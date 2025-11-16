Андрей Минин: "Мне хотелось снять маску хамоватого рэпера Дюши, которым в жизни я никогда не был"

Когда Дюша Метелкин скидывает сверкающие стразами очки и пафос, остается Андрей Минин. Скромный, веселый и интеллигентный 44-летний сибиряк, которого увезли далеко от Comedy Club и группы USB и поместили в экзотические природные интерьеры на Карибах. Там артист проходит испытание голодом, жарой и интригами в рамках реалити "Звезды в джунглях. Карибский сезон".
- Андрей, как вам в условиях конкурентной среды реалити на Карибах? На что это больше похоже: хорошо поставленный спектакль в отпуске, террариум единомышленников или непредсказуемое болото, где может затянуть в любой неожиданный момент?
- Знаете, это удивительный гибрид всех трех составляющих. И спектакль в отпуске - потому что есть определенные правила игры, камеры, которые ты всегда чувствуешь, и понимание, что это работа. И про террариум единомышленников абсолютная правда, ведь за столько дней в изоляции от внешнего мира ты сближаешься с людьми, с которыми в обычной жизни, возможно, и не пересекся бы так тесно. А вот «непредсказуемое болото» - это самая точная характеристика. Никогда не знаешь, в какой момент твой поступок или слово другого человека выльется в конфликт, слезы или, наоборот, в крепкую дружбу. "Звезды в джунглях. Карибы" - мой первый опыт участия в реалити-шоу. Групповая психотерапия в райском уголке планеты. Лагерь для взрослых, где можно мгновенно понять, что ты за человек.
"Удивила Катя Шкуро"
Шоу "Звезды в джунглях" сибиряк Минин называет "лагерем для взрослых" (с Альбиной Кабалиной). Фото: канал ТНТ
- С какой целью вы шли в проект?
- Мне хотелось снять маску веселого и хамоватого рэпера по имени Дюша, которым я в жизни никогда не был, и показать человека, который 15 лет скрывался за очками со стразами. Андрей Минин - сценарист, продюсер, комик, любящий и любимый муж, папа. И конечно же, мне было интересно проверить себя. Не на прочность - на адекватность. Посмотреть, как буду вести себя в этом стрессовом котле, смогу ли оставаться собой, когда вокруг кипят страсти, голод и недосып. Это был еще и вызов самому себе.
- Чем и кто из коллег удивил вас больше всего в этом реалити?
- Больше всех меня удивила, пожалуй, Катя Шкуро (блондинка, резидент Comedy Club. - Авт.). Я знал ее еще до проекта как актрису, яркую девушку. В проекте она оказалась невероятно стойкой, с потрясающим самообладанием. В самых сложных ситуациях могла трезво оценить обстановку и найти нестандартный выход. Это было очень круто и полностью разбило мой первоначальный стереотип.
- Чем вы лично не готовы были поступиться даже ради шоу и хайпа? Приходилось ли ловить себя на мысли: так, стоп, еще чуть-чуть и… произойдет непоправимое.
- Есть личные границы, которые нельзя пересекать. Я никогда не стал бы всерьез или в шутку оскорблять или унижать другого человека, переходить на личности, говорить слова, которые могут ранить надолго. Никакой хайп не стоит душевной травмы другого.
- Раз уж вы заговорили про Дюшу Метелкина: как думаете, в чем магия популярности группы USB? И на какой стадии развития проект находится сейчас?
Дюша - симпатичный и родной. Но это лишь образ. Фото: Иван Вислов
- Группа USB создавалась нами как отражение российского шоу-бизнеса. Мы высмеивали желание артистов странно одеваться и разговаривать, снимать дорогие видеоклипы на глупые песни. Со временем мы отошли от музыкальных видео и начали пробовать себя в новых жанрах. Думаю, магия USB в том, что мы до сих пор кайфуем от того, что делаем. USB - это постоянный эксперимент. Сейчас мы продолжаем работать в Comedy Club.
