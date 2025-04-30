Анна Асти: «На ночь теперь не ем. Это вредит голосовым связкам!»

- Да, в день приезда у нас была интересная экскурсия по Вологде. Нам захотели сделать сюрприз и привезли голубей для всей команды. Поэтому мы их запускали в небо не только вдвоем со Стасом, а все вместе. И таким образом запускали в небо свои мечты. Это был красивый и трогательный момент. Я впервые в жизни держала в руках голубя, это был очень запоминающийся сюрприз. Я всегда рада, когда мы приезжаем на гастроли и есть возможность провести выходной перед концертом на экскурсии. Мне нравятся города с культурным наследием, старинные дома, усадьбы. В последнее время я езжу в такие небольшие путешествия. Недавно была по приглашению Виктории Шеляговой (светская персона, инвестор, возрождает русские ремесла. - Ред.) в старинном селе Холуй (село в Ивановской области основано в 1546 году, прославилось иконописцами и художниками, центр лаковой миниатюры, здесь находится художественная фабрика лаковой миниатюры. В селе живет более 300 художников. - Авт.). Провела три дня в этом прекрасном месте и осталась в полном восторге. Жила в деревянном деревенском домике, утром просыпалась под пение птичек. Так тихо, так спокойно. Красота...

- На носу еще и майские праздники, и надо успеть хотя бы один раз пожарить шашлыки. Поделитесь рецептом фирменного маринада для мяса! Помню, как вы пару лет назад рассказывали нам, что обожаете готовить. Осталось время на это увлечение?

- Времени готовить самой почти не остается. Но стараюсь хотя бы иногда не отказывать себе в таком удовольствии, а теперь и роскошестве (из-за нехватки времени), потому что мне и правда безумно нравится готовить. Это такой особый вид медитации для меня. Я наслаждаюсь процессом. Как только появляется свободное время - сразу к плите. Вот куличи на днях пекла, не смогла себе отказать в такой радости. Вообще обожаю работу с тестом. А сегодня вечером как раз будем делать дома шашлыки - говядина, каре ягненка. Лучший маринад для них - это помидоры (но только узбекские, с зелеными косточками), петрушка, соль, перец и лук. Нужно очень-очень много этого всего для маринада (на 2 часа) - и больше ничего!

«Все песни в этот альбом выбрала сама»

- Вы пишете новый альбом...

- Уже записала.

- Что сейчас модно в индустрии? Чем руководствуетесь, формируя альбом?

- Руководствуюсь всегда сердцем - выбираю то, что мне и самой приятно слушать. Этот альбом будет отличаться от предыдущих, но зато мне не станут писать о том, что все песни у меня одинаковые. При этом не хочу подводить своего слушателя и кардинально менять стиль. Соблюдать свой стиль - необходимая черта в творчестве артиста. Мои песни, как бы они ни были похожи одна на другую - как пишут отдельные диванные критики, слушают миллионы. Главное, что они классные. Все мои песни должны быть мелодичными, иметь смысл, а не состоять из набора слов и музыки. В них должна быть душа. Когда слушаю песню, то с первых нот понимаю - моя или нет. К примеру, одну из песен я подобрала случайно. Мне прислали ее еще 7 октября прошлого года, и сначала я не обратила на нее должного внимания, потому что в списке из 4 песен она была лишь одной из них. Я была на гастролях, в движухе, а я не могу выбирать и принимать решения, когда сильно устаю. Так и пропустила эту песню. А когда была в отпуске, то решила переслушать. Это была сырая «демка» (демонстрационная версия, набросок песни. - Ред.), совершенно не сбалансированная по звуку - голос громче, музыка намного тише. Но тут я поняла, что надо послушать ее еще раз. И еще раз. Так переслушивала час! Замучила всех вокруг, потому что мне надо было слышать ее громко. В итоге вы ее услышите, эта песня называется «Высшие силы». Мы из нее сделали конфетку - когда я ее записывала, у меня слезы наворачивались.

Все песни в этот альбом я выбирала сама. Для меня это стало важным, захотелось добавить в свои характеристики такой аспект. Я быстро принимаю решения и не жду чьего-то одобрения. Работа в команде вырабатывает такую привычку, что ты не можешь быстро что-то решить, не посоветовавшись. Конечно же, мы продолжаем по каким-то вопросам советоваться, и это классно. Но иногда эта зависимость при принятии решений переходит на жизнь в целом и начинает мешать.

- Ваша команда подводила итоги по прослушиваниям хитов? Какие песни у вас самые-самые рекордсмены?

- Сережа, помоги со статистикой песен, пожалуйста... Это Сергей Красненко, генеральный директор нашего лейбла «Феникс Мьюзик» (Анна обращается за цифрами к коллеге. - Авт.). Так: у альбома «Феникс» diamond-статус - он 34 раза платиновый, у альбома «Царица» - 21 платина (платиновый статус альбому присваивается, когда количество проданных копий достигает 1 млн - Авт.). Самый популярный трек - «По барам», у него было 26 платин. У сингла «Царица» - 25 платин, «Верю в тебя» - 14, «Топит» - 10.

- Недавно вышла ваша дуэтная песня с Игорем Крутым «Я хочу быть». Это творческий союз или и дружеский тоже?