Алсу: "2025-й стал для меня годом возвращения к самой себе"

Уходящий год для певицы Алсу стал поворотным. Перемены в личной жизни в прошлом году (развод после 18 лет брака) спровоцировали в 2025-м триумфальное возвращение на сцену, которое обсуждают все. Журнал "Телепрограмма" подводит вместе с Алсу итоги ее года на сцене и дома.
- Традиционная тема праздничного номера - новогодние огоньки. В каких новогодних проектах вас можно будет увидеть? Что сами смотрите в новогоднюю ночь, что будете смотреть в этом году или работаете?
- В этом году я участвую практически во всех огоньках, праздничных концертах и новогодних программах. Мне действительно нравится эта предновогодняя суета - репетиции, встречи, съемки, блеск костюмов, ощущение большого общего праздника, который мы вместе создаем для всей страны. Это всегда особая атмосфера.
Я очень люблю наши старые добрые советские фильмы - каждый декабрь возвращаюсь к ним с нежной ностальгией. Они создают то самое настроение, которое невозможно подделать: уют, ожидание чуда, тепло. В новогоднюю ночь я не работаю - отмечу праздник в кругу детей и близких и позволю себе наконец-то отдохнуть по-настоящему. Чувствую, что в этом году я заслужила это как никогда.
"Появилась внутренняя опора"
- В конце декабря принято подводить итоги уходящего года. Каким он был у вас?
- Этот год для меня один из самых насыщенных и ярких за многие годы. Он действительно стал в каком-то смысле поворотным. В рабочей летописи - возвращение на сцену, новые песни, "Золотой граммофон", клипы, съемки, проекты, которые вдохновляли меня ежедневно. Я почувствовала, что у музыки и у меня начался новый виток - честный, взрослый, наполненный опытом и внутренней свободой.
В личной жизни год тоже был трансформирующим. Он многому научил - стойкости, принятию, умению слышать себя. Да, были и сложные моменты. Но теперь я вижу: все эти испытания были нужны для того, чтобы я стала сильнее и счастливее.
У детей свои победы и достижения. Дочки взрослеют, учатся, ищут себя. Рафаэль растет любознательным, музыкальным мальчиком. Их успехи всегда ощущаются для меня ярче любых собственных наград.
- Наступает год Огненной Лошади по китайскому календарю. Говорят, что удача придет к людям, которые много трудятся, так как Лошадь - символ работоспособности. Какие планы на 2026 год?
- Этот год действительно стал для меня моментом возвращения - и даже не столько на сцену, сколько к самой себе. Огненная Лошадь - символ силы, энергии, движения вперед, и я чувствую, что очень созвучна ей сейчас. Музыка и мой зритель дали мне второе дыхание, наполнили и вдохновили. Я стала смелее, честнее в творчестве, свободнее.
Что изменилось? Появилась внутренняя опора. Я поняла, что могу идти своим путем, создавать, экспериментировать и что у меня есть аудитория, которая слышит и поддерживает. Планы на 2026 год амбициозные. Новая музыка, новые коллаборации, живые выступления, возможно, новая концертная программа. Хочу расти - и как артистка, и как человек.
- Дочки у вас уже совсем взрослые, а вот Рафаэль, наверное, еще делает заказы Дедушке Морозу. Вы делились с нами, что у сына абсолютный слух. Какие песни он разучивает на праздник? Девочки окончили музыкальную школу с красным дипломом, Рафаэль тоже посещает музыкалку?
С дочками Сафиной (слева), Микеллой и сыном Рафаэлем. Фото: личный архив певицы Алсу
- Да, дочки уже взрослые, поэтому их Новый год - скорее про уют, встречи, разговоры. А вот у Рафаэля все по классике: письмо Деду Морозу, пожелания, ожидание праздника, подготовка стихотворений и песен. Он действительно очень музыкальный - абсолютный слух проявился рано. Мы не форсируем, но аккуратно поддерживаем интерес. Он разучивает новогодние песни, любит играть мелодии на инструментах. Музыкой он занимается с педагогом дома - чтобы это оставалось радостью, а не обязанностью.
- А родители на Новый год часто загадывают что-то, связанное с детьми. Хочется, чтобы они нашли свой путь, дело по душе. Ваши дочки определились с профессиями?
Певица с мамой Разией Исхаковной, папой Ралифом Рафиловичем и старшим братом Маратом. Фото: личный архив певицы Алсу
- Как и многие родители, я хочу для своих детей одного: чтобы они были счастливы и занимались тем, что откликается им на уровне сердца. У дочек есть направления, которые их вдохновляют, и я поддерживаю их в выборе. Важно, чтобы они чувствовали себя на своем месте, могли раскрыться и реализоваться. Мы много говорим о том, что профессия - это путь. Его можно искать, менять, расширять. Главное - слышать себя.
«Сила - в умении принимать помощь и помогать самой»
- Ваш хит с Евой Власовой «Табу» получил «Золотой граммофон». В этом сезоне он в чартах, в караоке, на девичьих посиделках. Даже если разрыв с мужчиной у женщины случился не вчера, то все равно у многих отзываются строки песни «Он выбрал шумный вокзал, а не домашний уют, а твое сердце кому и что теперь будет с ним?». Как проще пережить расставание? С головой уйти в работу?