«Нельзя научить быть смешным»
- Вы как-то говорили, что юмор - это навык. Действительно считаете, что можно научить смешно шутить человека, у которого атрофировано чувство юмора?
- Я считаю, что человека можно натаскать на написание юмористических текстов. Но нельзя научить быть смешным. Нельзя вдохнуть то самое «чувство юмора» - способность видеть неожиданные связи, игру абсурда, легкую самоиронию. Если у человека напрочь отсутствует эта жилка, он будет как робот: грамотно строить фразы, но не сможет вызвать искренний смех.
- Помимо ТВ, вы довольно часто появляетесь в новых интернет-шоу в ВК и не только. Как считаете, сетевой юмор вытесняет традиционный, "телевизионный"?
- Появление смартфонов изменило привычную жизнь: теперь каждый сам выбирает, что и когда ему смотреть. Думаю, в наше время интернет-шоу и телевизор дополняют друг друга. Мы смотрим любимых юмористов в дорогих телешоу, а потом наблюдаем за ними в соцсетях и интернет-проектах через экран смартфона. В этом смысле у ТВ в глазах зрителей с интернетом конкуренции нет. Просто интернет опережает телевизор по скорости обратной связи: ты мгновенно получаешь реакцию. И это ключевое преимущество.
- После ухода Александра Маслякова КВН уже совершенно точно «не тот»?
- КВН закончился, когда его лицом стал Валдис Пельш. Шучу, конечно, но… Понимаете, КВН - это клуб, он состоит из людей. И пока в мире будут люди, которые готовы играть в КВН, он будет жить. КВН - это огромная, сложная система. Масляков-старший был ее сердцем и главным стержнем. Его уход - это невосполнимая потеря. Как телепередача для меня КВН закончился с уходом Александра Васильевича, светлая ему память!
- Над какой собственной чертой вы готовы смеяться бесконечно?
- Над врожденной непрактичностью и некоторой рассеянностью в бытовых вопросах. Я могу долго искать ключи, которые лежат у меня в кармане, забыть что-то, вернуться домой, чтобы проверить, выключил ли я утюг. Моя жена (фитнес-тренер Наталья. - Авт.) часто надо мной по этому поводу подшучивает, да и я сам над собой смеюсь. Это черта, которая не вредит окружающим, но постоянно создает маленькие комедийные ситуации в жизни.
"Быть отцом - самое большое счастье"
"У меня двое детей", - говорит Андрей. Радость отцовства он открыл еще до рождения первенца Ромы (он на коленях). Все благодаря Максу - сыну жены Наташи. Фото: личная страница Андрея Минина в социальной сети
- В прошлом году в вашей жизни произошло важное событие: вы стали отцом. Как назвали чадо?
- Мы назвали сына Романом. Это имя нам с женой показалось сильным, красивым и в то же время простым.
- Как сын проявляет себя сейчас? Чем удивляет вас?
- Удивляет нас он каждый день. Кажется, вот только просто лежал, а сегодня он уже пытается ползти, издает первые звуки. Самое большое чудо - наблюдать, как в его глазах зажигается интерес к миру. Он видит каждую новую вещь как величайшее изобретение человечества. Эта чистота восприятия, этот восторг от каждого открытия - заразно. Он учит меня заново видеть мир.
- Есть ли мысли и устремления работать и дальше в этом направлении? В демографическом. И стать многодетным отцом, например - с бесплатным проездом и льготами в музеи?
- Льготы в музеи - это, конечно, сильный аргумент! Если серьезно, быть отцом - это самое большое счастье и самая важная работа в моей жизни. Детей много не бывает. Главное - чтобы у детей была любящая семья, а все остальное приложится.
- Comedy Club 16+
- Пятница/21.00
- "Звезды в джунглях. Карибы" 16+
- Воскресенье/18.00