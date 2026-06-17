Анита Цой о невесте сына: «Она должна быть не супермодельного плана, потому что я тоже такая»

Недавно в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ певица Анита Цой рассказала, как перенесла операцию по удалению щитовидной железы.

По словам артистки, практически пять суток она провела в агонии, чувствовала себя очень плохо. И примерно поняла, что ощущают онкобольные, проходящие химиотерапию.

К счастью, сложная операция позади. Сейчас артистка занимается восстановлением своего здоровья, недавно посетила премию канала Муз-ТВ «Движение» и ответила на вопросы журналистов.

Анита Цой о SHAMAN: «Надеюсь, с ним происходит временная история»

- Анита, скоро выпускные вечера. На выпускном канала Муз-ТВ принимает участие SHAMAN, у которого недавно вышел клип на песню «Россия-мама» с участием иноагентов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Как вы отнеслись к этой его работе?

- Очень бы хотелось понять SHAMAN. Но пока, по моему восприятию, он пролетает куда-то мимо моего сердца, моей души. Надеюсь, что с ним происходит временная история, и все восстановится, и будет еще лучше.

- А вышеупомянутый клип, на ваш взгляд, - это попытка хайпа или желание сказать что-то важное слушателям?

- Даже не хочу в этом разбираться. Музыка либо заходит, либо нет. Та история, которая показывалась в клипе, мне не понравилась. Она в меня не залетела, я ее не почувствовала.

Анита Цой о невесте сына: «Благодаря моим кастингам химии не случилось»

- Поговорим о вашей семье. Два года назад вы рассказывали, что подыскиваете невесту сыну Сергею, чуть ли не проводите кастинги…

- Мы до сих пор продолжаем поиски. Но я думаю, что все-таки ему нужно дать немного свободы. Пусть сам определится. Сергей к этому сам подходит.

Он очень благодарен, что года полтора я не лезу в его жизнь и не стараюсь превалировать. Но мое материнское сердце подсказывает, что новость не за горами.