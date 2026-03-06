Алиса Вокс о примирении с Сергеем Шнуровым: "Видимо, прошлогодний голубь мира еще не долетел"

На канале "Россия" продолжается показ шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!". Одним из его экспертов является певица, экс-участница группировки "Ленинград" Алиса Вокс.
Алиса дала интервью Teleprogramma.org, в котором рассказала о своем участии в проекте, попытке примирении с Сергеем Шнуровым, отношении к Ларисе Долиной и личной жизни.
Алиса Вокс о поступке Сергея Лазарева: "Сергей восстановил справедливость"
- Алиса, вы одна из ярких участниц и экспертов сотни на шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" телеканала "Россия". Чем вы прежде всего руководствуетесь, когда встаете со своего места при пении коллектива?
- Быть частью сотни — большая честь, но и огромная ответственность. Зачастую одно нажатие из ста решает судьбу исполнителя. А когда это целый хор, а в состязании участвуют ансамбли и по 60-70 человек, то это очень большое напряжение. Тут недостаточно субъективного оценочного суждения на уровне "нравится или не нравится".
Свое решение нужно обосновать, в первую очередь, для самого себя. Все коллективы очень разные, критериев оценки очень много: идея, аранжировка, реализация, эмоции исполнителя, эмоции слушателя, сценография, костюмы, материал, артистизм, звукоизвлечение, техника, сравнение с другими участниками.
Не могу сказать, что есть какой-то доминантный критерий. В момент выбора у меня в голове формируется таблица на десятки столбцов и с коэффициентами каждой оценки. И по итогу я принимаю то или иное решение, которое всегда могу аргументировать.
- А бывало ли такое, что вы понимаете: пение участников не дотягивает до нужного уровня, но вы все равно встаете, потому что они вас чем-то зацепили. Что вас больше всего цепляет в людях?
- Пение как таковое, изолированное от остальных критериев, мало что решает. Гораздо важнее эмоции, которые исполнение вызывает у аудитории. Много кто из великих, не обладая выдающимися вокальными данными, тем не менее, стал всенародно любимым артистом: Шарль Азнавур, например, или Владимир Высоцкий. Так же и наоборот: хорошо поющих людей очень много. Очень!
Но исполнительское искусство не оценивается исключительно с позиции техники, как это бывает в некоторых видах спорта. Лично я люблю необычных исполнителей: музыкальные бунтари, нон-конформисты — все к моему берегу! Я за разнообразие форм!
В 7-м сезоне "Ну-ка, все вместе!" моей фавориткой была и остается Варвара Ступина. Мы продолжили общение и после проекта. Как и обещала, я купила билеты на ее первый сольник. Правда, прийти не смогла, поэтому подарила билеты Вариным друзьям.
В нынешнем третьем сезоне шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" моим фаворитом стал Хор Валаамского Монастыря из Санкт-Петербурга – в моей внутренней "ведомости" пока что это абсолютный лидер отборочных туров. Посмотрим, что будет в финале. Зачастую, вперед вырывается совершенно неожиданный кандидат.
- А помните тот момент, когда Сергей Лазарев спрыгнул со своего места и нажал кнопку за Льва Рудина? Как вы тогда отнеслись к поступку Сергея? Вы тогда не были в сотне, но об этом случае говорили все…
- Честно говоря, я тогда еще не знала правил проекта, и в целом, не увидела ничего предосудительного в его поступке. Тем более и исполнение Арпи Абкарян было безупречным.
Сто баллов за это исполнение было бы абсолютно справедливой оценкой, и, на мой взгляд, Сергей просто восстановил справедливость. С другой стороны, психологи порицают стремление "причинять добро", хотя я и сама этим, бывает, грешу.
Алиса Вокс. Фото: из архива певицы
Алиса Вокс о Сергее Шнурове: "Ведет закрытый образ жизни и почти ни с кем не общается"
- В интервью нашему изданию в 2021 году в проекте "Загугли звезду" вы рассказывали о сотрудничестве с Иосифом Пригожиным. А сейчас работаете с ним?
- Ну не то, чтобы прямо сотрудничество…Иосиф Пригожин абсолютно добровольно снялся в моем клипе "Супермен", где, по сути, сыграл роль самого себя – идеального мужа психологически зрелой героини. Мы поддерживаем связь, всегда рады друг другу, когда пересекаемся на каких-то мероприятиях или проектах.
Вот буквально на днях были оба на стене в жюри третьего сезона "Ну-ка, все вместе! Хором!".
- В прошлом году вы предложили Сергею Шнурову помириться. Есть ли какие-то сдвиги в отношениях с ним? Довелось ли поговорить, пообщаться? Что вы сейчас о нем думаете?
