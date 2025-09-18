Алла Довлатова раскрыла правду о свадьбе Киркорова и Пугачевой: "У Аллы Борисовны аж руки дрожали"

Общественность продолжает обсуждать эпохальное интервью Аллы Пугачевой. В беседе с Екатериной Гордеевой* певица неожиданно заявила, что у нее было только два настоящих брака — с Миколасом Орбакасом и Максимом Галкиным*. А все остальные — это помощь другу.

Алла Борисовна вообще призналась, что вышла замуж за Филиппа Киркорова, потому что дала обещание его матери — присмотреть за сыном.

"Он не может быть на меня обижен. Я дала ему все, что могла. А что он мне мог дать? Не знаю, он только насмехается надо мной в КВН или чем-то еще. В принципе, видно, что он благодарен мне", — также добавила артистка.

Ходят слухи, что сам Филипп Киркоров очень тяжело отреагировал на это интервью. Он закрылся в своей комнате и заплакал, шепчутся в кулуарах.

Алла Довлатова о свадьбе Киркорова и Пугачевой: "Их женила моя хорошая знакомая"

Меж тем теле- и радиоведущая Алла Довлатова уверена, что Алла Пугачева кривит душой, высказываясь о своем ярком экс-супруге в подобном ключе. Об этом Алла рассказала журналистам на красной дорожке премии "Люди года" от FB.

"Я помню эту свадьбу, которая состоялась в Санкт-Петербурге. Ее освещали все СМИ. И главное, что их женила моя хорошая знакомая Марина Анисина, — сказала Алла Довлатова. —Тогда она была директором Дворца бракосочетания на Кронштадтской. Я там спустя годы и сама выходила замуж. И помню, что потом мы приезжали туда и я как журналист задавала вопросы. Так вот, Марина сказала, что в день свадьбы у Аллы Борисовны аж руки дрожали. Так она волновалась. А при фиктивном браке так не волнуются. Филипп ее очень любил. Я помню, как он переживал, когда они расстались".