- «Табу» стала тем редким случаем, когда песня живет своей жизнью и начинает отражаться в судьбах других людей. Женщины писали мне невероятные истории: кто-то вспомнил давние отношения, кто-то переживал свежую боль, кто-то говорил, что песня помогла закрыть тяжелую главу жизни. Это огромная ценность для артиста, когда музыка становится терапией.
Если говорить о героине песни и о женщинах, которые проходят через что-то похожее, - работа действительно может стать опорой. Но еще важнее другое. Восстановить любовь к себе; вернуться к своим желаниям; заново почувствовать свое тело, энергию, жизнь; окружить себя людьми, рядом с которыми тепло. Развод - не про конец. Это про новую страницу. И она может быть удивительно красивой и счастливой.
- Юбилейный "Золотой граммофон" вы внезапно получили за хит "Зимний сон". Оказалось, что песня, которую знают все, не имела ранее наград. Мне кажется, что для ваших родителей эта песня - любимая из вашего репертуара, а дети любят новые композиции. Так ли это? И кто в семье сейчас ваш главный фанат?
- Юбилейный «Золотой граммофон» за "Зимний сон" - это очень трогательно. Песня давно стала частью жизни слушателей, и приятно, что именно сейчас она получила такую награду. У моих родителей действительно особое отношение к старым композициям, и "Зимний сон" среди них - любимая.
Главный фанат в семье? Наверное, Рафаэль. Он искренне радуется, когда слышит мои песни, и очень любит присутствовать на концертах и съемках. Дочки тоже помогают - особенно со съемками для соцсетей. У нас это уже маленькая семейная творческая традиция.
- Вас мощно поддержали в соцсетях после развода, это была настоящая женская солидарность. До сих пор вам отправляют слова поддержки женщины разных возрастов. Ожидали, что столько людей откликнутся? Вам это помогло?
- Я не ожидала такой волны поддержки. Это было трогательно до глубины души. Мне писали женщины разных возрастов, из разных городов и стран. Кто-то делился своим опытом, кто-то поддерживал просто теплым словом. Особенно ценно было чувствовать искренность. Когда незнакомые люди пишут: "ты справишься", "мы рядом", - это как объятие, которое приходит вовремя. Эта солидарность стала для меня одной из самых больших опор в сложный период.
- Последнее время в Сети под вашими роликами появилось много комплиментов…
- Я очень благодарна за теплые слова, которые люди пишут мне. "Расцвела", "живет свою лучшую жизнь" - это приятно, но самое важное: за этим действительно стоит внутренняя работа.
- Вы производите впечатление сильной женщины, которая все может сама. Но кто был рядом в трудный период жизни - помимо вашей команды, которую, как мы знаем, вы обновили?
- Да, я собрала обновленную команду - людей талантливых, вдохновленных, идущих со мной в одном направлении. Это огромное счастье, когда тебя понимают и слышат. Они помогли воплотить все музыкальные и визуальные идеи этого года. Психологически меня поддерживали близкие - семья, подруги. В моменты, когда казалось, что все слишком сложно, именно они давали тепло и силу. Я могу многое сама - но никто из нас не должен быть железным. Сила - в умении принимать помощь и давать ее.
"Связь с Всевышним - это основа внутреннего спокойствия"
- Сейчас много новых шоу выходит на интернет-платформах… Если бы вы стали делать свой проект, то на какую тему?
- Мне интересны проекты, связанные с музыкой, вдохновением, женской энергией, жизненными трансформациями. Возможно, что-то на стыке творческого пути, личного опыта и вдохновляющих историй. Платформы открывают огромные возможности говорить честно, глубоко и легко. Думаю, мне было бы интересно попробовать себя в таком формате.
- Что запомнилось из культурных событий минувшего года - книги, спектакли?
- Последние пару лет я читаю в основном книги для личностного роста и развития, включая религиозную литературу. И за это время я очень ясно почувствовала: связь с Всевышним - это основа внутреннего спокойствия, опора и источник настоящего счастья. Когда есть эта связь, ответы находятся даже на самые трудные вопросы.
К сожалению, в этом году мне крайне редко удавалось выбираться в театры или на иные культурные мероприятия. График был плотный - съемки, репетиции, концерты. Поэтому все свободное время я старалась посвящать общению с близкими. Именно это наполняло меня, давало силы и ощущение баланса.
- Если бы вам нужно было снять ролик со счастливыми новогодними фрагментами из своей жизни, то какими бы они были?
- Я бы собрала кадры детства: запах мандаринов, бенгальские огни, молодые родители, смех семьи, елочные игрушки, передаваемые годами. Добавила бы кадры своих детей - их сияющие глаза, когда они впервые видели Деда Мороза, как пели у елки, как ждали чуда. И - моменты сегодняшнего дня: дом, свет, музыка, близкие рядом и чувство, что впереди новая глава...