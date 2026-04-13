Ани Лорак раскрыла секрет стройной фигуры: "У меня это происходит круглый год"

Недавно в Москве проходило вручение премии "Жара-2026". Победу в номинации "Радиоартист года" одержала Ани Лорак.
Она появилась на красной дорожке мероприятия вместе с мужем, инструктором по йоге Исааком Виджраку и выглядела весьма эффектно.
Ани Лорак облачилась в красное длинное платье, подчеркивающее достоинства фигуры. И было видно, как супруг певицы любуется ею.
Ани Лорак о премии "Жара": "Это ведь всегда командная работа"
- Вы стали одной из обладательниц статуэтки премии "Жара"….
- Не скрою, мне приятно.
- А где хранятся ваши награды?
- В офисе.
- Не дома?
- Конечно. Это ведь всегда командная работа.
Ани Лорак. Фото: пресс-служба премии "Жара"
Ани Лорак: "Я люблю жареную картошку, мясо, мороженое, кексы'
- Меньше чем через два месяца лето. Как вы к нему готовитесь, чтобы всегда оставаться стройной?
- Не только летом, но и всегда нужно следить за собой. У меня это происходит круглый год. Меня держат в форме медитация, йога, физические нагрузки.
Муж следит за моим питанием, чтобы я не переедала. Хотя я люблю жареную картошку, мясо, мороженое, кексы.
- Сейчас говорят и в тренде аппаратный массаж. А вы к нему прибегаете?
- Я использую массажи лица, всякие масочки.
- В Интернете завирусилось видео, как ваш муж смотрит на вас влюбленным взглядом. Он осознает, насколько вы популярная в нашей стране?
Исаак Виджраку: - Конечно. Я счастлив, потому что у меня самая крутая жена.
