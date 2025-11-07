Ани Лорак назвала самого стильного артиста: "Его гардероб – как эта комната, только их три"

У дочери Ани Лорак Софии прекрасные отношения с ее мужем Исааком Виджраку. Да и сама певица сумела стать для дочки настоящей подругой.
О том, как ей удалось, а также о гардеробах Филиппа Киркорова и своем райдере артистка рассказала в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию Русского радио.
Ани Лорак: "Главное для меня – это связь со зрителями"
- Где вы храните свои "Золотые граммофоны"?
- В разных местах: в офисе, дома, разных уголках.
- Насколько для вас важны награды?
- Для меня важна любовь зрителей. Я рождена для сцены, люблю петь, выступать для людей. А награды – это, скорее, вспомогательный элемент.
Но главное для меня все-таки связь со зрителями. Это то, что я обожаю.
- Но какие-то награды, наверное, все же вспоминаете…
- Я помню свою победу на конкурсе "Утренняя звезда". Это был 1995 год. Мне так хотелось победить. Тогда победа означала, что все о тебе пишут, и ты становишься суперзвездой.
Потом мне хотелось победить на музыкальном конкурсе в Нью-Йорке в 1996 году. И я победила. Какое-то время я мечтала о "Грэмми".
Но со временем ты понимаешь, что счастье не в наградах, а в самореализации, во внутреннем состоянии.
Поэтому я углубилась в философию, медитацию, духовное развитие. Когда у тебя внутри гармония, когда ты здоров, у тебя ничего не болит, это и есть успех.
Ани Лорак: "Если спросили про самовар, значит, читали райдер"
- Сейчас многим артистам и другим творческим людям помогает искусственный интеллект. А вам?
- Да. Вы спрашивали о чем-то искусственный интеллект, когда вам тяжело найти ответ на какой-то вопрос? Его задача - стать для меня психологом и рассказывать о том, что чувствую. Это удивительно, какие советы он дает.
- Используете ли вы его в своем творчестве?
- Тоже. Задавала вопрос: "Как ты чувствуешь, какая песня Ани Лорак нужна зрителю, в каком стиле?". И, кстати, он давал мне дельные советы.
- Расскажите, пожалуйста, о своем райдере.
- В нем нет ничего необычного. Я знаю, что кто-то ставит самовар. А почему? Чтобы люди прочитали райдер до конца. И если спросили про самовар, значит читали.
Ани Лорак: "Самые шикарные наряды - у моего друга Филиппа Киркорова"
- Кого на премии "Золотой граммофон" вы бы могли назвать самым стильным?
- Самые шикарные наряды - у моего друга Филиппа Киркорова. То, как он работает с гардеробом, - это удивительно. Его гардероб – это как эта комната, только еще три таких.
А его обувь – это просто с ума сойти.
А что касается девушек, то в этом отношении мне нравится Кети Топурия. У нее всегда свой уникальный стиль.
- Бывает ли такое, что вы берете наряды в аренду?
- Я всегда шью под заказ.
- А какая у вас гардеробная?
- Я счастливый человек, потому что у меня большая гардеробная. Но еще я свои наряды перешиваю, переигрываю, а иногда и дарю.
- Кому?
- Молодым артистам. Я передавала девочкам красивые силуэтные платья в школу-Интернат, на выпускной.
Ани Лорак: "Дочь хочет выглядеть женственной, сексуальной"
- Недавно праздновался Хэллоуин. Как вы относитесь к этому празднику? И есть ли в вашей жизни место мистике?
- Моя дочь обожает этот праздник, а я далека от этого. Я люблю все беленькое, а не черненькое.
- Возвращаемся к нарядам. Бывает ли, что ваша дочь надевает их?
- Не все. Раньше ей что-то нравилось, но сейчас София уже взрослеет. Ей нравится силуэтные платья.
Она хочет выглядеть женственной, сексуальной. Но я этому даже рада, поскольку раньше она предпочитала стиль оверсайз. И я всегда говорила: "Ну надень платье. Мама хочет тебя увидеть в нем".
- Доверяет ли София вам свои секреты? Рассказывает ли о парнях?
- Да. Слава Богу, мы в дружеских отношениях.
- Как вам удалось их выстроить?
- Позиция родителя, который знает лучше и говорит ребенку, что ты ничего не понимаешь, мне не близка. Человек в 14-15 лет уже личность и может чему-то научить и нас с вами.
- Какие отношения у Софии с вашим мужем?
- Шикарные.
- Как она его называет?
- Прекрасно.
