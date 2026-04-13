Ани Лорак раскрыла секрет стройной фигуры: "У меня это происходит круглый год"

Певица стала обладательницей статуэтки премии "Жара".

Недавно в Москве проходило вручение премии "Жара-2026". Победу в номинации "Радиоартист года" одержала Ани Лорак.

Она появилась на красной дорожке мероприятия вместе с мужем, инструктором по йоге Исааком Виджраку и выглядела весьма эффектно.

Ани Лорак облачилась в красное длинное платье, подчеркивающее достоинства фигуры. И было видно, как супруг певицы любуется ею.

Ани Лорак о премии "Жара": "Это ведь всегда командная работа"

- Вы стали одной из обладательниц статуэтки премии "Жара"….

- Не скрою, мне приятно.

- А где хранятся ваши награды?

- В офисе.

- Не дома?

- Конечно. Это ведь всегда командная работа.

Ани Лорак: "Я люблю жареную картошку, мясо, мороженое, кексы'

- Меньше чем через два месяца лето. Как вы к нему готовитесь, чтобы всегда оставаться стройной?

- Не только летом, но и всегда нужно следить за собой. У меня это происходит круглый год. Меня держат в форме медитация, йога, физические нагрузки.

Муж следит за моим питанием, чтобы я не переедала. Хотя я люблю жареную картошку, мясо, мороженое, кексы.

- Сейчас говорят и в тренде аппаратный массаж. А вы к нему прибегаете?

- Я использую массажи лица, всякие масочки.

- В Интернете завирусилось видео, как ваш муж смотрит на вас влюбленным взглядом. Он осознает, насколько вы популярная в нашей стране?

Исаак Виджраку: - Конечно. Я счастлив, потому что у меня самая крутая жена.

