Анастасия Стежко: "Держаться за людей, которым я не нужна, мне несвойственно"

Яркая блондинка Анастасия Стежко начинала с конкурсов красоты и учебы на юридическом факультете, а теперь отлично знакома зрителю по разноплановым ролям ("Молодежка" 18+, "Вампиры средней полосы" 18+, "Нелюбовь" 18+) в кино и сериалах. Артистка старается бережно подходить к выбору ролей и совершенствоваться профессионально. И теперь у нее новый вызов: мелодрама "Омут" ("Россия 1") и роль психолога Оксаны, страдающей от безответной любви и способной на самые отчаянные поступки. Журналу "Телепрограмма" актриса объяснила, почему таких персонажей не стоит осуждать, зачем публике за этим следить и от каких еще ожиданий стоит отказаться.
"Повзрослеть, чтобы найти любовь"
- Анастасия, что за героиня у вас в «Омуте»? Как понимаете характер Оксаны?
- Это человек, который привык жить по стандартам, идеалам и канонам - общества, семьи и так далее. И реальность, у которой куда больше оттенков, видеть не всегда готова. Ей кажется, что можно построить жизнь исключительно рационально, поэтому, когда она видит у человека отсутствие чувств к ней, понять этого не хочет и не может. Как психолог Оксана, с одной стороны, уравновешенный и осознанный человек, а с другой - порой импульсивна и не видит окружающей ее реальности. Это и есть главная проблема.
Решение заключается только в том, чтобы увидеть правду и признаться себе, что конкретный человек (Павел в исполнении Всеволода Болдина. - Авт.) не способен оценить и полюбить ее. И так бывает. Если ей удастся признать это, то получится начать жизнь с чистого листа. И повзрослеть, чтобы найти любовь.
- За счет чего удается оправдать откровенно отрицательного персонажа, который плетет интриги? Или она не откровенно отрицательная и есть слои для дополнительной глубины?
- У каждого человека есть светлые и темные стороны, разные склонности и слабости. И даже если моя героиня Оксана творит дикие вещи, вызванные ревностью и неуверенностью, со временем она же показывает способность к сочувствию, прощению, помощи и смелости. По сути, в определенный момент Оксана спасает Павла и искренне радуется его счастью с другой женщиной.
В сериале "Омут" у Анастасии роль психолога Оксаны, которой не хватает любви. Фото: кадр из фильма
- В вашей жизни были ситуации, когда шекспировские драмы про семейные или околосемейные отношения казались не такими уж средневековыми и далекими?
- К счастью, прямо таких сцен не было. Я не устраивала никому безобразных сцен ревности (актриса была замужем за продюсером Филиппом Нестеровым и дипломатом Дмитрием Старостиным, которому в 2020 году родила дочь Стефанию. - Авт.). Однако жизнь - лучший драматург.
Поэтому на примере других людей видела совершенно уникальные вещи: такие клубки, в которых переплетались разные судьбы и отношения, а еще предательство и ложь. С другой стороны, наблюдала и иные примеры: людей, которые вроде бы уже точно заканчивали отношения, но через некоторое время находили силы их сохранить и возродить любовь. Бывает и так. В жизни возможно все.
- Что, как считаете, побуждает зрителя следить за подобными интригами? И в сериалах, и в ток-шоу. Неужели совсем не больно наблюдать за этим?
- Может быть, следят, потому что в жизни не хватает подобных страстей? Ведь лучше понаблюдать за этим со стороны, чем быть вовлеченным и переживать лично. Когда зритель видит это на экране, он может и оглянуться назад, взвесить и заново оценить подобные ситуации из собственной жизни, или даже получить опыт, который поможет предостеречь от некоторых неправильных поступков в будущем. Кто-то узнает себя, внутренние желания, кто-то поймет героя и согласится, что поступил бы так же. Думаю, что отрицательные персонажи зачастую выражают скрытую часть личности, которую зритель запрещает проявлять себе в реальной жизни.
