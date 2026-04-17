Алсу о слухах про себя : "У меня дома золотые унитазы"

14 апреля на Исторической сцене Большого театра состоялся гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Одной из гостей события стала певица Алсу.
На красной дорожке она появилась в платье по фигуре с бархатным черным верхом и низом в гороховый принт. В руках артистка держала сумочку - клатч. Алсу как всегда выглядела женственно и элегантно.
"Я в своем классическом образе. Мне в нем комфортно, безопасно, красиво и стильно. Сегодня я в черном платье. На мой взгляд, красивом, - пояснила Алсу, отвечая на вопрос журналистов о своем образе.
- Стилизовала я себя сама. Мне удобно и комфортно. И мне кажется, я сегодня выгляжу очень уместно".
Алсу о дочери Микеле: "Пока все ее мысли связаны с получением высшего образования"
- Алсу, чем вас сейчас удивляют дети, к примеру, сын?
- Недавно мой сын стал ежедневно слушать классическую музыку. Он сказал:"Мама, от этого увеличивается IQ. Давай слушать классику вместе".
- Несколько лет назад вы говорили, что и дочерей приучаете к классической музыке. А сейчас остается время на то, чтобы послушать классику вместе?
- Они, конечно, все в учебе. Но я знаю все, что происходит в их жизни. Мы ежедневно на связи – практически 24 часа в сутки.
- А ваша дочь Микелла не планирует начать эстрадную карьеру?
- Пока все ее мысли, планы связаны с получением высшего образования.
- Экономического?
- Пока что да. Но вы знаете, в таком возрасте все меняется, а иногда и резко. Поэтому поживем – увидим.
- Недавно в соцсетях вы опубликовали фото со своей мамой.
- Мама у меня очень красивая, притом что она не делает никаких операций, манипуляций. Это действительно генетика. Она прекрасна, очень молодо выглядит. Я в своем возрасте чаще посещаю косметолога, чем моя мама.
Алсу. Фото: пресс-служба премии Bravo
Алсу: "Мое окружение знало об этой награде, но не сказало мне"
- Какой самый странный слух вы о себе слышали?
- На самом деле обо мне мало слухов.
- Но, может, что-то смешное?
- Смешное было то, что у меня дома золотые унитазы.
- Недавно вам вручили статуэтку премии "Жара" в номинации "Возвращение года". Что для вас значит эта награда?
- Мне было безумно приятно. Это было максимально неожиданно. И об этом говорит моя реакция. Мое окружение знало об этой награде, но не сказало мне.
И когда моя помощница уже начала меня снимать, я подумала: "А что ты меня снимаешь? Я тут сижу, жую пирожок". А оказывается, уже практически объявляли мою номинацию. Это был шок.
И я очень благодарна премии "Жара" и всем тем, кто имеет отношение к этому решению.
У меня был продуктивный год. Я действительно могу сказать, что вернулась. У меня и релизы песен, и концерты, и разные проекты. Было очень приятно, что мое старание вернуться достойно оценили.
