Анастасия Калашникова: "Самое трудное — это когда сын говорит: "Мама, пожалуйста, не уезжай на работу"

15 декабря в 20:00 на ТНТ стартует третий сезон хитовой комедии "Праздники".
В новых сериях в семействе Пыжовых — перемены: у младшей дочери и мамы в декрете Юли (Яна Енжаева) и ее мужа Вовы (Никита Павленко) получается закрепиться в Москве.
А у старшей, до этого более успешной и теперь также молодой мамы Лены (Анастасия Калашникова), с мужем Пашей (Сергей Канаев), дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы.
По словам Анастасии Калашниковой, вся команда "Праздников" уже действительно стала семьей, в которой случаются и радости, и конфликты. В интервью Teleprogramma.org она также рассказала о том, как прошел ее год, и о личных переменах.
Анастасия Калашникова о коллегах по сериалу "Праздники": "На самом деле мы мало отдыхаем друг от друга"
— Анастасия, совсем скоро на ТНТ стартует третий сезон "Праздников". Актеры уже в четвертый раз вернулись на съемочную площадку. Как вы уже упоминали ранее, за это время вы все успели стать настоящей семьей.
Значит ли это, что на съемках царила не просто теплая, а по-семейному озорная атмосфера? Подкалывали ли вы друг друга, подшучивали ли по-доброму над кем-то из актеров?
— Этот третий сезон и наша четвертая встреча на съемочной площадке объединили нас как никогда. У нас были разные обстоятельства, порой очень печальные, неприятные, но именно благодаря им мы стали еще ближе.
Все-таки в первых сезонах мы как-то раскачивались, привыкали друг к другу, а сейчас именно тот момент, когда наш коллектив и в горе, и в радости проходит испытания, проходит путь.
Поэтому я с уверенностью, гордостью и большой любовью могу сказать: мы действительно стали гораздо ближе. В нашем коллективе уже сложились близкие, семейные, теплые отношения.
— А были ли на съемках и недопонимания, как и в любой семье? На почве чего они возникали, и как вы их решали?
— Это в целом продолжение первого вопроса. Да, были — как в любой любящей семье. Мы все живые люди, тоже через это проходим. У каждого есть свои истории, мы очень много времени проводим вместе.
И, знаете, как бывает: с близкими мы позволяем себе чуть больше, чем с проходящими людьми. Поэтому мы настолько уже чувствуем доверие и близость, что расслабляемся. Но мне очень радостно, что все очень мудро и грамотно могут выходить из каких-то недопониманий.
Всегда все происходит исключительно на почве работы. А если иногда возникают творческие горячие споры, то это для того, чтобы продукт был еще лучше, чтобы зрителя не расстраивать, чтобы он еще больше кайфовал от того, что мы делаем. Споры бывают, но, слава богу, все всегда решается с любовью.
— Вы рассказывали, что снимались в фильме "Праздники" на последнем месяце беременности. Наверное, такой челлендж трудно переплюнуть! А что стало для вас вызовом на съемках третьего сезона?
— Ну, наверное, это уезжать на съемку, когда маленький сын, который уже все понимает, умеет разговаривать, говорит: "Мамочка, пожалуйста, не уезжай на работу, побудь еще со мной". Вот это, конечно, самое трудное для меня.
Но большое счастье, что с сыном мы учимся разговаривать, договариваться, поэтому, слава богу, все уже вырулилось. Бывали и грустные дни, утра, когда прямо с тяжелым сердцем приходилось уезжать на работу.
— Яна Енжаева — ваша младшая киносестра. Встречаетесь ли вы с ней вне съемок? А с другими актерами — Марией Ароновой, Виталием Хаевым, Никитой Павленко, Сергеем Канаевым — собираетесь вместе?
— Я с гордостью могу сказать, что, несмотря на все эти стереотипы, что мы — две молодые актрисы и должны что-то делить, ругаться и так далее. Я обожаю наши взаимоотношения, которые сохраняются и вне съемочной площадки. С Янкой даже шутим, что у нас уже какая-то сестринская крепкая связь.
Мы можем обращаться друг к другу за помощью, когда речь идет о личных проблемах. Я знаю, что всегда могу на нее рассчитывать, надеюсь, она думает так же про меня.
Это очень помогает и на съемках, когда играем наших персонажей. Наши отношения с каждым сезоном становятся глубже, в них больше любви и мудрости.
Что касается других коллег — слушайте, мы на самом деле так мало отдыхаем друг без друга. Но когда у нас какие-то сабантуи, встречи по поводу наших праздничных событий, не связанных со съемками, — мы с удовольствием встречаемся, подкалываем друг друга, не чувствуем дистанции или долгой разлуки.
Я искренне с большим уважением и любовью отношусь к каждому члену нашей праздничной семьи.
