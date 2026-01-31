Анастасия Стежко: "Держаться за людей, которым я не нужна, мне несвойственно"

Яркая блондинка Анастасия Стежко начинала с конкурсов красоты и учебы на юридическом факультете, а теперь отлично знакома зрителю по разноплановым ролям ("Молодежка" 18+, "Вампиры средней полосы" 18+, "Нелюбовь" 18+) в кино и сериалах. Артистка старается бережно подходить к выбору ролей и совершенствоваться профессионально. И теперь у нее новый вызов: мелодрама "Омут" ("Россия 1") и роль психолога Оксаны, страдающей от безответной любви и способной на самые отчаянные поступки. Журналу "Телепрограмма" актриса объяснила, почему таких персонажей не стоит осуждать, зачем публике за этим следить и от каких еще ожиданий стоит отказаться.

"Повзрослеть, чтобы найти любовь"

- Анастасия, что за героиня у вас в «Омуте»? Как понимаете характер Оксаны?

- Это человек, который привык жить по стандартам, идеалам и канонам - общества, семьи и так далее. И реальность, у которой куда больше оттенков, видеть не всегда готова. Ей кажется, что можно построить жизнь исключительно рационально, поэтому, когда она видит у человека отсутствие чувств к ней, понять этого не хочет и не может. Как психолог Оксана, с одной стороны, уравновешенный и осознанный человек, а с другой - порой импульсивна и не видит окружающей ее реальности. Это и есть главная проблема.

Решение заключается только в том, чтобы увидеть правду и признаться себе, что конкретный человек (Павел в исполнении Всеволода Болдина. - Авт.) не способен оценить и полюбить ее. И так бывает. Если ей удастся признать это, то получится начать жизнь с чистого листа. И повзрослеть, чтобы найти любовь.

- За счет чего удается оправдать откровенно отрицательного персонажа, который плетет интриги? Или она не откровенно отрицательная и есть слои для дополнительной глубины?

- У каждого человека есть светлые и темные стороны, разные склонности и слабости. И даже если моя героиня Оксана творит дикие вещи, вызванные ревностью и неуверенностью, со временем она же показывает способность к сочувствию, прощению, помощи и смелости. По сути, в определенный момент Оксана спасает Павла и искренне радуется его счастью с другой женщиной.