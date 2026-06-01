Алсу: «Жасмин – с виду приличная девочка, но на самом деле та еще штучка»

Певица Жасмин выступила с сольным концертом «Головоломка». На нем прозвучали как узнаваемые хиты артистки, так и ее новые песни.
Также в этот вечер на сцену вышли Лев Лещенко, Сосо Павлиашвили, Маш Милаш и другие артисты. На мероприятии появилась и Алсу, с которой Жасмин связывает многолетняя дружба.
«Я пришла на концерт как зритель. Конечно, буду подпевать вместе с Жасмин, - рассказала журналистам Алсу. – У нее всегда красивые изысканные наряды. На сольных программах – образ, продуманный с ног до головы. Это всегда координируется с нарядами танцоров.
Там работает огромное количество профессионалов. Но я знаю, как Жасмин волновалась. И вижу, как она прекрасно выглядит, как похудела и взялась за себя».
Алсу: «Жасмин – хулиганка »
- Часто ли вам вообще удается встречаться?
- Буквально на прошлой неделе мы пели в караоке. Было очень весело. Это был девичник. Жасмин – хулиганка. С виду приличная девочка, но на самом деле еще та штучка.
- А как Жасмин хулиганит?
- Не скажу.
- А вы такая же?
- Мы все-таки две подруги.
- Как давно вы с Жасмин знакомы?
- Очень давно. Я примерно на год раньше начала свой творческий путь. Мне кажется, мы познакомились еще до того, как Жасмин начала петь.
У нас были одни авторы. Автор моей первой песни тоже писал для Жасмин, и с ней работал звукорежиссер Валерий Демьянов. Так что наши творческие пути пересекались.
Алсу в кулуарах концерта Жасмин. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Алсу рассказала о будущих профессиях дочерей
- Недавно в школах прозвенел последний звонок…
- Все экзамены, слава Богу, позади, нервы спокойны, можно расслабиться, выдохнуть. Я в шоке, что у меня такие взрослые дети.
Сафина уже учится в университете, Микелла сейчас заканчивает школу. Короче говоря, жизнь летит.
- А Микелла готовится к выпускному?
- Платье уже купили. Красивое.
- А какое направление выбрали дочки?
- Микелла пойдет в бизнес и экономику. А старшая – в науке.
- А вы помните свой выпускной?
- У меня не было выпускного. Я к тому времени уже работала.
- Не переживаете за дочек? Выпускной – все-таки очень волнующее событие, когда заканчивается детство.
- Я спокойна. Я им доверяю.
