Ани Лорак раскрыла секрет стройной фигуры: "У меня это происходит круглый год"

Ани Лорак: "Я люблю жареную картошку, мясо, мороженое, кексы'

- Меньше чем через два месяца лето. Как вы к нему готовитесь, чтобы всегда оставаться стройной?

- Не только летом, но и всегда нужно следить за собой. У меня это происходит круглый год. Меня держат в форме медитация, йога, физические нагрузки.

Муж следит за моим питанием, чтобы я не переедала. Хотя я люблю жареную картошку, мясо, мороженое, кексы.

- Сейчас говорят и в тренде аппаратный массаж. А вы к нему прибегаете?

- Я использую массажи лица, всякие масочки.

- В Интернете завирусилось видео, как ваш муж смотрит на вас влюбленным взглядом. Он осознает, насколько вы популярная в нашей стране?

Исаак Виджраку: - Конечно. Я счастлив, потому что у меня самая крутая жена.

А вам нравится эта пара? Делитесь в комментариях!