Анастасия Калашникова и Яна Енжаева. Фото: кадр из третьего сезона сериала "Праздники"
— Вы говорили, что научились у своей героини Лены держать осанку ровно. А есть что-то, что в ней вам, наоборот, не нравится? Бывает ли, что в процессе игры хочется сказать ей: "Лена, нужно было сделать по-другому"?
— На самом деле ничего такого нет. Конечно, я иногда хихикаю, когда проигрываю ту или иную сцену — где делаю смешной голос, где нелепо плачу или поступаю странно.
Но я всегда стараюсь разграничивать себя и своего персонажа, сильно с ним не соединяться, чтобы не сойти с ума. Как завещал Станиславский, — в нашем деле нужно проще, выше, легче, веселее.
Никаких сильных переживаний по поводу Лены нет, но я стараюсь ее где-то наполнять, где-то добавлять что-то от себя — насколько это возможно в рамках драматургии. И, конечно, учусь держать ровно спину уже и в реальной жизни, не только в образе Лены.
— Что изменилось в вашей героине в третьем сезоне?
— У нас небольшая временная разница между предыдущими сезонами, поэтому все как у людей. В зависимости от новых обстоятельств Лена по-новому проявляется.
В этом сезоне ее ждет завершение декрета, выход на работу, ну и всякие кризисные и некризисные события, истории, отношения с супругом. Все как в реальной жизни.
— Если бы вам нужно было описать третий сезон одним предложением, что бы вы сказали? Что отличает его от первых двух?
— Я бы сказала так: это мой самый любимый сезон. Это и есть одно предложение. А так — время и монтаж покажут. Уже будем последними — за реакцией зрителя. Но, на мой взгляд, сезон получился плотнее, драматичнее. Да и смешнее.
Анастасия Калашникова: "Моя психика, мой ум очень пытливые"
— В 2025 году с вашим участием вышел еще один проект ТНТ — "Остаться друзьями". В интервью, говоря об этой комедии, вы упомянули, что любите психологию.
Что вы имели в виду? Читаете книги? Проходите курсы? Планируете ли серьезно заняться этим направлением?
— Да нет, на самом деле я особо этим не увлекаюсь. Просто знаю, что я так устроена. Моя психика, мой ум очень пытливые. С детского сада помню, что я всегда хорошо разбиралась в поведении людей, во взаимоотношениях: почему тот или иной ребенок орет, когда приходит в садик, и почему та или иная воспитательница так реагирует.
Просто есть некоторый талант, и, думаю, поэтому у меня неплохо получается в актерской профессии. Это тоже требует классного психологического мышления — чтобы разбирать персонажа, погружаться в него и взаимодействовать в драматургии.
Поэтому нет, не скажу, что планирую связывать жизнь с психологией. Просто всегда обращаю внимание на людей — я очень эмпатичный человек.
Анастасия Калашникова и Борис Дергачев. Фото: кадр из сериала "Остаться друзьями"
— А что бы лично вы посоветовали Ане и Роме — вашей героине и герою Бориса Дергачева в "Остаться друзьями", которые импульсивно решают развестись?
— Take your time — взять паузу, взять время. Не побояться разъехаться и хорошо подумать. Обязательно обратиться в семейную терапию, к психологу. Работать над собой и отношениями в паре.
И обязательно взять ручку и блокнот, чтобы записывать все плюсы и минусы, вспоминать все хорошее. И уже в этой паузе, в тишине, когда ты сам с собой, — принимать решение от сердца.
Анастасия Калашникова: "Хочется позвать Деда Мороза, потому что сын уже взрослый"
— Говоря о "Праздниках", нельзя не вспомнить, что скоро Новый год. Какое важное событие произошло в вашей жизни в этом году?
— Если прямо от сердца, не думая, не вспоминая, ответ такой: этот год был просто очень счастливым. И к этому счастью я приложила много усилий, внимания. Год прошел так, как я себе его загадала и пожелала.
Было много путешествий, приятных моментов, максимальное включение в семью, в воспитание сына. Слава богу, была работа.
Да, были потери, неприятные моменты, но я учусь так относиться к жизни, что в этом и есть жизнь. Нужно уметь принимать, быть благодарным несмотря ни на что.
И в этом году, наверное, я сохранила тот классный баланс, к которому всегда стремилась: много прекрасных событий, впечатлений, путешествий, радости — и глубокое, мудрое принятие неприятностей.
Анастасия Калашникова с мужем и сыном. Фото: Дарья Егудина
— Как планируете отметить праздник в этот раз?
— Ой, в этот раз мне хочется прямо дома с елкой. Хочется позвать Деда Мороза, потому что сын уже взрослый, осознанный, все понимает. Хочется настоящего новогоднего русского зимнего и снежного праздника — с оливье, с родными, с застольем, с шампанским, с курантами, с музыкой, с танцами.
Чтобы 1 января поздно проснуться, пойти с сыном на горку и лепить снеговиков. Хочется вот этой детской радости, которая была в моем детстве, — воссоздать и повторить ее для сына.
А вы будете смотреть третий сезон сериала "Праздники"? Делитесь в комментариях!