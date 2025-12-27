Алсу: "2025-й стал для меня годом возвращения к самой себе"

Уходящий год для певицы Алсу стал поворотным. Перемены в личной жизни в прошлом году (развод после 18 лет брака) спровоцировали в 2025-м триумфальное возвращение на сцену, которое обсуждают все. Журнал "Телепрограмма" подводит вместе с Алсу итоги ее года на сцене и дома.

- Традиционная тема праздничного номера - новогодние огоньки. В каких новогодних проектах вас можно будет увидеть? Что сами смотрите в новогоднюю ночь, что будете смотреть в этом году или работаете?

- В этом году я участвую практически во всех огоньках, праздничных концертах и новогодних программах. Мне действительно нравится эта предновогодняя суета - репетиции, встречи, съемки, блеск костюмов, ощущение большого общего праздника, который мы вместе создаем для всей страны. Это всегда особая атмосфера.

Я очень люблю наши старые добрые советские фильмы - каждый декабрь возвращаюсь к ним с нежной ностальгией. Они создают то самое настроение, которое невозможно подделать: уют, ожидание чуда, тепло. В новогоднюю ночь я не работаю - отмечу праздник в кругу детей и близких и позволю себе наконец-то отдохнуть по-настоящему. Чувствую, что в этом году я заслужила это как никогда.

"Появилась внутренняя опора"

- В конце декабря принято подводить итоги уходящего года. Каким он был у вас?

- Этот год для меня один из самых насыщенных и ярких за многие годы. Он действительно стал в каком-то смысле поворотным. В рабочей летописи - возвращение на сцену, новые песни, "Золотой граммофон", клипы, съемки, проекты, которые вдохновляли меня ежедневно. Я почувствовала, что у музыки и у меня начался новый виток - честный, взрослый, наполненный опытом и внутренней свободой.

В личной жизни год тоже был трансформирующим. Он многому научил - стойкости, принятию, умению слышать себя. Да, были и сложные моменты. Но теперь я вижу: все эти испытания были нужны для того, чтобы я стала сильнее и счастливее.

У детей свои победы и достижения. Дочки взрослеют, учатся, ищут себя. Рафаэль растет любознательным, музыкальным мальчиком. Их успехи всегда ощущаются для меня ярче любых собственных наград.

- Наступает год Огненной Лошади по китайскому календарю. Говорят, что удача придет к людям, которые много трудятся, так как Лошадь - символ работоспособности. Какие планы на 2026 год?

- Этот год действительно стал для меня моментом возвращения - и даже не столько на сцену, сколько к самой себе. Огненная Лошадь - символ силы, энергии, движения вперед, и я чувствую, что очень созвучна ей сейчас. Музыка и мой зритель дали мне второе дыхание, наполнили и вдохновили. Я стала смелее, честнее в творчестве, свободнее.

Что изменилось? Появилась внутренняя опора. Я поняла, что могу идти своим путем, создавать, экспериментировать и что у меня есть аудитория, которая слышит и поддерживает. Планы на 2026 год амбициозные. Новая музыка, новые коллаборации, живые выступления, возможно, новая концертная программа. Хочу расти - и как артистка, и как человек.

- Дочки у вас уже совсем взрослые, а вот Рафаэль, наверное, еще делает заказы Дедушке Морозу. Вы делились с нами, что у сына абсолютный слух. Какие песни он разучивает на праздник? Девочки окончили музыкальную школу с красным дипломом, Рафаэль тоже посещает музыкалку?