Андрей Минин: "Мне хотелось снять маску хамоватого рэпера Дюши, которым в жизни я никогда не был"

- Группа USB создавалась нами как отражение российского шоу-бизнеса. Мы высмеивали желание артистов странно одеваться и разговаривать, снимать дорогие видеоклипы на глупые песни. Со временем мы отошли от музыкальных видео и начали пробовать себя в новых жанрах. Думаю, магия USB в том, что мы до сих пор кайфуем от того, что делаем. USB - это постоянный эксперимент. Сейчас мы продолжаем работать в Comedy Club.

«Нельзя научить быть смешным»

- Вы как-то говорили, что юмор - это навык. Действительно считаете, что можно научить смешно шутить человека, у которого атрофировано чувство юмора?

- Я считаю, что человека можно натаскать на написание юмористических текстов. Но нельзя научить быть смешным. Нельзя вдохнуть то самое «чувство юмора» - способность видеть неожиданные связи, игру абсурда, легкую самоиронию. Если у человека напрочь отсутствует эта жилка, он будет как робот: грамотно строить фразы, но не сможет вызвать искренний смех.

- Помимо ТВ, вы довольно часто появляетесь в новых интернет-шоу в ВК и не только. Как считаете, сетевой юмор вытесняет традиционный, "телевизионный"?

- Появление смартфонов изменило привычную жизнь: теперь каждый сам выбирает, что и когда ему смотреть. Думаю, в наше время интернет-шоу и телевизор дополняют друг друга. Мы смотрим любимых юмористов в дорогих телешоу, а потом наблюдаем за ними в соцсетях и интернет-проектах через экран смартфона. В этом смысле у ТВ в глазах зрителей с интернетом конкуренции нет. Просто интернет опережает телевизор по скорости обратной связи: ты мгновенно получаешь реакцию. И это ключевое преимущество.

- После ухода Александра Маслякова КВН уже совершенно точно «не тот»?

- КВН закончился, когда его лицом стал Валдис Пельш. Шучу, конечно, но… Понимаете, КВН - это клуб, он состоит из людей. И пока в мире будут люди, которые готовы играть в КВН, он будет жить. КВН - это огромная, сложная система. Масляков-старший был ее сердцем и главным стержнем. Его уход - это невосполнимая потеря. Как телепередача для меня КВН закончился с уходом Александра Васильевича, светлая ему память!

- Над какой собственной чертой вы готовы смеяться бесконечно?

- Над врожденной непрактичностью и некоторой рассеянностью в бытовых вопросах. Я могу долго искать ключи, которые лежат у меня в кармане, забыть что-то, вернуться домой, чтобы проверить, выключил ли я утюг. Моя жена (фитнес-тренер Наталья. - Авт.) часто надо мной по этому поводу подшучивает, да и я сам над собой смеюсь. Это черта, которая не вредит окружающим, но постоянно создает маленькие комедийные ситуации в жизни.

"Быть отцом - самое большое счастье"