Ани Лорак назвала самого стильного артиста: "Его гардероб – как эта комната, только их три"

Ани Лорак. Фото: Global Look Press

В кулуарах премии "Золотой граммофон" певица рассказала об отношениях с дочерью и своем райдере. Что самого необычного должно войти в него?

У дочери Ани Лорак Софии прекрасные отношения с ее мужем Исааком Виджраку. Да и сама певица сумела стать для дочки настоящей подругой.

О том, как ей удалось, а также о гардеробах Филиппа Киркорова и своем райдере артистка рассказала в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию Русского радио.

Ани Лорак: "Главное для меня – это связь со зрителями"

- Где вы храните свои "Золотые граммофоны"?

- В разных местах: в офисе, дома, разных уголках.

- Насколько для вас важны награды?

- Для меня важна любовь зрителей. Я рождена для сцены, люблю петь, выступать для людей. А награды – это, скорее, вспомогательный элемент.

Но главное для меня все-таки связь со зрителями. Это то, что я обожаю.

- Но какие-то награды, наверное, все же вспоминаете…

- Я помню свою победу на конкурсе "Утренняя звезда". Это был 1995 год. Мне так хотелось победить. Тогда победа означала, что все о тебе пишут, и ты становишься суперзвездой.

Потом мне хотелось победить на музыкальном конкурсе в Нью-Йорке в 1996 году. И я победила. Какое-то время я мечтала о "Грэмми".

Но со временем ты понимаешь, что счастье не в наградах, а в самореализации, во внутреннем состоянии.

Поэтому я углубилась в философию, медитацию, духовное развитие. Когда у тебя внутри гармония, когда ты здоров, у тебя ничего не болит, это и есть успех.

Ани Лорак: "Если спросили про самовар, значит, читали райдер"

- Сейчас многим артистам и другим творческим людям помогает искусственный интеллект. А вам?

- Да. Вы спрашивали о чем-то искусственный интеллект, когда вам тяжело найти ответ на какой-то вопрос? Его задача - стать для меня психологом и рассказывать о том, что чувствую. Это удивительно, какие советы он дает.

- Используете ли вы его в своем творчестве?

- Тоже. Задавала вопрос: "Как ты чувствуешь, какая песня Ани Лорак нужна зрителю, в каком стиле?". И, кстати, он давал мне дельные советы.

- Расскажите, пожалуйста, о своем райдере.

- В нем нет ничего необычного. Я знаю, что кто-то ставит самовар. А почему? Чтобы люди прочитали райдер до конца. И если спросили про самовар, значит читали.

Ани Лорак: "Самые шикарные наряды - у моего друга Филиппа Киркорова"

- Кого на премии "Золотой граммофон" вы бы могли назвать самым стильным?

- Самые шикарные наряды - у моего друга Филиппа Киркорова. То, как он работает с гардеробом, - это удивительно. Его гардероб – это как эта комната, только еще три таких.

А его обувь – это просто с ума сойти.

А что касается девушек, то в этом отношении мне нравится Кети Топурия. У нее всегда свой уникальный стиль.

Ани Лорак. Фото: Global Look Press

- Бывает ли такое, что вы берете наряды в аренду?

- Я всегда шью под заказ.

- А какая у вас гардеробная?

- Я счастливый человек, потому что у меня большая гардеробная. Но еще я свои наряды перешиваю, переигрываю, а иногда и дарю.

- Кому?

- Молодым артистам. Я передавала девочкам красивые силуэтные платья в школу-Интернат, на выпускной.

Ани Лорак: "Дочь хочет выглядеть женственной, сексуальной"

- Недавно праздновался Хэллоуин. Как вы относитесь к этому празднику? И есть ли в вашей жизни место мистике?

- Моя дочь обожает этот праздник, а я далека от этого. Я люблю все беленькое, а не черненькое.

- Возвращаемся к нарядам. Бывает ли, что ваша дочь надевает их?

- Не все. Раньше ей что-то нравилось, но сейчас София уже взрослеет. Ей нравится силуэтные платья.

Она хочет выглядеть женственной, сексуальной. Но я этому даже рада, поскольку раньше она предпочитала стиль оверсайз. И я всегда говорила: "Ну надень платье. Мама хочет тебя увидеть в нем".

Ани Лорак. Фото: Global Look Press

- Доверяет ли София вам свои секреты? Рассказывает ли о парнях?

- Да. Слава Богу, мы в дружеских отношениях.

- Как вам удалось их выстроить?

- Позиция родителя, который знает лучше и говорит ребенку, что ты ничего не понимаешь, мне не близка. Человек в 14-15 лет уже личность и может чему-то научить и нас с вами.

- Какие отношения у Софии с вашим мужем?

- Шикарные.

- Как она его называет?

- Прекрасно.

