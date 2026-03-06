Алиса Вокс о примирении с Сергеем Шнуровым: "Видимо, прошлогодний голубь мира еще не долетел"

На канале "Россия" продолжается показ шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!". Одним из его экспертов является певица, экс-участница группировки "Ленинград" Алиса Вокс.

Алиса дала интервью Teleprogramma.org, в котором рассказала о своем участии в проекте, попытке примирении с Сергеем Шнуровым, отношении к Ларисе Долиной и личной жизни.

Алиса Вокс о поступке Сергея Лазарева: "Сергей восстановил справедливость"

- Алиса, вы одна из ярких участниц и экспертов сотни на шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" телеканала "Россия". Чем вы прежде всего руководствуетесь, когда встаете со своего места при пении коллектива?

- Быть частью сотни — большая честь, но и огромная ответственность. Зачастую одно нажатие из ста решает судьбу исполнителя. А когда это целый хор, а в состязании участвуют ансамбли и по 60-70 человек, то это очень большое напряжение. Тут недостаточно субъективного оценочного суждения на уровне "нравится или не нравится".

Свое решение нужно обосновать, в первую очередь, для самого себя. Все коллективы очень разные, критериев оценки очень много: идея, аранжировка, реализация, эмоции исполнителя, эмоции слушателя, сценография, костюмы, материал, артистизм, звукоизвлечение, техника, сравнение с другими участниками.

Не могу сказать, что есть какой-то доминантный критерий. В момент выбора у меня в голове формируется таблица на десятки столбцов и с коэффициентами каждой оценки. И по итогу я принимаю то или иное решение, которое всегда могу аргументировать.

- А бывало ли такое, что вы понимаете: пение участников не дотягивает до нужного уровня, но вы все равно встаете, потому что они вас чем-то зацепили. Что вас больше всего цепляет в людях?

- Пение как таковое, изолированное от остальных критериев, мало что решает. Гораздо важнее эмоции, которые исполнение вызывает у аудитории. Много кто из великих, не обладая выдающимися вокальными данными, тем не менее, стал всенародно любимым артистом: Шарль Азнавур, например, или Владимир Высоцкий. Так же и наоборот: хорошо поющих людей очень много. Очень!

Но исполнительское искусство не оценивается исключительно с позиции техники, как это бывает в некоторых видах спорта. Лично я люблю необычных исполнителей: музыкальные бунтари, нон-конформисты — все к моему берегу! Я за разнообразие форм!

В 7-м сезоне "Ну-ка, все вместе!" моей фавориткой была и остается Варвара Ступина. Мы продолжили общение и после проекта. Как и обещала, я купила билеты на ее первый сольник. Правда, прийти не смогла, поэтому подарила билеты Вариным друзьям.

В нынешнем третьем сезоне шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" моим фаворитом стал Хор Валаамского Монастыря из Санкт-Петербурга – в моей внутренней "ведомости" пока что это абсолютный лидер отборочных туров. Посмотрим, что будет в финале. Зачастую, вперед вырывается совершенно неожиданный кандидат.

- А помните тот момент, когда Сергей Лазарев спрыгнул со своего места и нажал кнопку за Льва Рудина? Как вы тогда отнеслись к поступку Сергея? Вы тогда не были в сотне, но об этом случае говорили все…

- Честно говоря, я тогда еще не знала правил проекта, и в целом, не увидела ничего предосудительного в его поступке. Тем более и исполнение Арпи Абкарян было безупречным.

Сто баллов за это исполнение было бы абсолютно справедливой оценкой, и, на мой взгляд, Сергей просто восстановил справедливость. С другой стороны, психологи порицают стремление "причинять добро", хотя я и сама этим, бывает, грешу.