Анастасия Сиваева – о возвращении после долгого перерыва в "Папины дочки", отношениях на проекте и воспитании сына

В Москве завершились съемки пятого сезона сериала "Папины дочки. Новые» . Проект выйдет на канале СТС и в онлайн-кинотеатре START.

В новых сериях Анастасия Сиваева возвращается в роли Даши, которая после двух лет разлуки пытается наладить жизнь в семье, где многое изменилось. Ее муж Веник (Филипп Бледный) уже привык к самостоятельности, а дочери повзрослели и стали более независимыми. Как Дарья справится с этим вызовом судьбы?

Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках нового сезона "Папиных дочек", где наряду с другими журналистами пообщалась с Анастасией Сиваевой.

Анастасия Сиваева: "Важно самой быть примером для своих детей"

- Анастасия, вы приняли поступок своей героини?

- Я давно уже ее поняла, приняла, потому что случился полнометражный фильм, и мне следовало этот процесс запустить для себя, оправдать Дашу. Надеюсь, что и зрители поймут. А возможно, и простят ее.

- Помогает ли ваш материнский опыт в работе над ролью?

- Безусловно. Я понимаю, что такое быть мамой. Но, конечно, многодетная семья – это другое. И здесь уже мне помогают сами девчонки.

- А ваш сын смотрел "Папиных дочек"?

- И старый, и новый сезон. Я его не заставляла. Ему самому нравится.

- Сын вас не ревнует к экранным детям?

- Нет, он понимает, что это работа.

- А что для вас быть хорошим родителем?

- Я не знаю. Я только этому учусь. Я мама всего восемь лет. И как я говорю своему сыну: "Я могу чего-то не знать, не понимать". И, конечно, хочется давать ребенку самое лучшее и быть лучшей версией себя.

Но мне кажется, важно самой быть примером для своих детей и не стараться создавать что-то искусственно. Просто быть рядом, любить, понимать.