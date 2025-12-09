Анастасия Калашникова: "Самое трудное — это когда сын говорит: "Мама, пожалуйста, не уезжай на работу"

15 декабря в 20:00 на ТНТ стартует третий сезон хитовой комедии "Праздники".

В новых сериях в семействе Пыжовых — перемены: у младшей дочери и мамы в декрете Юли (Яна Енжаева) и ее мужа Вовы (Никита Павленко) получается закрепиться в Москве.

А у старшей, до этого более успешной и теперь также молодой мамы Лены (Анастасия Калашникова), с мужем Пашей (Сергей Канаев), дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы.

По словам Анастасии Калашниковой, вся команда "Праздников" уже действительно стала семьей, в которой случаются и радости, и конфликты. В интервью Teleprogramma.org она также рассказала о том, как прошел ее год, и о личных переменах.

Анастасия Калашникова о коллегах по сериалу "Праздники": "На самом деле мы мало отдыхаем друг от друга"

— Анастасия, совсем скоро на ТНТ стартует третий сезон "Праздников". Актеры уже в четвертый раз вернулись на съемочную площадку. Как вы уже упоминали ранее, за это время вы все успели стать настоящей семьей.

Значит ли это, что на съемках царила не просто теплая, а по-семейному озорная атмосфера? Подкалывали ли вы друг друга, подшучивали ли по-доброму над кем-то из актеров?

— Этот третий сезон и наша четвертая встреча на съемочной площадке объединили нас как никогда. У нас были разные обстоятельства, порой очень печальные, неприятные, но именно благодаря им мы стали еще ближе.

Все-таки в первых сезонах мы как-то раскачивались, привыкали друг к другу, а сейчас именно тот момент, когда наш коллектив и в горе, и в радости проходит испытания, проходит путь.

Поэтому я с уверенностью, гордостью и большой любовью могу сказать: мы действительно стали гораздо ближе. В нашем коллективе уже сложились близкие, семейные, теплые отношения.

— А были ли на съемках и недопонимания, как и в любой семье? На почве чего они возникали, и как вы их решали?

— Это в целом продолжение первого вопроса. Да, были — как в любой любящей семье. Мы все живые люди, тоже через это проходим. У каждого есть свои истории, мы очень много времени проводим вместе.

И, знаете, как бывает: с близкими мы позволяем себе чуть больше, чем с проходящими людьми. Поэтому мы настолько уже чувствуем доверие и близость, что расслабляемся. Но мне очень радостно, что все очень мудро и грамотно могут выходить из каких-то недопониманий.

Всегда все происходит исключительно на почве работы. А если иногда возникают творческие горячие споры, то это для того, чтобы продукт был еще лучше, чтобы зрителя не расстраивать, чтобы он еще больше кайфовал от того, что мы делаем. Споры бывают, но, слава богу, все всегда решается с любовью.

— Вы рассказывали, что снимались в фильме "Праздники" на последнем месяце беременности. Наверное, такой челлендж трудно переплюнуть! А что стало для вас вызовом на съемках третьего сезона?

— Ну, наверное, это уезжать на съемку, когда маленький сын, который уже все понимает, умеет разговаривать, говорит: "Мамочка, пожалуйста, не уезжай на работу, побудь еще со мной". Вот это, конечно, самое трудное для меня.

Но большое счастье, что с сыном мы учимся разговаривать, договариваться, поэтому, слава богу, все уже вырулилось. Бывали и грустные дни, утра, когда прямо с тяжелым сердцем приходилось уезжать на работу.

— Яна Енжаева — ваша младшая киносестра. Встречаетесь ли вы с ней вне съемок? А с другими актерами — Марией Ароновой, Виталием Хаевым, Никитой Павленко, Сергеем Канаевым — собираетесь вместе?

— Я с гордостью могу сказать, что, несмотря на все эти стереотипы, что мы — две молодые актрисы и должны что-то делить, ругаться и так далее. Я обожаю наши взаимоотношения, которые сохраняются и вне съемочной площадки. С Янкой даже шутим, что у нас уже какая-то сестринская крепкая связь.

Мы можем обращаться друг к другу за помощью, когда речь идет о личных проблемах. Я знаю, что всегда могу на нее рассчитывать, надеюсь, она думает так же про меня.

Это очень помогает и на съемках, когда играем наших персонажей. Наши отношения с каждым сезоном становятся глубже, в них больше любви и мудрости.

Что касается других коллег — слушайте, мы на самом деле так мало отдыхаем друг без друга. Но когда у нас какие-то сабантуи, встречи по поводу наших праздничных событий, не связанных со съемками, — мы с удовольствием встречаемся, подкалываем друг друга, не чувствуем дистанции или долгой разлуки.

Я искренне с большим уважением и любовью отношусь к каждому члену нашей праздничной семьи.