- Пока нет. Видимо, прошлогодний голубь мира не долетел. Дело в том, что Сергей ведет крайне закрытый образ жизни и почти ни с кем не общается. Прямого контакта с ним нет, а всецело полагаться на эфемерные связи я не привыкла. Собственно, поэтому около месяца назад я написала ему письмо на электронную почту.
К сожалению, ею он тоже давно не пользуется, ящик оказался переполнен и заблокирован. Значит, еще не пришло время. В моей жизни всегда так: если чего-то не происходит, если не дает Господь, несмотря на все усилия, — значит еще не время, и мне это не душеполезно.
Сейчас Великий Пост, время покаяния и молитвы, чем я и занимаюсь. А сразу на следующий за Пасхой день, 13 апреля, у Сергея Владимировича будет день рождения.
Попробую передать весточку. Может, на этот раз получится. Жизнь коротка, и лучше прожить ее с легким сердцем. Я ушла 10 лет назад. Думаю, уже давно пора простить друг друга за все, "в чем был и не был виноват".
Алиса Вокс о Ларисе Долиной: "Не дай Господь никому оказаться на месте какой-то из сторон"
- В недавнем интервью вы рассказывали, что купили папе квартиру. А как вы относитесь к ситуации с квартирой Ларисы Долиной? Кто прав, а кто виноват, на ваш взгляд, в этой ситуации? Как вы вообще относитесь к самой певице? Пересекались ли с ней где-то? Как она вела себя?
- Не совсем квартиру – я купила ему дом. Ситуация Ларисы Долиной очень страшная. Для всех участников. Не дай Господь никому оказаться на месте какой-то из сторон. Лично с Ларисой Александровной я пересекалась лишь единожды в кулуарах какой-то премии году, наверное, в 2022 году.
Пообщались около минуты: я представилась, выразила восхищение исполнением песни "Последний праздник" и откланялась согласно этикету подобных встреч. Ничего необычного. Нас, кстати, часто сравнивают.
Алиса Вокс. Фото: телеканал "Россия"
- Вы уже больше трех лет замужем. В каких вы отношениях с дочерьми мужа, вашими падчерицами? Сразу ли удалось наладить с ними контакт?
- О, мои чудесные крошки, обожаю их! Удивительные девочки! Умные, чуткие, талантливые! Обе — спортсменки и красавицы! Конечно, поначалу малышки относились ко мне настороженно. Это абсолютно закономерно.
Но благодаря слаженным действиям всех ответственных взрослых мы смогли выстроить крепкие доверительные отношения, и девочки точно знают, что всегда могут на меня положиться!
Здесь надо особенно отметить позицию их мамы, которая всячески способствовала построению здоровых отношений. Мы все дружим, общаемся почти каждый день, ходим друг к другу в гости, проводим вместе семейные праздники и иногда выезжаем куда-то отдыхать всей толпой. Очень важно также, что и я никогда не препятствовала общению Сергея с первой женой и детьми.
Для меня напротив было очень важно, чтобы у детей был полноценно вовлеченный отец, а Сергей не чувствовал себя "между двух огней" Теперь у меня есть надежный друг в лице первой жены Сергея, две чудесные падчерицы, и я очень счастлива, что у нас такая большая замечательная семья!
- Как провели 23 февраля? Какие планы на 8 марта?
- Как и у многих артистов, у меня праздники проходят в работе: 23 февраля была репетиция. Должен был выйти новый трек "Пообещай", но мы не успели его отгрузить, поэтому он выйдет в марте. 8 марта проведу на сцене в родном Санкт-Петербурге.
- Какими личными творческими проектами порадуете нас в ближайшее время?
- 2026 год будет богат на эксперименты. Во-первых, 22 марта в Джаз-клубе Игоря Бутмана состоится абсолютно экспериментальный концерт – я буду петь мировые хиты и свой авторский материал в джазовой обработке. Делать мы это будем в сотрудничестве с Квартетом Олега Бутмана, поэтому сейчас активно репетируем программу.
Во-вторых, грядет юбилей Игоря Саруханова, и к этой дате я готовлю авторскую переработку его хита "Зеленые глаза". Готовьтесь услышать совершенно новую версию.
В-третьих, я, наконец, запускаю электронный сайд-проект, который много лет ждет своего часа. Называться он будет “Girl Panic!” в честь легендарной песни Duran Duran.
Я давно тяготею к электронной музыке, и чтобы не путать слушателей стилистическими качелями, я выделила электронную музыку в отдельный проект.
А вы смотрите шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"? Делитесь в комментариях!