Анастасия Сиваева – о возвращении после долгого перерыва в "Папины дочки", отношениях на проекте и воспитании сына

В Москве завершились съемки пятого сезона сериала "Папины дочки. Новые» . Проект выйдет на канале СТС и в онлайн-кинотеатре START.
В новых сериях Анастасия Сиваева возвращается в роли Даши, которая после двух лет разлуки пытается наладить жизнь в семье, где многое изменилось. Ее муж Веник (Филипп Бледный) уже привык к самостоятельности, а дочери повзрослели и стали более независимыми. Как Дарья справится с этим вызовом судьбы?
Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках нового сезона "Папиных дочек", где наряду с другими журналистами пообщалась с Анастасией Сиваевой.
Анастасия Сиваева: "Важно самой быть примером для своих детей"
- Анастасия, вы приняли поступок своей героини?
- Я давно уже ее поняла, приняла, потому что случился полнометражный фильм, и мне следовало этот процесс запустить для себя, оправдать Дашу. Надеюсь, что и зрители поймут. А возможно, и простят ее.
- Помогает ли ваш материнский опыт в работе над ролью?
- Безусловно. Я понимаю, что такое быть мамой. Но, конечно, многодетная семья – это другое. И здесь уже мне помогают сами девчонки.
- А ваш сын смотрел "Папиных дочек"?
- И старый, и новый сезон. Я его не заставляла. Ему самому нравится.
- Сын вас не ревнует к экранным детям?
- Нет, он понимает, что это работа.
- А что для вас быть хорошим родителем?
- Я не знаю. Я только этому учусь. Я мама всего восемь лет. И как я говорю своему сыну: "Я могу чего-то не знать, не понимать". И, конечно, хочется давать ребенку самое лучшее и быть лучшей версией себя.
Но мне кажется, важно самой быть примером для своих детей и не стараться создавать что-то искусственно. Просто быть рядом, любить, понимать.
Анастасия Сиваева и Филипп Бледный. Фото: телеканал СТС
Анастасия Сиваева: "Не ожидала, что будет такое количество внимания"
- Что стало для вас решающим для возвращения в проект?
- Меня звали туда с самого начала. И я знала, какой будет концепция проекта.
- Было ли сложно возвращаться к роли Даши после долгого перерыва?
- Я бы не сказала, что именно сложно. Это было все очень последовательно. То есть я приезжала и знакомилась, и общалась с группой. Приятная, классная компания! Поэтому нет, не сложно.
- Я знаю, что вы соседствуете со своим экранным папой Андреем Леоновым…
- Мы с ним виделись, общались.
Анастасия Сиваева и Андрей Леонов. Фото: телеканал СТС
- А с кем из ваших экранных дочек удалось лучше всего наладить отношения за кадром?
- На самом деле я переживала на эту тему, потому что непросто приходить в коллектив, когда проект уже существует, когда сложилась команда. И мол, вот теперь и я тоже есть.
Но все сомнения развеялись, поскольку мои коллеги – классные, компанейские, комфортные, талантливые. Поэтому все случилось само по себе. И я не помню момента притирки.
Они разные, но при этом они все меня приняли. Мне это было нужно, важно, и я очень благодарна за это.
- У вас прекрасная фигура. В чем ваш секрет такой стройности?
- Спорт – это нормально. Плюс хорошее питание.
- Несмотря на все обстоятельства, зрители все-таки любят вашего персонажа…
- Поклонники есть у каждой из сестер. А что касается тех, кто проявляет любовь ко мне, мне это очень приятно. После отсутствия такого длительного времени я почувствовала столько любви.
Не ожидала, что будет такое количество внимания. Это было до слез! Я не думала, что меня так ждали!
Новый сезон сериала "Папины дочки. Новые" смотрите на канале СТС уже этой весной.
