Ани Лорак назвала самого стильного артиста: "Его гардероб – как эта комната, только их три"

У дочери Ани Лорак Софии прекрасные отношения с ее мужем Исааком Виджраку. Да и сама певица сумела стать для дочки настоящей подругой.

О том, как ей удалось, а также о гардеробах Филиппа Киркорова и своем райдере артистка рассказала в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию Русского радио.

Ани Лорак: "Главное для меня – это связь со зрителями"

- Где вы храните свои "Золотые граммофоны"?

- В разных местах: в офисе, дома, разных уголках.

- Насколько для вас важны награды?

- Для меня важна любовь зрителей. Я рождена для сцены, люблю петь, выступать для людей. А награды – это, скорее, вспомогательный элемент.

Но главное для меня все-таки связь со зрителями. Это то, что я обожаю.

- Но какие-то награды, наверное, все же вспоминаете…

- Я помню свою победу на конкурсе "Утренняя звезда". Это был 1995 год. Мне так хотелось победить. Тогда победа означала, что все о тебе пишут, и ты становишься суперзвездой.

Потом мне хотелось победить на музыкальном конкурсе в Нью-Йорке в 1996 году. И я победила. Какое-то время я мечтала о "Грэмми".

Но со временем ты понимаешь, что счастье не в наградах, а в самореализации, во внутреннем состоянии.

Поэтому я углубилась в философию, медитацию, духовное развитие. Когда у тебя внутри гармония, когда ты здоров, у тебя ничего не болит, это и есть успех.

Ани Лорак: "Если спросили про самовар, значит, читали райдер"

- Сейчас многим артистам и другим творческим людям помогает искусственный интеллект. А вам?

- Да. Вы спрашивали о чем-то искусственный интеллект, когда вам тяжело найти ответ на какой-то вопрос? Его задача - стать для меня психологом и рассказывать о том, что чувствую. Это удивительно, какие советы он дает.

- Используете ли вы его в своем творчестве?

- Тоже. Задавала вопрос: "Как ты чувствуешь, какая песня Ани Лорак нужна зрителю, в каком стиле?". И, кстати, он давал мне дельные советы.

- Расскажите, пожалуйста, о своем райдере.

- В нем нет ничего необычного. Я знаю, что кто-то ставит самовар. А почему? Чтобы люди прочитали райдер до конца. И если спросили про самовар, значит читали.

Ани Лорак: "Самые шикарные наряды - у моего друга Филиппа Киркорова"

- Кого на премии "Золотой граммофон" вы бы могли назвать самым стильным?

- Самые шикарные наряды - у моего друга Филиппа Киркорова. То, как он работает с гардеробом, - это удивительно. Его гардероб – это как эта комната, только еще три таких.

А его обувь – это просто с ума сойти.

А что касается девушек, то в этом отношении мне нравится Кети Топурия. У нее всегда свой уникальный стиль.