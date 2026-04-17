Алсу о слухах про себя : "У меня дома золотые унитазы"

14 апреля на Исторической сцене Большого театра состоялся гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Одной из гостей события стала певица Алсу.

На красной дорожке она появилась в платье по фигуре с бархатным черным верхом и низом в гороховый принт. В руках артистка держала сумочку - клатч. Алсу как всегда выглядела женственно и элегантно.

"Я в своем классическом образе. Мне в нем комфортно, безопасно, красиво и стильно. Сегодня я в черном платье. На мой взгляд, красивом, - пояснила Алсу, отвечая на вопрос журналистов о своем образе. - Стилизовала я себя сама. Мне удобно и комфортно. И мне кажется, я сегодня выгляжу очень уместно".

- Алсу, чем вас сейчас удивляют дети, к примеру, сын?

- Недавно мой сын стал ежедневно слушать классическую музыку. Он сказал:"Мама, от этого увеличивается IQ. Давай слушать классику вместе".

- Несколько лет назад вы говорили, что и дочерей приучаете к классической музыке. А сейчас остается время на то, чтобы послушать классику вместе?

- Они, конечно, все в учебе. Но я знаю все, что происходит в их жизни. Мы ежедневно на связи – практически 24 часа в сутки.

- А ваша дочь Микелла не планирует начать эстрадную карьеру?

- Пока все ее мысли, планы связаны с получением высшего образования.

- Экономического?

- Пока что да. Но вы знаете, в таком возрасте все меняется, а иногда и резко. Поэтому поживем – увидим.

- Недавно в соцсетях вы опубликовали фото со своей мамой.

- Мама у меня очень красивая, притом что она не делает никаких операций, манипуляций. Это действительно генетика. Она прекрасна, очень молодо выглядит. Я в своем возрасте чаще посещаю косметолога, чем моя мама.