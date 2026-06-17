Анита Цой о невесте сына: «Она должна быть не супермодельного плана, потому что я тоже такая»

Недавно в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ певица Анита Цой рассказала, как перенесла операцию по удалению щитовидной железы.
По словам артистки, практически пять суток она провела в агонии, чувствовала себя очень плохо. И примерно поняла, что ощущают онкобольные, проходящие химиотерапию.
К счастью, сложная операция позади. Сейчас артистка занимается восстановлением своего здоровья, недавно посетила премию канала Муз-ТВ «Движение» и ответила на вопросы журналистов.
Анита Цой о SHAMAN: «Надеюсь, с ним происходит временная история»
- Анита, скоро выпускные вечера. На выпускном канала Муз-ТВ принимает участие SHAMAN, у которого недавно вышел клип на песню «Россия-мама» с участием иноагентов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Как вы отнеслись к этой его работе?
- Очень бы хотелось понять SHAMAN. Но пока, по моему восприятию, он пролетает куда-то мимо моего сердца, моей души. Надеюсь, что с ним происходит временная история, и все восстановится, и будет еще лучше.
- А вышеупомянутый клип, на ваш взгляд, - это попытка хайпа или желание сказать что-то важное слушателям?
- Даже не хочу в этом разбираться. Музыка либо заходит, либо нет. Та история, которая показывалась в клипе, мне не понравилась. Она в меня не залетела, я ее не почувствовала.
Анита Цой о невесте сына: «Благодаря моим кастингам химии не случилось»
- Поговорим о вашей семье. Два года назад вы рассказывали, что подыскиваете невесту сыну Сергею, чуть ли не проводите кастинги…
- Мы до сих пор продолжаем поиски. Но я думаю, что все-таки ему нужно дать немного свободы. Пусть сам определится. Сергей к этому сам подходит.
Он очень благодарен, что года полтора я не лезу в его жизнь и не стараюсь превалировать. Но мое материнское сердце подсказывает, что новость не за горами.
Анита Цой с сыном. Фото: соцсети
- Какую девушку вы бы хотели видеть рядом с сыном?
- Мне кажется, что она должна быть маленькая. Если я сниму каблуки, я маленькая. Она должна быть не супермодельного плана, потому что я тоже такая.
Главное – она должна быть живая. Сын очень меня любит. И мне кажется, что ищет такую же девушку.
Единственное – Сергей не хочет, чтобы она была артисткой, а хочет, чтобы она больше понимала в сфере экономики, финансов и так далее.
Ну, наверное, чтобы им было о чем поговорить. Мне кажется, Сергей не гонится за преимуществами внешнего вида, для него очень важна глубина.
А мы с папой приударили за красотками. Ну, вы же понимаете, папа видит длинноногую красивую блондинку с голубыми глазами и говорит: «Сынок!». Видимо, это папина несбывшаяся мечта.
Поэтому я линзы не ношу, но стараюсь осветляться, как вы видите. Каждому свое. Я думаю, сын найдет то, что ему нужно, а мы поддержим.
- А есть ли еще какие-то критерии к будущей невестке?
- Чтобы она его любила. Мне хочется, чтобы сын был счастлив, чтобы они прожили замечательную жизнь, и чтобы он, конечно, тоже ее сильно любил.
Но вот пока благодаря моим кастингам химии не случилось.
Анита Цой: «На сорокалетие свадьбы что-то забабахаем»
- В этом году у вас с мужем 35-летний юбилей совместной жизни. Как собираетесь отмечать его?
- Пока не думали. Потому что в следующем году у нас серьезный юбилей у папы. Мы что-то пока не сориентировались.
Вот на сорокалетие свадьбы что-то забабахаем, а так, дома просидим, чайку попьем.
Анита Цой с мужем. Фото: Global Look Press
- Супруг, наверное, уже готовит вам подарок…
- Женщина всегда ждет от мужа подарок (Смеется).
- А вы что подарите мужу?
- Я эгоистка, но всегда про его подарок думаю чуть попозже (Смеется).
- А у вас есть виш-лист подарков?
- Я еще до прошлого года делала серьезный виш-лист и всем его рассылала. И причем неважно, что туда входит: обычные полотенчики для кухни или же что-то посерьезнее.
На Петербургском экономическом форуме мне подарили огромный букет цветов. Приехали ребята из Узбекистана, увидели меня и принесли вот такой букет.
А космонавты, которые тоже были на ПМЭФ, подарили мне космическое питание – прямо в тюбиках. И для меня это был какой-то кайф. Хочется неожиданного, позитивного.
У меня выходной. И я как раз решила открыть их борщ. А вы знаете, что его, оказывается, нельзя в микроволновке разогревать? Только в теплой воде.
Поэтому я попробую, а потом вам расскажу.
А что вы думаете о словах Аниты Цой? Делитесь в комментариях!
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