Алсу: «Жасмин – с виду приличная девочка, но на самом деле та еще штучка»

Певица Жасмин выступила с сольным концертом «Головоломка». На нем прозвучали как узнаваемые хиты артистки, так и ее новые песни.

Также в этот вечер на сцену вышли Лев Лещенко, Сосо Павлиашвили, Маш Милаш и другие артисты. На мероприятии появилась и Алсу, с которой Жасмин связывает многолетняя дружба.

«Я пришла на концерт как зритель. Конечно, буду подпевать вместе с Жасмин, - рассказала журналистам Алсу. – У нее всегда красивые изысканные наряды. На сольных программах – образ, продуманный с ног до головы. Это всегда координируется с нарядами танцоров. Там работает огромное количество профессионалов. Но я знаю, как Жасмин волновалась. И вижу, как она прекрасно выглядит, как похудела и взялась за себя».

Алсу: «Жасмин – хулиганка »

- Часто ли вам вообще удается встречаться?

- Буквально на прошлой неделе мы пели в караоке. Было очень весело. Это был девичник. Жасмин – хулиганка. С виду приличная девочка, но на самом деле еще та штучка.

- А как Жасмин хулиганит?

- Не скажу.

- А вы такая же?

- Мы все-таки две подруги.

- Как давно вы с Жасмин знакомы?

- Очень давно. Я примерно на год раньше начала свой творческий путь. Мне кажется, мы познакомились еще до того, как Жасмин начала петь.

У нас были одни авторы. Автор моей первой песни тоже писал для Жасмин, и с ней работал звукорежиссер Валерий Демьянов. Так что наши творческие пути пересекались.