Но иногда эта зависимость при принятии решений переходит на жизнь в целом и начинает мешать.
- Ваша команда подводила итоги по прослушиваниям хитов? Какие песни у вас самые-самые рекордсмены?
- Сережа, помоги со статистикой песен, пожалуйста... Это Сергей Красненко, генеральный директор нашего лейбла «Феникс Мьюзик» (Анна обращается за цифрами к коллеге. - Авт.). Так: у альбома «Феникс» diamond-статус - он 34 раза платиновый, у альбома «Царица» - 21 платина (платиновый статус альбому присваивается, когда количество проданных копий достигает 1 млн - Авт.). Самый популярный трек - «По барам», у него было 26 платин. У сингла «Царица» - 25 платин, «Верю в тебя» - 14, «Топит» - 10.
- Недавно вышла ваша дуэтная песня с Игорем Крутым «Я хочу быть». Это творческий союз или и дружеский тоже?
У Анны с композитором Игорем Крутым творческий и дружеский союз. Фото: личный архив Анны Асти
- И дружеский тоже. У меня бесконечная любовь к Игорю Яковлевичу. Я его любила всю жизнь, и эти эмоции усилились, когда увидела его в первый раз вживую. Знаете, так бывает - видишь человека и трепет волшебный испытываешь. Вы можете пересекаться несколько раз, но еще не познакомиться, а уже что-то внутри так радуется. Когда мы познакомились, то выяснили, что это была взаимная история. Как я всегда говорю: ниточка натягивается с двух сторон. И мы сохраняем теплые, дружеские отношения, он все время мамочке моей привет передает. Это очень мило, и я очень-очень его люблю.
- Вместе с популярностью традиционно растет не только число друзей, но и снежный ком сплетен, клеветы и т. д. Как вы научились не принимать все близко к сердцу? Или не научились?
- Нет нормального человека, кто не переживает из-за клеветы, сплетен. Невозможно не переживать! А я еще и достаточно эмоциональный человек. Но надеюсь, что научилась и учусь не реагировать на подобное внутри себя. Как справляюсь? Шлю к черту! Потому что невозможно застраховаться от этого. Действительно, чем больше популярности, тем больше грязи придумывают, тем больше пытаются уколоть, надеясь на то, что это сломает, выбьет из колеи. Пока только просто выбивало из колеи... Но уверена, что я достаточно - и даже очень! - сильная личность, которой вряд ли что-то помешает добиваться своих целей.