"Люблю обниматься с дочерью"
Дочери актрисы Стефании в этом году исполнится 6 лет. Фото: личный архив Анастасии Стешко
- Сама ситуация страданий от большой и несчастной любви вам знакома? Приходилось испытывать такое?
- (Улыбается.) Слава Богу, нет. Годами страдать не приходилось. Но в жизни было разное: и безответная любовь, и противоречивые чувства. Но держаться за людей, которым я не нужна, мне несвойственно. В этом смысле стремлюсь к гармонии: чувства надо отдавать тому, кто способен окружить таким же теплом и любовью. Тогда со временем это будет только усиливаться и расцветать.
- Красивая и эффектная актриса - это крест или преимущество в профессии? Можете оценить, исходя из собственного опыта?
- Внешность, как мне кажется, есть отражение внутреннего состояния. Очень редко я вижу несовпадение в этом смысле. Крест ли? Не думаю. Скорее, привлекательная внешность дает возможность рассчитывать на определенный спектр ролей. Но только возможность. Остальное зависит от мастерства, трудолюбия, профессиональной способности к перевоплощению актрисы. Многое зависит от внутреннего развития - как меняется понимание жизни с возрастом, становится ли человек глубже и интереснее: если все происходит именно так, спектр ролей будет только расширяться. А за собственную внешность благодарю родителей и гены.
- Насколько фанатично вы относитесь ко внешности, диетам, «улучшайзингу» разного вида, походам к косметологам и стремлении выглядеть моложе - трендам современности?
- Не могу сказать, что фанатично. Это просто нормальная часть жизни - как и спортом заниматься. Следить за внешностью - это совершенно естественно, особенно для женщины. Если, конечно, все делать по уму, с грамотным косметологом и не совершать бесчисленное число процедур, уродующих внешность.
- А что касается внутреннего ландшафта - с дочерью Стешей вы можете обсуждать личные переживания? В том ключе, в котором ей это понятно. Или ограждаете ее от негативных эмоций?
А в "Вампирах средней полосы" - очаровательной вампирши Ани. Лучше гор могут быть... Фото: кадр из фильма
- Я считаю, что с ребенком нужно обсуждать то, что он способен воспринимать и осознавать в силу возраста и развития. С одной стороны, ребенок должен ощущать доверие. С другой, ребенок должен оставаться ребенком. Так что грузить его личными проблемами не буду. Зачем? Поделиться чувствами и эмоциями, которые касаются наших со Стешей отношений или даже разногласий, могу.
Или, когда я нахожусь на съемках и мы не видимся, то постоянно пишу ей, мы созваниваемся. Всегда напоминаю, что люблю и соскучилась. В этом смысле я сентиментальный и тактильный человек - люблю обниматься, держать дочь за руку, прикасаться. Стараюсь, как могу, дать ей возможность почувствовать тепло и любовь.
- Какой дочь растет и чем радует?
- Дочь растет стремительно! И физически, и внутренне. Мне интересно с ней разговаривать, слышать суждения, выводы о жизни, окружающих и себе. Этим меня и радует. Прекрасно читает - довольно бегло для пяти с половиной лет. Еще занимается шахматами, и ей это нравится. Любит петь, танцевать. Научилась плавать. Так что растет разносторонним и увлеченным ребенком.
- Какие у вас ожидания от наступившего года?
- У меня нет конкретных ожиданий, потому что они имеют свойство сбываться совсем иным образом, нежели мы насочиняли. Поэтому я ставлю перед собой задачу развиваться профессионально: и речь не про количество новых проектов, а про качество - важно, чтобы я чувствовала, что расту, и оставалась довольна работой на сцене, в кино или на пробах. Это очень важно для меня. Что касается личной жизни, хочется уметь жить сегодняшним днем, радоваться простым вещам, проводить время с близкими. Надеюсь, что и путешествия будут в этом году. Но главное - чтобы все были живы и здоровы! И жили в гармонии. Вот такие у меня пожелания.
